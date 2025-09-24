ஐபோன் சலுகைப் போர்: அமேசான் vs ஃபிளிப்கார்ட் - சிறந்த டீல் எது?

iPhone Festive Season Deal: பண்டிகை காலம் தொடங்கிவிட்டது, அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட் போன்ற மின்வணிக தளங்களில் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான அற்புதமான சலுகைகள் வாடிக்கையாளர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. குறிப்பாக ஆப்பிள் ஐபோன் பயனர்கள் மிகவும் குழப்பத்தில் உள்ளனர். ஐபோன் 15 மீதான அதிக தள்ளுபடிகள் ஈர்க்கக்கூடியதாக இருந்தாலும், ஐபோன் 16 அதன் புதிய அம்சங்கள் மற்றும் மேம்படுத்தல்களால் அதிகம் ஈர்க்கப்படுகிறது.
இந்த பண்டிகை காலத்தில், ஐபோன் 15, மின்வணிக வலைத்தளமான அமேசானில் இதுவரை இல்லாத மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது. இதற்கிடையில், பிளிப்கார்ட் ஐபோன் 16 ஐ அதிக தள்ளுபடியில் வழங்குகிறது. இதனால் எந்த தொலைபேசியை வாங்குவது என்பது குறித்து ஐபோன் வாங்குபவர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. எனவே இந்த குழப்பதில் இருந்து வெளியேற உங்களுக்கு எந்த தொலைபேசி சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட்டில் பெரிய சலுகைகள்
அமேசானில் ₹43,749 முதல் ஐபோன் 15 ஐ வாங்கலாம். இந்த போன் தற்போது அமேசானில் ₹59,900 முதல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது போனின் விலை ₹17,000க்கும் அதிகமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபோன் 16 பற்றி பேசுகையில், இது பிளிப்கார்ட்டில் வெறும் ₹51,999 தொடக்க விலையில் கிடைக்கிறது. கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஐபோன் ₹69,900க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. பண்டிகை விற்பனையின் போது, இந்த ஐபோன் ₹18,000க்கும் குறைவாகவே கிடைக்கிறது. விற்பனையின் போது இந்த இரண்டு மாடல்களுக்கும் இடையே சுமார் ₹8,000 விலை வித்தியாசம் உள்ளது. இரண்டு போன்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான அம்சங்களை கொண்டுள்ளது.
ஐபோன் 16 அல்லது ஐபோன் 15: எது சிறந்தது?
எந்த போன் வாங்குவது சிறந்தது என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க சிரமப்பட்டால், கவலைப்பட வேண்டாம். கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐபோன் 16 மற்றும் 2023 ஆண் ஆண்டில் அறிமுகமாகும் ஐபோன் 15 ஆகியவை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான அம்சங்களை வழங்குகின்றன. இரண்டு போன்களும் 6.1-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளன. இரண்டு போன்களும் டைனமிக் ஐலேண்ட் அம்சம் மற்றும் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்புகளுடன் வருகின்றன. இவை 48MP பிரதான கேமரா மற்றும் 12MP இரண்டாம் நிலை கேமராவைக் கொண்டிருக்கும். இரண்டு போன்களும் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்காக 12MP கேமராவைக் கொண்டுள்ளன.
ஐபோன் 15 A16 பயோனிக் சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது, ஐபோன் 16 சக்திவாய்ந்த A18 பயோனிக் சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது. ஐபோன் 16 AI அம்சங்களையும் புதிய வடிவமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. மேலும், இந்த ஐபோன் ஒரு பிரத்யேக கேமரா மற்றும் ஆக்ஷன் பட்டனுடன் வருகிறது. எனவே, பயனர்கள் ஐபோன் 16 ஐ விரும்பலாம். இருப்பினும், புதிய வடிவமைப்பு, AI அம்சங்கள் மற்றும் பிரத்யேக கேமரா பொத்தானை நீங்கள் விரும்பவில்லை என்றால், நீங்கள் ஐபோன் 15 ஐ தேர்வு செய்யலாம்.
