  • Amazon Black Friday Sale: அமேசானில் அதிரடியாய் குறைந்த 6 ரெட்மி போன்களின் விலை

Amazon Black Friday Sale: அமேசானில் அதிரடியாய் குறைந்த 6 ரெட்மி போன்களின் விலை

Amazon Black Friday Sale: அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் சிறந்த சலுகைகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 29, 2025, 01:54 PM IST
  • அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் 2025
  • ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள் என்ன?
  • வங்கி சலுகைகளும் கிடைக்கின்றன.

Amazon Black Friday Sale: அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் 2025 முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது, இந்த ஆண்டு, பல பிராடெக்டுகள் சிறந்த சலுகைகளுடன் கிடைகின்றன. அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் கிடைக்கும் மிகச்சிறந்த டீல்கள் என்ன? ரெட்மி ஸ்மார்ட்ஃபோன்களின் கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் 2025

அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் 2025 -இல் பல்வேறு வகையான மின்னணு உபகரணங்கள் சிறந்த தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன. ஸ்மார்ட்போன்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள், டேப்லெட்டுகள், மடிக்கணினிகள், பிசி -க்கள், ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள், வாஷிங் மெஷின்கள், ப்ரொஜெக்டர்கள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், குளிர்சாதன பெட்டிகள், கீசர்கள் மற்றும் கேமிங் கன்சோல்கள் இப்போது முன்பை விட குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. தற்போது, ​​அமேசானில் லைவாக உள்ள பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் கிடைக்கும் சலுகைகளை பயன்படுத்தி இவற்றை குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.

Amazon Black Friday Sale: வங்கி சலுகைகளும் கிடைக்கின்றன

இந்த ஆண்டு பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் கவர்ச்சிகரமான வங்கி சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளையும் வழங்குகிறது. புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளவர்கள், இந்த சேலை பயன்படுத்துக்கொள்ளலாம். அமேசான் பல ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன்களில் தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, ஆக்சிஸ் வங்கி, பாங்க் ஆஃப் பரோடா மற்றும் HDFC வங்கி கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் ஷாப்பிங்கிலும் 10% உடனடி தள்ளுபடி கிடைக்கும். அமேசான் பே ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கூடுதலாக 10% தள்ளுபடி கிடைக்கும்.

இவை தவிர, வாடிக்கையாளர்களுக்கு கேஷ்பேக் சலுகைகள், எளிதான EMI விருப்பங்கள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ்களுக்கான நன்மைகளும் கிடைக்கும். இதனால் புதிய கேட்ஜெட்களை மலிவு விலையில் வாங்கலாம். அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் சிறந்த சலுகைகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் 2025: ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள்:

Redmi A4 5G 

அமேசான் சேலில் Redmi A4 5G-யின் விலை ₹11,999-ல் இருந்து ₹7,999-ஆகக் குறைந்துள்ளது.

Redmi 13 5G Prime Edition

அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் Redmi 13 5G Prime Edition இப்போது ₹11,199-க்குக் கிடைக்கிறது, இது அதன் பட்டியலிடப்பட்ட விலையான ₹19,999-ஐ விட மிகக் குறைந்த விலையாகும்.

Redmi 15 5G

அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் Redmi 15 5G-யின் விலை ₹17,999-லிருந்து ₹14,999-ஆகக் குறைந்துள்ளது.

Redmi Note 14

Redmi Note 14 5G-ஐ ₹21,999 என்ற விலைக்கு பதிலாக, ₹15,499 என்ற விலையில் வாங்கலாம்.

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G என்ற பிரீமியம் மாடல், முன்பு ₹34,999 என்ற விலையில் கிடைத்தது. இப்போது இதை ₹24,999-க்கு வாங்கலாம்.

Redmi A5

குறைந்த பட்ஜெட்டில் போன் வாங்க எண்ணும் பயனர்கள், இந்த விற்பனையில், Redmi A5 -ஐ ₹6,499-க்கு வாங்கலாம்.

இந்த சலுகைகளுடன், வாடிக்கையாளர்கள் வங்கி தள்ளுபடிகள், கேஷ்பேக், EMI விருப்பங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற தள்ளுபடிகளையும் பெற முடியும்.

