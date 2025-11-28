Amazon Black Friday Sale: கேட்ஜெட்கள், வீட்டு உபகரணங்களில் 80% வரை தள்ளுபடி, விவரம் இதோ

Amazon Black Friday Sale: அமேசானில் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் மீண்டும் இந்தியாவில் தொடங்கியுள்ளது. இதில் வாடிக்கையாளர்கள் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகளையும் சலுகைகளையும் பெற முடியும். அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் நவம்பர் 28 முதல் டிசம்பர் 1 வரை நடைபெறும். இந்த விற்பனையில், சிறந்த பிராண்டுகளில் ஒப்பிடமுடியாத விலைகள் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல்
அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே விற்பனையில், வாடிக்கையாளர்கள் பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள் முதல் அத்தியாவசிய வீட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் வரை அனைத்திலும் பெரிய அளவிலான சேமிப்புடன் வாங்கலாம். மேலும் அமேசானின் AI -ஆல் இயங்கும் கருவிகள் மூலம் சிறந்த ஷாப்பிங் அனுபவத்தையும் பெற முடியும்.
Amazon Black Friday Sale: ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள் என்ன?
அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேலின் போது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகளில் கற்பனை செய்ய முடியாத தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும்:
- OnePlus 13s, Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, மற்றும் Oppo Find X9 Pro 5G உள்ளிட்ட பிரீமியம் தொடர்களின் விலைகள் குறைக்கப்படும்.
- பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற போன்களில் Redmi A4 5G, iQOO Z10x 5G மற்றும் realme NARZO 80 Lite 5G ஆகியவை கவர்ச்சிகரமான தள்ளுபடிகளுடன் கிடைக்கும்.
- ஆப்பிள், சாம்சங், HP, டெல் மற்றும் GoPro போன்ற தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களிடமிருந்து 80% வரை தள்ளுபடிகளும் இந்த டீல்களில் அடங்கும். ஒன்பது மாதங்களுக்கு நோ-காஸ் EMI வசதியும் கூடுதலாக வழங்கப்படுகிறது.
- டெல், ஆசஸ் மற்றும் லெனோவாவின் மடிக்கணினிகள் 45% வரை தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன.
- மேலும் ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள் மற்றும் டேப்லெட்டுகள் 75% வரை தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன.
Home Appliances: வீட்டு உபகரணங்களில் நம்பமுடியாத சலுகைகள்
அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் வீட்டு உபகரணங்களுக்கும் நீண்டுள்ளது. LG, Samsung, Bosch மற்றும் Haier போன்ற சிறந்த பிராண்டுகளில் 65% வரை தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் சாம்சங்கின் AI-இயக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் குளிர்சாதன பெட்டியை ₹77,990க்கும், எல்ஜியின் 5-நட்சத்திர ஃப்ரண்ட்ட் லோடிங்க் வாஷிங் மெஷினை ₹46,990க்கும் பெறலாம். கேரியர் மற்றும் டைக்கின் ஏர் கண்டிஷனர்கள் ₹23,240 முதல் தொடங்குகின்றன. சிம்னீக்கள், மைக்ரோவேவ் மற்றும் டிஷ்-வாஷர்கள் ஆகிய சமையலறை சாதனங்களை பாதி விலையில் வாங்கலாம். ₹12,000 வரை உடனடி வங்கி தள்ளுபடிகள் இதை இன்னும் இனிமையான டீல்களாக மேம்படுத்துகின்றன.
Amazon Black Friday Sale: அமேசான் பிளாக் ஃப்ரைடே விற்பனையின் டாப் 5 சலுகைகள்
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: விலை ₹1,18,999
- OnePlus 15 ஸ்மார்ட்போன்: ₹69,499 விலையில், நோ-காஸ்ட் EMI
- Sony Alpha ZV-E10L மிரர்லெஸ் கேமரா: விலை ₹61,490
- Redmi A4 5G: விலை ₹7,999
- LG AI வாஷிங் மெஷின்: வங்கி சலுகைகளுடன் ₹46,990 விலையில்
Amazon’s AI Tools: அமேசானின் AI கருவிகளுடன் ஸ்மார்ட் ஷாப்பிங்
மேம்பட்ட AI அம்சங்களின் போர்ட்ஃபோலியோவுடன் அமேசான் ஷாப்பிங் பயணத்தை வலுப்படுத்துகிறது. தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளுக்கான AI அசிஸ்டண்டான ரூஃபஸ் (Rufus), பிராடக்டுகளின் புகைப்படங்களை உடனடியாக ஸ்கேன் செய்யும் Lens AI, விரைவாக முடிவெடுக்க ஆயிரக்கணக்கான மதிப்புரைகளை சுருக்கமாகக் கூறும் AI ரிவியூ ஹைலைட்ஸ் என அனைத்து அம்சங்களும் ஷாப்பிங்க் அனுபவத்தை மேம்படுத்த உதவும். "உங்கள் அறையில் காண்க" அம்சம் மூலம், வாடிகையாளர்கள் நாற்காலிகள், சோஃபாக்கள் போன்ற ஃபர்னீச்சர் வகைகளை தங்கள் வீட்டில் வைத்தால் எப்படி இருக்கும் என்பதை காண முடியும்.
