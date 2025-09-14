அமேசான் ஆஃபர்: சாம்சங், எல்ஜி டிவிக்கு அதிரடி விலை குறைப்பு!

Amazon Smart TV Offer: நீங்கள் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட் டிவி வாங்க நினைத்தால், இது உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும். சாம்சங் மற்றும் எல்ஜி போன்ற பெரிய பிராண்டுகளின் ஸ்மார்ட் டிவிகளை சந்தையில் மிகக் குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்யப் படுகிறது. அமேசானில் ஸ்மார்ட் டிவிகள் தொடர்பாக ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் நடந்து வருகிறது. இதில் நீங்கள் சாம்சங்கின் ஸ்மார்ட் டிவியை 14,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம், அதே நேரத்தில் எல்ஜியின் சிறந்த மாடல் வெறும் 9,999 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப் படுகிறது. குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் நிறைய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன. அதாவது குறைந்த பட்ஜெட்டில் பிரீமியம் அனுபவத்தைப் பெற இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.
அமேசான் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த சலுகையை வழங்கியுள்ளது. இதில் நீங்கள் 14 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் சாம்சங் டிவியையும், 9999 ரூபாய்க்கு எல்ஜி டிவியையும் வாங்கலாம். இது மட்டுமல்லாமல், கேஷ்பேக் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் இதில் வழங்கப்படுகிறது.
LG 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32LQ643BPTA (Black)
LG நிறுவனத்தின் இந்த ஸ்மார்ட் LED டிவியின் விலை தற்போது அமேசானில் ரூ.9999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த டிவியில் ரூ.499 கேஷ்பேக் சலுகையையும் நிறுவனம் வழங்குகிறது. அதே நேரத்தில், எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையில் ரூ.2670 வரை கூடுதல் நன்மைகளையும் பெறலாம். இந்த டிவியில், 1366 x 768 பிக்சல் தெளிவுத்திறனுடன் 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. வலுவான ஒலிக்காக, நிறுவனம் டிவியில் 2.0 சேனல் ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் 16 வாட் சவுண்ட் அவுட்புட் உடன் AI ஒலியை நிறுவியுள்ளது. இணைப்பிற்காக, டிவியில் 3 HDMI போர்ட்கள், 2 USB போர்ட்கள், உள்ளமைக்கப்பட்ட Wi-Fi மற்றும் ப்ளூடூத் 5.0 உள்ளன. இதனுடன், இந்த டிவியில் ஒரு வருட உத்தரவாதத்தையும் கொடுக்கப்படுகிறது.
Samsung 32 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி
சாம்சங்கின் சாம்சங் 80 செ.மீ (32 அங்குல) HD ஸ்மார்ட் LED டிவி UA32H4550FUXXL அமேசான் இந்தியாவில் ரூ.13990க்கு கிடைக்கிறது. இந்த டிவியை வாங்கும்போது, நிறுவனத்திடமிருந்து ரூ.699 கேஷ்பேக் பெறுவீர்கள். இந்த டிவியை ரூ.2670 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸுடன் வாங்கலாம். அம்சங்களைப் பற்றி பேசுகையில், இந்த சாம்சங் டிவி 1366 x 768 பிக்சல் தெளிவுத்திறனுடன் வருகிறது. இதில் நீங்கள் 50Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் காணலாம். நிறுவனத்தின் இந்த டிவி ஹைப்பர் ரியல் பிக்சர் எஞ்சின், HDR 10+ மற்றும் மைக்ரோ டிம்மிங் ப்ரோ தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது.
Q-Symphony மற்றும் Adaptive Sound ஆகியவை டிவியின் ஒலி தரத்தை இன்னும் சிறப்பாக்குகின்றன. இந்த Samsung TV Alexa மற்றும் Google Assistant வெளிப்புற ஸ்பீக்கர்களையும் ஆதரிக்கிறது. எனவே நீங்கள் குறைந்த வரம்பில் நல்ல மற்றும் ஸ்மார்ட் டிவியைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த டிவி உங்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
