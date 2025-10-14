Amazon Diwali Sale 2025: ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி

Amazon Diwali Sale 2025: ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்துள்ளது. அமேசான் தீபாவளி சேலில் சிறந்த 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிகளை ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம். இந்த டீல்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
அமேசான் தீபாவளி சேல் 2025
அமேசான் தீபாவளி சேலில் கிடைக்கும் ஸ்மார்ட் டிவிகள் அனைத்தும் சிறந்த அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன. இவை புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த டிவிகள் பல இணைப்புத் தேர்வுகள், வலுவான ஒலி மற்றும் சிறந்த படத் தரம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. கூடுதலாக, இந்த டிவிகள் அனைத்தும் அற்புதமான சலுகை விலைகளில் கிடைக்கின்றன.
இந்த 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிகள் 178 டிகிரி பரந்த பார்வை கோணத்துடன் கூடிய முழு HD மற்றும் 4K அல்ட்ரா HD திரைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை டைனமிக் பேக்லைட் கட்டுப்பாடு, ஸ்கிரீன் மிரரிங், ஸ்கிரீன் சேவர்கள், கூகிள் அசிஸ்டண்ட் மற்றும் 20–30 வாட் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டைக் கொண்டுள்ளன. நெட்ஃபிக்ஸ், பிரைம் வீடியோ மற்றும் சோனி லிவ் ஆப் போன்ற செயலிகள் இவை அனைத்திலும் முன்பே நிறுவப்பட்டுள்ளன. மேலும், புளூடூத் மற்றும் வைஃபை போன்ற இணைப்பு விருப்பங்களும் இவற்றில் கிடைக்கின்றன.
இந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் அவற்றின் மெட்டாலிக் பெசல்-லெஸ் அம்சங்கள் காரணமாக சினிமா அனுபவத்தை வழங்குகின்றன. அமேசான் சேலில், தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி இவை 60% க்கும் அதிகமான தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன.
Hisense 43 inches (108 cm)
ஹைசென்ஸ் 43 அங்குலங்கள் (108 செ.மீ): 43 அங்குல திரை மற்றும் 4K அல்ட்ரா HD தரத்துடன், இந்த ஸ்மார்ட் டிவி ஒரு சிறந்த பார்வை அனுபவத்தை வழங்குகிறது. 24-வாட் அவுட்புட் ஸ்பீக்கரால் வலுவான ஆடியோ தரம் வழங்கப்படுகிறது. கூகிள் அசிஸ்டண்ட், ஸ்கிரீன் மிரரிங், கூகிள் டிவி, குரோம் காஸ்ட், மிராகாஸ்ட் மற்றும் ஆன்/ஆஃப் டைமர் உள்ளிட்ட பல ஸ்மார்ட் டிவி திறன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. கூடுதலாக, இந்த ஹைசென்ஸ் ஸ்மார்ட் டிவி பரந்த 178 டிகிரி பார்வை கோணத்தைக் கொண்டுள்ளது.
VW 43 inches (109 cm)
VW 43 அங்குலம் (109 செ.மீ): இந்த ஸ்மார்ட் டிவி 4K தெளிவுத்திறன் மற்றும் 60 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் சிறந்த காட்சி தரத்தை வழங்குகிறது. இது USB, புளூடூத், HDMI, ஒரு கேம் கன்சோல் மற்றும் டூயல்-பேண்ட் வைஃபை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த VW ஸ்மார்ட் டிவியில் 16GB சேமிப்பு மற்றும் 2GB ரேம் உள்ளது. வாய்ஸ் ஆக்டிவேடட் ஸ்மார்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மற்றொரு அம்சமாகும். அமேசான் விற்பனையின் போது, இந்த ஸ்மார்ட் டிவி மிகப்பெரிய தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. மேலும், இந்த பெசல் லெஸ் ஸ்மார்ட் டிவி ஸ்க்ரீன் சேவர் செயல்பாட்டையும் வழங்குகிறது.
Philips 43-inch (109 cm)
பிலிப்ஸ் 43-இன்ச் (109 செ.மீ): இது பிரேம்லெஸ் தொடரின் முழு HD ஸ்மார்ட் டிவிகளில் ஒன்றாகும். இதன் பிக்சல் தெளிவுத்திறன் 1080. இந்த பிலிப்ஸ் ஸ்மார்ட் LED டிவியின் ஒலி தரம் மிகவும் அரிது. இதில் Zee5, Netflix, YouTube, Sony Liv மற்றும் Prime Video உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு செயலிகள் அடங்கும். இந்த ஸ்மார்ட் டிவியுடன் வாய்ஸ் ஆக்டிவேடட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டில் பொழுதுபோக்குக்கான சிறந்த தேர்வு இந்த ஸ்மார்ட் டிவி. இந்த டிவிக்கு, ஒரு வருட உத்தரவாதமும் கிடைக்கிறது.
TCL 43 inches (108 cm)
டிசிஎல் 43 அங்குலங்கள் (108 செ.மீ): இந்த 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியில் 16 ஜிபி சேமிப்பு மற்றும் 64-பிட் குவாட்-கோர் செயலி உள்ளது. மேலும், இரண்டு வருட உத்தரவாதமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டிவியில் சிறந்த ஒலி தரம் மற்றும் உலோக பெசல் இல்லாத வடிவமைப்பு உள்ளது. இந்த TCL ஸ்மார்ட் டிவி நடுத்தர அளவிலான லிவிங்க் ரூம் அல்லது படுக்கையறைக்கு ஏற்றது. இதன் 3 ஸ்டார் ஆற்றல் மதிப்பீடு காரணமாக மின்சாரத்தைச் சேமிக்கவும் இது உதவும்.
Onida 108 cm (43 inches)
ஒனிடா 108 செ.மீ (43 அங்குலம்): முழு HD டிஸ்ப்ளேவுடன், கிரேட் இந்தியன் விற்பனையில் கிடைக்கும் மலிவான ஸ்மார்ட் டிவி இதுவாகும். இது 20W ஒலி வெளியீட்டைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஒனிடா ஸ்மார்ட் டிவியால் யூடியூப், ஜீ5, எம்எக்ஸ் பிளேயர் மற்றும் அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஆகியவையும் ஆதரிக்கப்படுகின்றன. இந்த டிவியை சுவரில் பொருத்தலாம் அல்லது டேபிள் ஸ்டாண்டில் அமைக்கலாம். பல்வேறு இணைப்புத் தேர்வுகளுடன், இந்த ஸ்மார்ட் டிவி சிறந்த ஒலி மற்றும் காட்சி தரத்தை வழங்குகிறது.
