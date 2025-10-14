English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Amazon Diwali Sale 2025: ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி

Amazon Diwali Sale 2025: ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி

Amazon Sale: அமேசான் சேலில் சிறந்த 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிகளை ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம். முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 14, 2025, 04:16 PM IST
  • அமேசான் தீபாவளி சேல் 2025.
  • ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் ஸ்மார்ட் டிவி.
  • முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Trending Photos

அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon9
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
ரேஷன் கார்டு திருத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த மிக முக்கிய கட்டுபாடு!
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு திருத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த மிக முக்கிய கட்டுபாடு!
குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
camera icon7
Richest Comedy Actors
தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
Amazon Diwali Sale 2025: ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி

Amazon Diwali Sale 2025: ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்துள்ளது. அமேசான் தீபாவளி சேலில் சிறந்த 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிகளை ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம். இந்த டீல்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

அமேசான் தீபாவளி சேல் 2025

அமேசான் தீபாவளி சேலில் கிடைக்கும் ஸ்மார்ட் டிவிகள் அனைத்தும் சிறந்த அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன. இவை புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த டிவிகள் பல இணைப்புத் தேர்வுகள், வலுவான ஒலி மற்றும் சிறந்த படத் தரம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. கூடுதலாக, இந்த டிவிகள் அனைத்தும் அற்புதமான சலுகை விலைகளில் கிடைக்கின்றன.

இந்த 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிகள் 178 டிகிரி பரந்த பார்வை கோணத்துடன் கூடிய முழு HD மற்றும் 4K அல்ட்ரா HD திரைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை டைனமிக் பேக்லைட் கட்டுப்பாடு, ஸ்கிரீன் மிரரிங், ஸ்கிரீன் சேவர்கள், கூகிள் அசிஸ்டண்ட் மற்றும் 20–30 வாட் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டைக் கொண்டுள்ளன. நெட்ஃபிக்ஸ், பிரைம் வீடியோ மற்றும் சோனி லிவ் ஆப் போன்ற செயலிகள் இவை அனைத்திலும் முன்பே நிறுவப்பட்டுள்ளன. மேலும், புளூடூத் மற்றும் வைஃபை போன்ற இணைப்பு விருப்பங்களும் இவற்றில் கிடைக்கின்றன.

இந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் அவற்றின் மெட்டாலிக் பெசல்-லெஸ் அம்சங்கள் காரணமாக சினிமா அனுபவத்தை வழங்குகின்றன. அமேசான் சேலில், தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி இவை 60% க்கும் அதிகமான தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன.

Hisense 43 inches (108 cm)

ஹைசென்ஸ் 43 அங்குலங்கள் (108 செ.மீ): 43 அங்குல திரை மற்றும் 4K அல்ட்ரா HD தரத்துடன், இந்த ஸ்மார்ட் டிவி ஒரு சிறந்த பார்வை அனுபவத்தை வழங்குகிறது. 24-வாட் அவுட்புட் ஸ்பீக்கரால் வலுவான ஆடியோ தரம் வழங்கப்படுகிறது. கூகிள் அசிஸ்டண்ட், ஸ்கிரீன் மிரரிங், கூகிள் டிவி, குரோம் காஸ்ட், மிராகாஸ்ட் மற்றும் ஆன்/ஆஃப் டைமர் உள்ளிட்ட பல ஸ்மார்ட் டிவி திறன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. கூடுதலாக, இந்த ஹைசென்ஸ் ஸ்மார்ட் டிவி பரந்த 178 டிகிரி பார்வை கோணத்தைக் கொண்டுள்ளது.

VW 43 inches (109 cm)

VW 43 அங்குலம் (109 செ.மீ): இந்த ஸ்மார்ட் டிவி 4K தெளிவுத்திறன் மற்றும் 60 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் சிறந்த காட்சி தரத்தை வழங்குகிறது. இது USB, புளூடூத், HDMI, ஒரு கேம் கன்சோல் மற்றும் டூயல்-பேண்ட் வைஃபை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த VW ஸ்மார்ட் டிவியில் 16GB சேமிப்பு மற்றும் 2GB ரேம் உள்ளது. வாய்ஸ் ஆக்டிவேடட் ஸ்மார்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மற்றொரு அம்சமாகும். அமேசான் விற்பனையின் போது, ​​இந்த ஸ்மார்ட் டிவி மிகப்பெரிய தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. மேலும், இந்த பெசல் லெஸ் ஸ்மார்ட் டிவி ஸ்க்ரீன் சேவர் செயல்பாட்டையும் வழங்குகிறது.

Philips 43-inch (109 cm)

பிலிப்ஸ் 43-இன்ச் (109 செ.மீ): இது பிரேம்லெஸ் தொடரின் முழு HD ஸ்மார்ட் டிவிகளில் ஒன்றாகும். இதன் பிக்சல் தெளிவுத்திறன் 1080. இந்த பிலிப்ஸ் ஸ்மார்ட் LED டிவியின் ஒலி தரம் மிகவும் அரிது. இதில் Zee5, Netflix, YouTube, Sony Liv மற்றும் Prime Video உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு செயலிகள் அடங்கும். இந்த ஸ்மார்ட் டிவியுடன் வாய்ஸ் ஆக்டிவேடட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டில் பொழுதுபோக்குக்கான சிறந்த தேர்வு இந்த ஸ்மார்ட் டிவி. இந்த டிவிக்கு, ஒரு வருட உத்தரவாதமும் கிடைக்கிறது.

TCL 43 inches (108 cm)

டிசிஎல் 43 அங்குலங்கள் (108 செ.மீ): இந்த 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியில் 16 ஜிபி சேமிப்பு மற்றும் 64-பிட் குவாட்-கோர் செயலி உள்ளது. மேலும், இரண்டு வருட உத்தரவாதமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டிவியில் சிறந்த ஒலி தரம் மற்றும் உலோக பெசல் இல்லாத வடிவமைப்பு உள்ளது. இந்த TCL ஸ்மார்ட் டிவி நடுத்தர அளவிலான லிவிங்க் ரூம் அல்லது படுக்கையறைக்கு ஏற்றது. இதன் 3 ஸ்டார் ஆற்றல் மதிப்பீடு காரணமாக மின்சாரத்தைச் சேமிக்கவும் இது உதவும்.

Onida 108 cm (43 inches)

ஒனிடா 108 செ.மீ (43 அங்குலம்): முழு HD டிஸ்ப்ளேவுடன், கிரேட் இந்தியன் விற்பனையில் கிடைக்கும் மலிவான ஸ்மார்ட் டிவி இதுவாகும். இது 20W ஒலி வெளியீட்டைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஒனிடா ஸ்மார்ட் டிவியால் யூடியூப், ஜீ5, எம்எக்ஸ் பிளேயர் மற்றும் அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஆகியவையும் ஆதரிக்கப்படுகின்றன. இந்த டிவியை சுவரில் பொருத்தலாம் அல்லது டேபிள் ஸ்டாண்டில் அமைக்கலாம். பல்வேறு இணைப்புத் தேர்வுகளுடன், இந்த ஸ்மார்ட் டிவி சிறந்த ஒலி மற்றும் காட்சி தரத்தை வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy M17 5G விற்பனை ஆரம்பம்.. அட்டகாச அம்சங்கள், 6 வருட OS அப்டேட் உறுதி!

மேலும் படிக்க | அமேசான் தீபாவளி பம்பர் சலுகை: 80% வரை தள்ளுபடி! ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிரடி ஆஃபர்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

AmazonAmazon Diwali Sale 2025Amazon saleTECHSmart TV

Trending News