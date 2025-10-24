பம்பர் ஆஃபர்! 5G & 50MP Camera போனை ₹10,000க்கு கீழ் வாங்கலாம்! இதுதான் இறுதி சான்ஸ்

Flipkart Amazon Offers On Samsung Phones: உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் குடும்பத்தினருக்கோ, உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள், சக்திவாய்ந்த மற்றும் நம்பகமான 5G போனை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இதுவே சரியான நேரம். அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட் விற்பனை இன்றுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் சாம்சங் நிறுவனத்தின் சில ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்ளன அவை ₹10,000க்கும் குறைவான விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அம்சங்களின் அடிப்படையில் இந்த போன்கள் பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு ஈடாக இருக்கும். இந்த சாதனங்கள் மலிவு விலையில் கிடைப்பது மட்டுமல்லாமல், சிறந்த மென்பொருள் ஆதரவையும் உறுதி செய்கின்றன. ₹10,000க்கு கீழ் உள்ள சிறந்த 5G போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Samsung Galaxy M06 5G
Samsung Galaxy M06 5G விலை ரூ7,499. தற்போது Amazon தளத்தில் கிடைக்கும் பட்ஜெட் பிரிவில் இது மிகவும் மலிவான 5G போன் ஆகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.5-இன்ச் HD+ PLS LCD டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் MediaTek Dimensity 6100+ செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. கேமரா அமைப்பில் 50MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2MP டெப்த் சென்சார் ஆகியவை அடங்கும். இது 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
Samsung Galaxy F07 5G
இந்த சாம்சங் போன் ரூ. 8,499 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது, இது பிளிப்கார்ட் தளத்தில் கிடைக்கிறது. இது 6.7-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே மற்றும் மீடியாடெக் ஹீலியோ G99 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது. இதன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இந்த மாடலுக்கு சாம்சங் ஆறு வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளையும் ஆறு ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு புதுப்பிப்புகளையும் அறிவித்துள்ளது. கேமரா அமைப்பில் 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP இரண்டாம் நிலை கேமரா ஆகியவை அடங்கும். இந்த போன் 5000mAh பேட்டரியால் ஆதரிக்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy M07
இந்த சாம்சங் போன் ரூ6,799 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பிளிப்கார்ட் தளத்தில் கிடைக்கும் இந்த போன் ஸ்டைல் மற்றும் அடிப்படை 5G இணைப்புக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனம் மீடியாடெக் ஹீலியோ G99 சிப்செட், 6.7-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே மற்றும் 5000mAh பேட்டரி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. M07 ஆறு வருட பாதுகாப்பு மற்றும் OS புதுப்பிப்பு உத்தரவாதத்துடன் வருகிறது.
Samsung Galaxy M17 5G
சாம்சங்கின் இந்த பட்ஜெட் போனின் விலை ரூ12,499. ₹10,000க்கு மேல் செலவழிக்க முடிந்தால், இந்த சமீபத்திய M-சீரிஸ் மாடல் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. இது 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.7-இன்ச் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. கேமரா அமைப்பில் 50MP நோ-ஷேக் பிரைமரி கேமராவும் அடங்கும். இது 25W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5000mAh பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது.
