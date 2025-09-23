Amazon-Flipkart Sale 2025: அதிக தள்ளுபடியில் கிடைக்கும் 10 ஸ்மார்ட்போன்கள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Amazon-Flipkart Sale Discounts On Smartphones: அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட் பண்டிகை விற்பனையில் 2025, ₹20,000 க்கு கீழ் உள்ள சில சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களை பட்டியலிட்டுள்ளது. இந்த போன்கள் விற்பனையின் போது தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன. ஆரம்ப நிலை 5G போன்கள் மற்றும் இடைப்பட்ட சாதனங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. சிறந்த செயல்திறன், பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் கேமராக்கள் கொண்ட விருப்பங்களை வாடிக்கையாளர்கள் அணுகலாம். சிறந்த 10 ஸ்மார்ட்போன் டீல்களைப் பார்ப்போம்...
Redmi A4 5G
Redmi A4 5G என்பது நிறுவனத்தின் 5G-தயாரான ஸ்மார்ட்போன் ஆகும், இதன் விலை அமேசான் விற்பனையில் ₹7,499 ஆகும். இந்த போன் தினசரி பயன்பாட்டிற்கு சிறந்த பேட்டரி ஆயுள், லேசான பல்பணி மற்றும் மலிவு விலையை வழங்குகிறது.
Lava Storm Play 5G
இந்த போன் அமேசானில் ₹8,999க்கு கிடைக்கிறது. இது LPDDR5 ரேம் மற்றும் UFS 3.1 சேமிப்பகத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது வேகமான பயன்பாட்டு செயல்திறன் மற்றும் சேமிப்பக வேகத்தை வழங்குகிறது.
iQOO Z10 Lite 5G
இந்த போன் அமேசானில் ₹8,999க்கு கிடைக்கிறது. இது கேமிங், தினசரி செயல்திறன் மற்றும் சிறந்த வடிவமைப்பை வழங்குகிறது.
Realme Narzo 80 Lite
Realme Narzo 80 Lite அமேசான் விற்பனையில் வெறும் ₹8,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனம் சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் அற்புதமான வடிவமைப்பை வழங்குகிறது. இது ₹10,000 வரம்பில் இருக்கும் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்ஃபோன் ஆகும்.
Oppo K13x
Oppo K13x, Flipkart தளத்தில் ₹9,499 பட்ஜெட்டில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனத்துடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஸ்டைலான வடிவமைப்பு, கேமரா மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் வழங்கப்படுகிறது.
Poco M7 Plus
Poco M7 Plus, Flipkart விற்பனையில் வெறும் ₹10,999க்கு கிடைக்கிறது. இந்த தொலைபேசி கூடுதல் சக்தி, மென்மையான செயல்திறன் மற்றும் ஒரு பெரிய பேட்டரியை வழங்குகிறது. இந்த சாதனம் சாதாரண விளையாட்டாளர்கள் மற்றும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற விலை வரம்பில் அதிக அம்சங்களைக் கொண்டவர்களுக்கு ஒரு நல்ல தேர்வாகும்.
Vivo T4x
Vivo T4x ஸ்மார்ட்போன் Flipkart தளத்தில் ₹14,999க்கு கிடைக்கிறது. இந்த ஸ்டைலான இடைப்பட்ட சாதனம் சிறந்த செயல்திறன், கேமரா மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றின் சரியான கலவையை வழங்குகிறது.
iQOO Z10x
இந்த போன் Flipkart தளத்தில் ₹12,249க்கு கிடைக்கிறது. இந்த போன் கேமிங் மற்றும் மல்டி டாஸ்க்கிங்களுக்கு சக்திவாய்ந்த விவரக்குறிப்புகளை வழங்குகிறது.
Oppo K13
இந்த Oppo போன் Flipkart-ல் ₹14,999க்கு கிடைக்கிறது. Oppo K13 சிறந்த செயல்திறன், பேட்டரி மற்றும் கேமரா அம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு ஸ்டைலான போன் ஆகும்.
Realme P4 & CMF Phone 2 Pro
இந்த இரண்டு போன்களும் Flipkart-ல் ₹14,999க்கு விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. Realme P4 நவீன வடிவமைப்பை ஈர்க்கக்கூடிய செயல்திறனுடன் இணைக்கிறது, அதே நேரத்தில் CMF Phone 2 Pro சக்திவாய்ந்த வன்பொருள் மற்றும் அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான புதிய பாணியை வழங்குகிறது.
மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days 2025: ஐபோன் 16 ப்ரோவுக்கு மாபெரும் தள்ளுபடி! குறைவான விலையில் வாங்கலாம்
மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Oppo ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிரடி தள்ளுபடி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ