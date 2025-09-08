Amazon Great India Festival மற்றும் Flipkart Big Billion Days: அற்புதமான சலுகைகளைப் பெறலாம்

Amazon Flipkart Sale 2025: இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய விற்பனை அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட் தளத்தில் விரைவில் தொடங்க உள்ளது. இந்த மின்வணிக ஜாம்பவான்கள் தங்கள் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பண்டிகை கால விற்பனையின் தேதிகளை அறிவித்துள்ளனர், மேலும் சில வரவிருக்கும் சலுகைகளையும் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த ஆண்டு, வாங்குபவர்கள் மொபைல் போன்கள் முதல் ஏசி, டிவி மற்றும் ஃபிரிஜ்கள் போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வரை பல்வேறு வகையான பொருட்களுக்கு தள்ளுபடி பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமேசான் கிரேட் இந்தியா விழா விற்பனை தேதி | Amazon Great India Festival
அமேசானின் பண்டிகை கால விற்பனை செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும். பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சலுகைகள் கிடைக்கும். இந்த விற்பனையில் சாம்சங், ரியல்மி, ஆப்பிள், டெல் மற்றும் ஆசஸ் (Samsung, Realme, Apple, Dell and Asus) போன்ற சிறந்த பிராண்டுகளின் தொலைபேசிகள், லேப்டாப்கள், டேப்லெட்டுகள் மற்றும் பிற மின்னணு சாதனங்களுக்கு தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படும். புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் வரும் செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் நிலையில், டிவி மற்றும் ஏசி உட்பட பல மின்னணு பொருட்கள் இன்னுமும் மலிவு விலையில் விற்பனை செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமேசான் ஏற்கனவே விற்பனையின் சில சலுகைகளை வெளியிட்டுள்ளது, இதில் ஆப்பிள், ஐக்யூஓ மற்றும் ஒன்பிளஸ் (Apple, iQOO and OnePlus) போன்ற பிராண்டுகளின் தொலைபேசிகளில் 40 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி அடங்கும். வாடிக்கையாளர்கள் SBI கார்டுகள் மூலம் வாங்கும் பொருட்களுக்கு கூடுதலாக 10 சதவீத தள்ளுபடியைப் பெறலாம், அத்துடன் கட்டணமில்லா EMI மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளையும் பெறலாம்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் நாட்கள் விற்பனை தேதி | Flipkart Big Billion Days Sale
Flipkart Big Billion Days விற்பனை வரும் செப்டம்பர் 23 முதல் தொடங்கும். இந்த விற்பனையில் Apple, Samsung, Motorola மற்றும் Vivo (Apple, Samsung, Motorola and Vivo) போன்ற பிராண்டுகளின் போன்களுக்கு பெரும் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படும். Amazon ஐப் போலவே, Flipkart இன் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள், டேப்லெட்டுகள், லேப்டாப்கள், இயர்பட்ஸ், பாகங்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மீதும் பெரிய தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படும்.
Samsung போன்களுக்கு, Galaxy S24 Ultra, Galaxy M06, Galaxy M16, Galaxy A55, Galaxy A56 மற்றும் Galaxy A36 போன்ற மாடல்கள் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் மடிக்கக்கூடிய போனான Galaxy Z Flip 6 ஐயும் பெரிய தள்ளுபடியுடன் வாங்கலாம்.
