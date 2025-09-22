Amazon Great Indian Festival 2025 விற்பனை Prime Members-க்கு Live, Top-5 Smartphone Deals-ஐ மிஸ் பண்ணாதீங்க

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் 2025 (Amazon Great Indian Festival 2025) விற்பனை பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு நேரலையில் செய்யப்பட்டுள்ளது. மற்ற அனைத்து பயனர்களுக்கும், இந்த விற்பனை நாளை அதாவது செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும். பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு, விற்பனை இன்று செப்டம்பர் 22 நள்ளிரவு 12 மணி முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பனையின் போது, ​​பிரைம் உறுப்பினர்கள் ஸ்மார்ட்போன்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸ், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் அணியக்கூடிய பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள தயாரிப்புகளில் சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளைப் பெறுவார்கள். தள்ளுபடிகளைத் தவிர, எஸ்பிஐ கார்டுதாரர்களும் விற்பனையின் போது தனித்தனி தள்ளுபடிகளைப் பெற முடியும். எனவே நீங்கள் ஒரு பிரைம் உறுப்பினராக இருந்து, சிறந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், தவறாமல் இங்கே பார்க்கவும்.

Samsung Galaxy S24 Ultra
அமேசான் விற்பனையில் ரூ.71,999க்கு Samsung Galaxy S24 Ultra-வை வாங்கலாம். இதன் ஒரிஜினல் விலை ரூ.1,34,999 ஆகும். மறுபுறம் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் 6.9-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது Snapdragon 8 Gen 3 செயலியையும் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 200MP பிரதான கேமரா, 50MP டெலிஃபோட்டோ சென்சார், 10MP மூன்றாம் நிலை சென்சார் மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் சென்சார் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போனின் பேட்டரி 5000mAh ஆகும், இது 45W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் வருகிறது.

iPhone 15
அமேசான் விற்பனையில் இருந்து நீங்கள் ஐபோன் 15 ஐ ரூ.43,749க்கு வாங்கலாம். அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த தொலைபேசியில் 6.1 அங்குல சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது A16 பயோனிக் சிப்பால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசியில் 48MP கேமரா உள்ளது.

Samsung Galaxy Z Fold 6
Samsung Galaxy Z Fold 6 ஐ அமேசான் விற்பனையில் இருந்து ₹99,999க்கு வாங்கலாம். இந்த போனில் இரண்டு டிஸ்ப்ளேக்கள் உள்ளன: 7.6-இன்ச் மெயின் டிஸ்ப்ளே மற்றும் 6.3-இன்ச் கவர் டிஸ்ப்ளே. இது ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 3 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 50MP பிரைமரி கேமரா மற்றும் 4400mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.

OnePlus 13s
OnePlus 13s-ஐ அமேசானில் இருந்து ₹47,999க்கு வாங்கலாம். இந்த போன் 6.32-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது Snapdragon 8 Elite செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த போன் 50MP பின்புற கேமராவையும், 32MP செல்ஃபி கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5,850mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.

iQoo Neo 10
iQoo Neo 10 ஐ அமேசானில் இருந்து ₹28,999க்கு வாங்கலாம். இந்த ஃபோன் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது Snapdragon 8s Gen 4 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 50MP கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஃபோன் 120W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.

Technology
Amazon Great Indian Festival 2025 sale is live for Prime members dont miss the top 5 smartphone deals
ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
Amazon Great Indian Festival 2025 விற்பனை Prime Members-க்கு Live, Top-5 Smartphone Deals-மிஸ் பண்ணாதீங்க

Amazon Great Indian Festival 2025 விற்பனை Prime Members-க்கு Live, Top-5 Smartphone Deals-ஐ மிஸ் பண்ணாதீங்க
Amazon Great Indian Festival 2025 Sale | Representative Image
Yes
No
Amazon
Amazon Great Indian Festival 2025 Sale
Prime Members
Yes
ரூ.71,999க்கு Samsung Galaxy S24 Ultra-வை வாங்கலாம். 

ஐபோன் 15 ஐ ரூ.43,749க்கு வாங்கலாம். 

Samsung Galaxy Z Fold 6 ஐ அமேசான் விற்பனையில் இருந்து ₹99,999க்கு வாங்கலாம்.

Amazon Great Indian Festival 2025 விற்பனை Prime Members-க்கு Live, மிஸ் பண்ணாதீங்க
Vijaya Lakshmi
No
Monday, September 22, 2025 - 14:11
1
No
356