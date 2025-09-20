English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வந்துவிட்டது அமேசான் சேல்: 32 இஞ்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வெறும் ரூ.7,199க்கு கிடைக்கிறது

Amazon Sale: அமேசான் சேலில் மலிவு விலையில் கிடைக்கவுள்ள 32 அங்குல ஸ்மார்ட் டிவிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 20, 2025, 04:12 PM IST
  • அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல்.
  • ஸ்மார்ட் டிவிகளில் ஆஃபர்.
  • முழு விவரம் இதோ.

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேலுக்கான காத்திருப்பு முடிவடைய உள்ளது, இந்த முறை சலுகைகளின் மழை பெய்யப் போகிறது! உங்கள் வீடு அல்லது அலுவலகத்திற்கு ஒரு புதிய ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க விரும்பினால், இந்த விற்பனை உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும்.

அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல்: 

அமேசான் ஏற்கனவே 32 அங்குல ஸ்மார்ட் டிவிகளில் நேரடி சிறந்த சலுகைகளை வழங்கியுள்ளது. அவற்றை நீங்கள் இப்போது சேல் விலையில் வாங்கலாம். இந்த விற்பனையில் மலிவு விலையில் கிடைக்கவுள்ள 32 அங்குல ஸ்மார்ட் டிவிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். அமேசானின் இந்த சேல், உங்கள் பட்ஜெட்டில் உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும்.

VW 32 Smart TV

VW 32 இஞ்ச் ஸ்மார்ட் டிவி அமேசானில் வெறும் ₹7,199க்கு கிடைக்கிறது. அதன் MRP ₹18,999 ஆகும். கூடுதல் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டால், அதன் விலை இன்னும் குறையும். இந்த VW 32 அங்குல டிவியில் HD-ரெடி QLED பேனல் உள்ளது, இது சிறந்த படத் தரத்தை வழங்குகிறது.

இணைப்புக்கு ஏராளமான போர்ட்கள் உள்ளன. மேலும் சக்திவாய்ந்த 24W ஸ்பீக்கர்கள் ஒலியை மேம்படுத்துகின்றன. இந்த VW ஸ்மார்ட் டிவி பல OTT செயலிகளுடன் முன்பே நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது Android TV OS இல் இயங்குகிறது. இதனால் இது பயன்படுத்த எளிதானது.

TCL 32-Inch Smart TV

முழு HD அனுபவத்தை நீங்கள் விரும்பினால், TCL 32-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி உங்களுக்கு ஏற்றது. இந்த டிவி அமேசானில் ₹9,990க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இதன் MRP ₹21,999 ஆகும். கூடுதல் சலுகைகளுடன், விலையை மேலும் குறைக்கலாம். இந்த TCL ஸ்மார்ட் டிவியில் முழு HD LED பேனல் உள்ளது, இது கூர்மையான மற்றும் தெளிவான காட்சிகளை வழங்குகிறது.

இது ஏராளமான இணைப்பு போர்ட்களையும் கொண்டுள்ளது. மேலும் 24W ஸ்பீக்கர்கள் ஒலியை அதிகரிக்கின்றன. பல OTT செயலிகள் இதில் உள்ளன. மேலும் இந்த TCL 32-இன்ச் டிவியும் Android TV OS இல் இயங்குகிறது.

Skywall 32-Inch Smart TV

Skywall 32-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி அமேசானில் ₹8,256க்கு கிடைக்கிறது. அதன் MRP ₹21,250. சலுகைகள் அதன் விலையை மேலும் குறைக்கலாம். இந்த டிவியில் HD LED பேனல் உள்ளது, இது நல்ல படத் தரத்தை வழங்குகிறது. இது சக்திவாய்ந்த 30W ஸ்பீக்கர்களைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒலியின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. பல இணைப்பு போர்ட்கள் மற்றும் முன்பே நிறுவப்பட்ட OTT செயலிகள் இந்த ஸ்கைவால் ஸ்மார்ட் டிவியை சிறப்பானதாக்குகின்றன. இந்த டிவியும் Android TV OS இல் இயங்குகிறது.

VW 32-Inch Smart TV

VW 32-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியின் மற்றொரு மாறுபாடு அமேசானில் ₹7,499க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அதன் MRP ₹18,999. கூடுதல் சலுகைகளுடன், அதன் விலை மேலும் குறையக்கூடும். இந்த டிவியில் HD LED பேனல், ஏராளமான இணைப்பு போர்ட்கள் மற்றும் 24W ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளன. பல OTT செயலிகள் இதில் முன்பே நிறுவப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த VW ஸ்மார்ட் டிவி Android TV OS இல் இயங்குகிறது.

JVC 32-Inch Smart TV

JVC 32-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி அமேசானில் ₹9,940க்கு கிடைக்கிறது, அதன் MRP ₹16,499. சலுகைகளுடன், அதன் விலை மேலும் குறையக்கூடும். இந்த JVC ஸ்மார்ட் டிவியில் HD QLED பேனல் உள்ளது, இது நேர்த்தியான காட்சிகளை வழங்குகிறது. இது சக்திவாய்ந்த 48W ஸ்பீக்கர்களையும் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு சினிமா ஒலி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. ஏராளமான இணைப்பு போர்ட்கள் மற்றும் முன்பே நிறுவப்பட்ட OTT செயலிகளுடன், இந்த டிவியும் Android TV OS இல் இயங்குகிறது.

Kodak 32-Inch Smart TV

கோடக் 32-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி அமேசானில் ₹8,859க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, இதன் எம்ஆர்பிது ₹12,999. சலுகைகளுடன், விலை இன்னும் குறையலாம். இந்த டிவியில் HD LED பேனல், பல்வேறு இணைப்பு போர்ட்கள் மற்றும் 24W ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளன. பல OTT செயலிகள் முன்பே நிறுவப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த Kodak ஸ்மார்ட் டிவியும் Android TV OS இல் இயங்குகிறது, இது பணத்திற்கு சிறந்த மதிப்பை அளிக்கிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

AmazonAmazon Great Indian Festival Sale 2025Amazon saleTECHOnline Shopping

