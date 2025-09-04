English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 4, 2025, 08:02 PM IST
  • Amazon Great Indian Festival Sale 2025 தேதி
  • Amazon Great Indian Festival Sale 2025 சலுகை

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 தேதி அறிவிப்பு, கம்மி விலையில் வாங்கலாம்

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Amazon Great Indian Festival Sale 2025 தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான அமேசானின் மெகா விற்பனைகளில் ஒன்றாகும். இந்த விற்பனையின் போது, ​​வாடிக்கையாளர்கள் ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப் மற்றும் மின்னணு பொருட்களுக்கு மெகா சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடி சலுகைகளைப் பெறுவார்கள். அதுமட்டுமின்றி பிரைம் பயனர்கள் இந்த விற்பனையை முன்கூட்டியே அணுகலாம், இவர்களுக்காக இந்த விற்பனை 1 நாள் முன்னதாகவே தொடங்கும். தற்போது, ​​விற்பனை தொடங்கும் தேதியை நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது என்றாலும் இந்த விற்பனை எப்போது முடிவடையும் என்கிற தகவல் வெளியிடப்படவில்லை. இது தொடர்பான முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Dates

நீண்ட காத்திருப்புக்குப் பிறகு, Amazon நிறுவனம் Amazon Great Indian Festival Sale 2025 தேதியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. விற்பனைக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மைக்ரோசைட் அமேசான் செயலியில் நேரலையாகியுள்ளது, இதன் மூலம் விற்பனை தேதி உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பனை செப்டம்பர் 23, 2025 முதல் தொடங்க உள்ளது. இருப்பினும், இந்த விற்பனை எப்போது வரை நீடிக்கும் என்கிற தகவல் வெளியிடப்படவில்லை.

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Offer

அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் விற்பனை 2025 (Amazon Great Indian Festival Sale 2025) இன் போது, ​​ஈ-காமர்ஸ் ஜாம்பவான் ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களுக்கு பம்பர் சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடி சலுகைகளை வழங்கும். விற்பனையின் போது ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் துணைக்கருவிகளுக்கு 40 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இந்த விற்பனையின் போது, ​​SBI வங்கி அட்டைதாரர்களுக்கு தனித்தனியாக 10 சதவீதம் வரை உடனடி தள்ளுபடி வழங்கப்படும். தொலைபேசிகளைப் பற்றி பேசுகையில், விற்பனையில் Samsung, iQOO, OnePlus, Apple, Realme மற்றும் Lava ஆகியவற்றின் தொலைபேசிகளில் சிறந்த சலுகைகள் கிடைக்கும்.

ஸ்மார்ட்போன்களைத் தவிர, விற்பனையில் மின்னணு மற்றும் துணைக்கருவிகளுக்கு 80 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும். வீட்டு உபயோகப் பொருட்களைப் பற்றி பேசுகையில், LG, Samsung, Haier மற்றும் Godrej பிராண்டுகளின் தயாரிப்புகளை மலிவாக வாங்க முடியும். இது தவிர, HP, Boat மற்றும் Sony தயாரிப்புகளிலும் சிறந்த சலுகைகளை வழங்கப்படலாம்.

