English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: எதில், எவ்வளவு தள்ளுபடி? விவரம் இதோ

Amazon Sale: அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 செப்டம்பர் 23 அன்று தொடங்கும் என நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இதில் கிடைக்கவுள்ள சலுகைகளின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:43 PM IST
  • அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025.
  • விரைவான டெலிவரி மற்றும் பிரைம் நன்மைகள்.
  • தகுதியான வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூ.60,000 வரை உடனடி கிரெடிட்.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
ரீ-ரிலீஸாகும் விஜய்யின் ப்ரண்ட்ஸ் படம்! செம குஷியில் ரசிகர்கள்..
camera icon7
friends
ரீ-ரிலீஸாகும் விஜய்யின் ப்ரண்ட்ஸ் படம்! செம குஷியில் ரசிகர்கள்..
குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை
camera icon10
Tamil Nadu government
குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை
விருப்பமே இல்லாமல் சினிமாவுக்கு வந்து..இன்று டாப்பில் இருக்கும் நடிகர்கள்!
camera icon7
Kollywood Actors
விருப்பமே இல்லாமல் சினிமாவுக்கு வந்து..இன்று டாப்பில் இருக்கும் நடிகர்கள்!
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: எதில், எவ்வளவு தள்ளுபடி? விவரம் இதோ

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: பிரபல ஆன்லைன் விற்பனை தளமான அமேசான் இந்தியா தனது கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் 2025 ஐ செப்டம்பர் 23 அன்று தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸ், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், தளபாடங்கள், ஃபேஷன் மற்றும் பயண சேவைகள் ஆகியவற்றை மிகக்குறைந்த விலையில் வாங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025: 

இன்னும் சில நாட்களில் அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 துவங்கவுள்ளது. தொடக்கத்திற்கு முன்னதாக இந்த சேலின் சில முக்கிய விவரங்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றில் சில தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: விரைவான டெலிவரி மற்றும் பிரைம் நன்மைகள்

விரைவான ஷிப்மென்ட்களுக்காக அமேசான் தனது டெலிவரி நெட்வொர்க்கை விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 10 லட்சம் பொருட்களுக்கு 50 நகரங்களில் ஒரே நாளில் டெலிவரி கிடைக்கும் (சேம் டே டெலிவரி). மேலும் 40 லட்சம் பொருட்களுக்கு ஆர்டர் செய்த அடுத்த நாள் டெலிவரி கிடைக்கும் (நெக்ஸ்ட் டே டெலிவர்). பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு மற்ற அனைவருக்கும் முன்பாக ஷாப்பிங் செய்ய 24 மணிநேரம் முன்னதாகவே அணுகல் கிடைக்கும்.

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: முக்கிய சலுகைகள் 

- எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஃபேஷன், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் தளபாடங்கள் மீதான தள்ளுபடிகள் 

- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு கட்டணமில்லா EMI திட்டங்கள் 

- தகுதியான வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூ.60,000 வரை உடனடி கிரெடிட் 

- SBI கார்டுதாரர்களுக்கு சிறப்பு விலைகள்

- ரிவார்ட்ஸ் கோல்ட் திட்டம்: பிரைம் பயனர்களுக்கு 5% கேஷ்பேக் (பிரைம் அல்லாத பயனர்களுக்கு 3%)

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: பயண மற்றும் பரிசு சலுகைகள்

- விமானங்களில் 15% வரை தள்ளுபடி 

- ஹோட்டல்களில் 40% வரை தள்ளுபடி 

- பேருந்து டிக்கெட்டுகளில் 15% தள்ளுபடி 

- பரிசு அட்டைகள்: ரூ.250 வரை கேஷ்பேக் மற்றும் 10% சேமிப்பு

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: முக்கிய பொருட்களுக்கான சலுகைகள்

- ஸ்மார்ட்போன்கள்: Apple, Samsung, iQOO, OnePlus போன்களில் 40% வரை தள்ளுபடி

- எலக்ட்ரானிக்ஸ் : HP, Samsung, boAt, Sony -இல் 80% வரை தள்ளுபடி

- வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள்: LG, Samsung, Haier, Godrej மீது ஈஎம்ஐ/எக்ஸ்சேஞ்ச் விருப்பங்களுடன் 65% வரை தள்ளுபடி 

- ஸ்மார்ட் டிவிகள் & ப்ரொஜெக்டர்கள்: கூப்பன்கள் மற்றும் ஈஎம்ஐ விருப்பங்களுடன் Sony, Samsung, LG, Xiaomi ஆகியவற்றில் 65% வரை தள்ளுபடி.

இந்த ஆண்டின் அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 விழா, அமேசான் இந்தியாவின் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய விற்பனையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதில் சலுகைகளுக்கும் தள்ளுபடிகளுக்கும் குறைவே இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025: தேதி, சலுகை விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | Amazon Great India Festival மற்றும் Flipkart Big Billion Days: அற்புதமான சலுகைகளைப் பெறலாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AmazonAmazon Great Indian Festival Sale 2025Amazon saleTECHOnline Shopping

Trending News