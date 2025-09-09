Amazon Great Indian Festival Sale 2025: எதில், எவ்வளவு தள்ளுபடி? விவரம் இதோ

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: பிரபல ஆன்லைன் விற்பனை தளமான அமேசான் இந்தியா தனது கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் 2025 ஐ செப்டம்பர் 23 அன்று தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸ், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், தளபாடங்கள், ஃபேஷன் மற்றும் பயண சேவைகள் ஆகியவற்றை மிகக்குறைந்த விலையில் வாங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025:
இன்னும் சில நாட்களில் அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 துவங்கவுள்ளது. தொடக்கத்திற்கு முன்னதாக இந்த சேலின் சில முக்கிய விவரங்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றில் சில தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: விரைவான டெலிவரி மற்றும் பிரைம் நன்மைகள்
விரைவான ஷிப்மென்ட்களுக்காக அமேசான் தனது டெலிவரி நெட்வொர்க்கை விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 10 லட்சம் பொருட்களுக்கு 50 நகரங்களில் ஒரே நாளில் டெலிவரி கிடைக்கும் (சேம் டே டெலிவரி). மேலும் 40 லட்சம் பொருட்களுக்கு ஆர்டர் செய்த அடுத்த நாள் டெலிவரி கிடைக்கும் (நெக்ஸ்ட் டே டெலிவர்). பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு மற்ற அனைவருக்கும் முன்பாக ஷாப்பிங் செய்ய 24 மணிநேரம் முன்னதாகவே அணுகல் கிடைக்கும்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: முக்கிய சலுகைகள்
- எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஃபேஷன், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் தளபாடங்கள் மீதான தள்ளுபடிகள்
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு கட்டணமில்லா EMI திட்டங்கள்
- தகுதியான வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூ.60,000 வரை உடனடி கிரெடிட்
- SBI கார்டுதாரர்களுக்கு சிறப்பு விலைகள்
- ரிவார்ட்ஸ் கோல்ட் திட்டம்: பிரைம் பயனர்களுக்கு 5% கேஷ்பேக் (பிரைம் அல்லாத பயனர்களுக்கு 3%)
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: பயண மற்றும் பரிசு சலுகைகள்
- விமானங்களில் 15% வரை தள்ளுபடி
- ஹோட்டல்களில் 40% வரை தள்ளுபடி
- பேருந்து டிக்கெட்டுகளில் 15% தள்ளுபடி
- பரிசு அட்டைகள்: ரூ.250 வரை கேஷ்பேக் மற்றும் 10% சேமிப்பு
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: முக்கிய பொருட்களுக்கான சலுகைகள்
- ஸ்மார்ட்போன்கள்: Apple, Samsung, iQOO, OnePlus போன்களில் 40% வரை தள்ளுபடி
- எலக்ட்ரானிக்ஸ் : HP, Samsung, boAt, Sony -இல் 80% வரை தள்ளுபடி
- வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள்: LG, Samsung, Haier, Godrej மீது ஈஎம்ஐ/எக்ஸ்சேஞ்ச் விருப்பங்களுடன் 65% வரை தள்ளுபடி
- ஸ்மார்ட் டிவிகள் & ப்ரொஜெக்டர்கள்: கூப்பன்கள் மற்றும் ஈஎம்ஐ விருப்பங்களுடன் Sony, Samsung, LG, Xiaomi ஆகியவற்றில் 65% வரை தள்ளுபடி.
இந்த ஆண்டின் அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 விழா, அமேசான் இந்தியாவின் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய விற்பனையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதில் சலுகைகளுக்கும் தள்ளுபடிகளுக்கும் குறைவே இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
