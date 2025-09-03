Amazon Great Indian Festival Sale 2025: தேதி, சலுகை விவரங்கள் இதோ

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: இன்னும் சில நாட்களில் அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 துவங்கவுள்ளது. இதில் ஸ்மார்ட்போன்கள், மடிக்கணினிகள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், குளிர்சாதன பெட்டிகள், வாஷிங் மெஷின்கள், ஹெட்ஃபோன்கள் மற்றும் ஆபரணங்களுக்கு சிறந்த சலுகைகள் கிடைக்கும். Samsung, Apple, iQOO, OnePlus, HP மற்றும் Sony போன்ற சிறந்த பிராண்டுகளின் பொருட்களுக்கு தள்ளுபடி இருக்கும்.
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025:
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025, சாம்சங், ஐக்யூஓஓ, ஆப்பிள், ஒன்பிளஸ், ஹெச்பி, போட் மற்றும் சோனி உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் அதிக சாதனங்களைக் கொண்டிருக்கும். விரைவில், இந்த விற்பனை நிகழ்வு தொடங்கும். ஸ்மார்ட்போன்கள், மடிக்கணினிகள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், குளிர்சாதன பெட்டிகள், சலவை இயந்திரங்கள், வயர்லெஸ் ஸ்டீரியோக்கள் (TWS) மற்றும் தொலைபேசி பாகங்கள் ஆகியவற்றில் தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும். முந்தைய ஆண்டிலிருந்து சாம்சங் ஃபிளாக்ஷிப் கேலக்ஸி எஸ்24 அல்ட்ராவும் குறைந்த விலையில் விற்பனைக்கு வரும்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: முக்கிய விவரங்கள்
- அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 விரைவில் தொடங்கும் என நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
- இதைத் தொடர்ந்து, விற்பனை நிகழ்விற்காக வங்கி தள்ளுபடிகள் மற்றும் டீல்களை காண்பிக்கும் ஒரு மைக்ரோசைட் நேரலையில் வந்தது.
- சில தொலைபேசிகள் மற்றும் கணினிகளில் கிடைக்கக்கூடிய சாத்தியமான விலைகளைக் குறிக்கும் வகையில் வலைத்தளம் இப்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: தள்ளுபடி விவரம்
- வங்கி சலுகைகளுடன், Nvidia GeForce RTX 3050 GPU உடன் கூடிய Asus மடிக்கணினி இந்த விற்பனையின் போது ரூ.60,000 க்கும் குறைவான விலையில் வழங்கப்படும்.
- மேலும், Intel i5 13th Gen செயலிகளுடன் கூடிய HP 15 மடிக்கணினிகள் ரூ.50,000 க்கும் குறைவான விலையில் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
- கூடுதலாக, 13th Gen Intel செயலியைக் கொண்ட Dell Inspiron இன் விலை குறைக்கப்படும்.
- ரூ.80,000 க்கும் குறைவான விலையில், Asus VivoBook தொடரின் மடிக்கணினி வழங்கப்படும்.
- மேலும், Intel 13th Gen செயலியுடன் கூடிய Lenovo IdeaPad ரூ.60,000 க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: சாம்சங் போன்களில் தள்ளுபடி
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 இல் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கவுள்ள Samsung ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலையும் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது:
- Samsung Galaxy S24 Ultra,
- Samsung Galaxy M06 5G,
- Samsung Galaxy M16 5G,
- Samsung Galaxy A55 5G,
- Samsung Galaxy A56 5G மற்றும்
- Samsung Galaxy A36 5G
ஆகியவை இந்தப் பட்டியலில் உள்ளன.
இந்த நிகழ்வில், வாடிக்கையாளர்கள் Samsung Galaxy Z Fold 6 ஐ முந்தைய ஆண்டை விட குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். வாடிக்கையாளர்கள் Samsung சாதனங்களில் ரூ.10,000 க்கும் மேல் சேமிக்க முடியும் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதல் சலுகைகள்
- 2025 Amazon Great Indian Festival விற்பனையில் வாடிக்கையாளர்கள் பரிமாற்ற ஊக்கத்தொகை மற்றும் வட்டி இல்லாத EMI விருப்பத்தையும் பெறுவார்கள்.
- Samsung தவிர Apple, iQOO மற்றும் OnePlus போன்ற நிறுவனங்களின் ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் அக்சசரீசில் வாடிக்கையாளர்கள் 40% வரை தள்ளுபடி பெறுவார்கள்.
- SBI கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் 10% உடனடி தள்ளுபடி பெறுவார்கள்.
- மேலும், Alexa, Fire TV மற்றும் Kindle e-readers போன்ற Amazon-பிராண்டட் ஸ்மார்ட் ஹோம் எக்கோ சாதனங்களுக்கு 50% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: தொடங்கும் தேதி, நேரம் என்ன?
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 தேதி, நேரம், கால அளவு ஆகியவை பற்றி இன்னும் நிறுவனம் எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், விரைவான செக் அவுட்டை உறுதி செய்வதற்காக, பயனர்கள் தங்கள் கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு விவரங்களைச் ஸ்டோர் செய்து, ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளுக்கு வங்கி அட்டைகளைச் ஆக்டிவேட் செய்து, டெலிவரி முகவரியைப் புதுப்பிக்க அமேசான் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
