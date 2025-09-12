Amazon Great Indian Festival Sale 2025: இந்த ஆண்டு எல்லாமே அதிகம்.... விவரம் இதோ

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த ஆண்டும் பல்வேறு பொருட்களில் சில சிறந்த தள்ளுபடிகள், வங்கிச் சலுகைகள், கேஷ்பேக் சலுகைகள், எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் மற்றும் இன்னும் பல ஆஃபர்களை எதிர்பார்க்கலாம்.
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் சேலின் தள்ளுபடிகள் மற்றும் சலுகைகளின் விவரங்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இந்த நிகழ்வில் எப்போதும் வாடிக்கையாளர்கள் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள் மற்றும் பல சலுகைகள், பரிசு வவுச்சர்கள், இலவச டெலிவரி, அடுத்த நாள் டெலிவரி, தொந்தரவு இல்லாத ரிட்டர்ன் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச், நோ-காஸ்ட் EMI போன்றவற்றை எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு சேலின் சில முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: SBI இல் 10% உடனடி தள்ளுபடி
அமேசானில் நடைபெறும் இந்த விற்பனையில் SBI டெபிட்/கிரெடிட் கார்டில் 10% உடனடி தள்ளுபடியும் கிரெடிட் கார்டு EMI -யும் கிடைக்கிறது. தகுதியற்ற பொருட்கள் தவிர பிற பொருட்களுக்கு, பணத்தைத் திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் தள்ளுபடிகளுக்கான குறைந்தபட்ச பரிவர்த்தனை தொகை: மளிகைப் பொருட்களுக்கு - 2500 ரூபாயாகவும், மற்ற அனைத்து வகைகளுக்கும் 5000 ரூபாயாகவும் இருக்க வேண்டும்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: போனஸ் சலுகைகள்
SBI கார்டைப் பயன்படுத்தி வாங்குபவர்களுக்கு போனஸ் சலுகைகளும் உள்ளன:
- போனஸ் சலுகை 1-: SBI கிரெடிட் கார்டுகளில் கூடுதல் பிளாட் INR 500 உடனடி தள்ளுபடி மற்றும் INR 24,990 மற்றும் அதற்கு மேல் மதிப்புள்ள ஒரு பரிவர்த்தனையில் EMI
- போனஸ் சலுகை 2-: SBI கிரெடிட் கார்டுகளில் கூடுதல் பிளாட் INR 500 உடனடி தள்ளுபடி மற்றும் INR 39,990 மற்றும் அதற்கு மேல் மதிப்புள்ள ஒரு பரிவர்த்தனையில் EMI
- போனஸ் சலுகை 3-: SBI கிரெடிட் கார்டுகளில் கூடுதல் பிளாட் INR 750 உடனடி தள்ளுபடி மற்றும் INR 49,990 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு EMI
- போனஸ் சலுகை 4-: SBI கிரெடிட் கார்டுகளில் கூடுதல் பிளாட் INR 1,000 உடனடி தள்ளுபடி மற்றும் INR 59,990 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு EMI
- போனஸ் சலுகை 5-: SBI கிரெடிட் கார்டுகளில் கூடுதல் பிளாட் INR 1,000 உடனடி தள்ளுபடி மற்றும் INR 74,990 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு EMI
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: கேஷ்பேக் சலுகைகள்
அமேசான் விற்பனையின் போது, செப்டம்பர் 23 முதல் ஷாப்பிங் செய்யும் போது பயனர்கள் கோரக்கூடிய பல கேஷ்பேக் சலுகைகளும் உள்ளன. உங்கள் ஷாப்பிங்கில் ஒவ்வொரு முறையும் 5% கேஷ்பேக் உறுதிசெய்யவும். இந்த வெகுமதிகளை அன்லாக் செய்ய, மூன்று மாதங்களில் (தற்போதைய மாதமும் உட்பட) ஏதேனும் 25 கட்டணங்களை செலுத்தி முடிக்கவும். நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்யும் போது, ஸ்கேன் செய்து பணம் செலுத்தும் போது, ரீசார்ஜ் செய்யும் போது மற்றும் பில்களை செலுத்தும் போது Amazon Pay UPI ஐப் பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம். அது நேரலையில் வரும் வரை நீங்கள் சலுகையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு 5% வரம்பற்ற கேஷ்பேக் கிடைக்கும், அதே சமயம் பிரைம் அல்லாத வாடிக்கையாளர்கள் 3% வரம்பற்ற கேஷ்பேக்கைப் பெறலாம்.இதில் சேர எந்த கட்டணமும் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்க. நீங்கள் பரிவர்த்தனை தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து சலுகைகளைப் பெற வேண்டியதுதான். இந்த அற்புதமான அமேசான் கேஷ்பேக் டீல்களைத் தவறவிடாதீர்கள்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: கிஃப்ட் கார்ஸ் மற்றும் வவுச்சர்கள்
ஆம், இந்த சேலில் பரிசு அட்டைகள் மற்றும் வவுச்சர்களும் உள்ளன. பிறந்தநாள், ஆண்டுவிழா, திருமணம், வாழ்த்துக்கள் அல்லது பாராட்டு என எதுவாக இருந்தாலும், அனைத்து சந்தர்ப்பத்திற்கும் ஒரு பரிசு வவுச்சர் உள்ளது. சிறந்த பிராண்டுகளிலின் இ-கார்டுகளை வாங்குவதிலும் சேமிப்புகள் கிடைக்கும். அவை:
கூகிள் பே- 2%
மேக் மை ட்ரிப்- பிளாட் 5% தள்ளுபடி
தனிஷ்க்- பிளாட் 1% தள்ளுபடி
அண்டர்-பிளாட் 4% தள்ளுபடி
வாழ்க்கை முறை- பிளாட் 4% தள்ளுபடி
பயனர்கள் புதிய பரிசு அட்டை அல்லது அமேசான் வவுச்சரையும் சேர்க்கலாம். அடுத்த பரிசு அட்டையில் அமேசான் பே பரிசு அட்டைகள், பிராண்ட் பரிசு அட்டைகள், கார்ப்பரேட் பரிசு அட்டைகள், அமேசான் ஷாப்பிங் வவுச்சர்கள் மற்றும் அமேசான் புதிய வவுச்சர்கள் ஆகியவை அடங்கும். பண்டிகை நிகழ்வுகளுக்கான பரிசு அட்டைகளும் உள்ளன. தீபாவளி வருவதால், நீங்கள் அமேசானிலிருந்து ஒரு கிஃப்ட் கார்டை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரை ஆச்சரியப்படுத்தலாம்.
