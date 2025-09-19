Amazon Great Indian Festival Sale 2025: எந்த காலணிகளை வாங்குவது? பெண்களுக்கு ஷாப்பிங் டிப்ஸ்

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 இன்னும் 5 நாட்களில் தொடங்க உள்ளது. இந்த பண்டிகை கால விற்பனையின் போது மக்கள் பெரும்பாலும் பல்வேறு பொருட்களை வாங்குவார்கள். அதன்படி நீங்கள் புதிய காலணிகளை வாங்க விரும்பினால், இந்த விற்பனை வரும் வரை காத்திருக்கலாம். இந்த நேரத்தில், பெண்களுக்கான காலணிகளில் பல சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளை நீங்கள் காணலாம். இதில் பிராண்டட் விருப்பங்களுக்கும் பஞ்சமில்லை. உடனடி தள்ளுபடிகளுடன், பல்வேறு வங்கி சலுகைகள் (SBI கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளில் 10% வரை தள்ளுபடி) மற்றும் கேஷ்பேக் ஆகியவற்றை நீங்கள் பெறலாம்.
பெண்களுக்கான காலணிகளுக்கு தள்ளுபடிகள்
உங்கள் ஃபேஷனை மேம்படுத்த, அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் 2025 இன் போது ஷாப்பிங் செய்யும்போது சிறந்த தள்ளுபடிகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த தள்ளுபடிகள் மற்றும் சலுகைகளின் விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
சாதாரண செருப்புகள் மற்றும் ஃப்ளாட்கள்
50% முதல் 80% வரை தள்ளுபடி
ஸ்னீக்கர்கள் மற்றும் விளையாட்டு காலணிகள்
40% முதல் 60% வரை தள்ளுபடிகள்
பாரம்பரிய காலணிகள்
30% முதல் 70% வரை தள்ளுபடிகள்
ஹில்ஸ் அண்ட் வெட்ஜ்ஸ்
50% வரை தள்ளுபடி
பூட்ஸ்
40% முதல் 65% வரை தள்ளுபடிகள்
செருப்புகள் மற்றும் ஃபிளிப்-ஃப்ளாப்கள்
30% முதல் 70% வரை தள்ளுபடி
காலணிகளுக்கு வேறு என்ன சிறப்புச் சலுகைகள் உள்ளன?
Amazon Festival Sale தள்ளுபடிகளை அதிகமாக வழங்குகிறது, தற்போதைய அமேசான் பக்கத்தைப் பார்த்தால், சில சிறப்புப் பொருட்களை இங்கே காணலாம்:
விலை வாரியான விருப்பங்கள்
₹299க்கு கீழ் செருப்புகள் மற்றும் ஃபிளிப்-ஃப்ளாப்கள்
₹399க்கு கீழ் ஷூக்கள், ஹீல்ஸ்
₹499க்கு கீழ் ஹீல்ஸ், எத்னிக் காலணிகள்
கூடுதல் சேமிப்பு விருப்பங்கள்
வரையறுக்கப்பட்ட நேர இரவு 8 மணி சலுகைகள்
20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஸ்டைல்களுக்கு 5% வரை தள்ளுபடி
50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஸ்டைல்களுக்கு 10% வரை கூப்பன் தள்ளுபடி
இந்த விற்பனையின் போது சிறந்த காலணிகளில் இன்னும் அதிகமாக சேமிக்க விரும்பினால், உங்களுக்காக சில தனித்துவமான விருப்பங்களை Amazon Great Indian Festival 2025 இல் பெறலாம்.
