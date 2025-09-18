Amazon Great Indian Festival Sale 2025: OnePlus 13 தொடரில் அசத்தலான தள்ளுபடிகள்

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: இ காமர்ஸ் ஷாப்பிங் நிறுவனமான அமேசானின் மிகப்பெரிய விற்பனையான அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் 2025 தொடங்க உள்ளது. செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி முதல், இந்த விற்பனை ஆரம்பம் ஆகும். இதில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஸ்மார்ட்போன்கள் முதல் அக்சசரீஸ், ஹெட்ஃபோன்கள், கேஜெட்டுகள், மடிக்கணினிகள் மற்றும் பிற மின்னணு பொருட்கள் என பல வித பொருட்களில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகள் மற்றும் சலுகைகள் கிடைக்கும்.
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல்:
அமேசான் விற்பனை நெருங்கி வருவதால், அமேசான் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளை வெளியிடத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த பதிவில், அமேசான் சேலில் OnePlus 13, OnePlus 13R மற்றும் OnePlus 13S மாடல்களில் கிடைக்கும் சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளை பற்றி காணலாம். OnePlus 13 ஐ வாங்க ஆர்வமாக உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த தகவல் மிக உதவியாக இருக்கும்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025: OnePlus 13 இல் தள்ளுபடி
- அமேசான் விற்பனையின் போது OnePlus 13 குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியில் கிடைக்கும். தற்போது, இந்த மாடலின் 12GB+256GB வகையின் விலை ₹72,999. அமேசான் விற்பனையில், இந்த மாடலை தள்ளுபடியில் வெறும் ₹57,999க்கு வாங்கலாம். அதாவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹15,000 வரையிலான பெரிய தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
- காம்பாக்ட் ஃபிளாக்ஷிப் போனான OnePlus 13S இன் 12GB+256GB வகையின் விலை ₹57,999. இருப்பினும், அமேசான் விற்பனையில் வங்கிச் சலுகைகளுடன் இந்த மாடலை வெறும் ₹47,999க்கு வாங்கலாம். அதாவது ₹10,000 வரை குறைவான விலையில் இதை வாங்கலாம்.
- OnePlus 13R வாங்க விரும்பினால், இந்த மாடலிலும் அமேசான் சேலில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடியும் கிடைக்கும். 12GB+256GB வகையின் விலை தற்போது ₹44,999 ஆக உள்ளது. இருப்பினும், அமேசான் விற்பனையில் வங்கிச் சலுகைகளுடன் இதை வெறும் ₹35,999க்கு வாங்கலாம். அதாவது ₹9,000 நேரடி தள்ளுபடி கிடைக்கிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன்களிலும் தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும்
- OnePlus 13 தொடரைத் தவிர, அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் விற்பனையின் போது அமேசான் இன்னும் பல ஸ்மார்ட்போன்களுக்கும் சலுகைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
- அமேசான் பட்டியலின்படி, Samsung Galaxy S24 Ultra -வும் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகளைப் பெறும்.
- இதை வாடிக்கையாளர்கள் ₹80,000க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம்.
- ஆப்பிள் ஐபோன் 15 வெறும் ₹43,749க்கு கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது.
- iQOO 13, Realme GT 7 Pro, மற்றும் Samsung Galaxy S25 Ultra உள்ளிட்ட பிற ஸ்மார்ட்போன்களும் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகளைப் பெறும்.
