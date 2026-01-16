அமேசான் குடியரசு தின விற்பனை.. பிராண்ட் போன்களில் எக்கச்சக்க சலுகைகள், தள்ளுபடிகள்

Amazon Great Republic Day Sale 2026: ஈ காமர்ஸ் நிறுவனமான Amazon, மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட "Great Republic Day 2026"-ஐ தொடங்கியுள்ளது. இந்த விற்பனை இன்று, ஜனவரி 16, 2026 முதல் பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு நேரலையில் தொடங்கியுள்ளது, அதே நேரத்தில் மற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாளை முதல் இந்த விற்பனையானது தொடங்கப்படும். இந்த ஆண்டு விற்பனை electronics, home appliances, and மற்றும் smartphones பிரிவில் சிறந்த சலுகைகளை வழங்கப்படுகிறது. பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப்கள் முதல் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற 5G போன்கள் வரை, அமேசான் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரின் விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்துள்ளது.
Amazon இந்த விற்பனையை பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே பிரத்யேகமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த விற்பனை விலை குறைப்புகளை மட்டுமல்லாமல், வங்கி சலுகைகள், விலையில்லா EMI விருப்பங்கள் மற்றும் பழைய போன்களுக்கு சிறந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ்களையும் வழங்குகிறது. பிரைம்-ஒன்லி நன்மைகளில் விரைவான டெலிவரி மற்றும் சில மணிநேர முன்கூட்டிய அணுகல் ஆகியவை அடங்கும், இதனால் பிரைம் உறுப்பினர்கள் ஸ்டாக் தீரும் முன் தங்களுக்குப் பிடித்த தயாரிப்புகளை முன்பதிவு செய்துக் கொள்ள முடியும்.
மலிவாக விலையில் iPhone வாங்கலாம்
Apple பிரியர்களுக்கு, இந்த Amazon Great Republic Day Sale 2026 ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்கும். இந்த முறை, iPhone 15 (128 ஜிபி) ஸ்மார்ட்போன் ரூ.51,499 விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆப்பிளின் iPhone 17 Pro (256 ஜிபி) ரூ.1,34,900க்கு வழங்கப்படுகிறது, மேலும் அதன் டாப்-எண்ட் மாடலான iPhone 17 Pro Max (256 ஜிபி) ரூ.1,49,900க்கு வழங்கப்படுகிறது. புதிய iPhone Air (256 ஜிபி) ரூ.95,499 சிறப்பு விலையில் கிடைக்கிறது.
Samsung மற்றும் OnePlus போன்களிலும் அற்புதமான சலுகைகள்
Amazon Great Republic Day Sale 2026 இன் போது, Samsung தனது Galaxy வரிசையின் மூலம் அனைத்து பட்ஜெட் வாடிக்கையாளர்களையும் இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. நடுத்தர வகைப் பிரிவுக்கு, Galaxy A55 5G (8GB+128GB) ரூ.23,998க்கு கிடைக்கிறது, அதே நேரத்தில் பட்ஜெட்டில் 5G அனுபவத்தை விரும்புவோருக்கு, Galaxy M17 5G ரூ.12,999க்கு கிடைக்கிறது. OnePlus அதன் 'R' மற்றும் 'S' தொடர்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. OnePlus 15R (12GB+256GB) ரூ.47,998க்கும், OnePlus 13s (12GB+256GB) ரூ.52,999க்கும் வாங்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் கேமிங் மற்றும் அதிவேக மால்டிடாஸ்கிங் ஆர்வலர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
