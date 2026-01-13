Amazon Great Republic Day Sale 2026: சாம்சங், ஒன்பிள்ஸ், ஐபோன் அனைத்திலும் அபார சலுகை

Amazon Great Republic Day Sale 2026: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான அமேசானில், அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை 2026 இந்த வாரம் தொடங்க உள்ளது. இது 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் பெரிய விற்பனையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விற்பனை ஜனவரி 16 ஆம் தேதி லைவ் ஆகும்.
அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை 2026
அமேசானின் இந்த விற்பனையில், ஸ்மார்ட்போன்கள், டேப்லெட்டுகள், மடிக்கணினிகள் மற்றும் பிற மின்னணு பொருட்களுக்கு அதிக தள்ளுபடிகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இந்த குடியரசு தின விற்பனையின் போது வாடிக்கையாளர்கள் வங்கி சலுகைகள், உடனடி தள்ளுபடிகள், கூப்பன் சலுகைகள் மற்றும் EMI சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். விற்பனைக்கு முன்னதாக, ஐபோன் 15, சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா மற்றும் ஒன்பிளஸ் 15 போன்ற முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களில் சிறந்த சலுகைகள் வழங்கப்படும் என்பதை அமேசான் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Amazon Great Republic Day Sale 2026: iPhone 15, iPhone 17 Pro மற்றும் iPhone Air சலுகைகள்
- ஆப்பிள் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பற்றி பேசுகையில், தற்போது ₹59,900க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஐபோன் 15 (128GB), அமேசான் விற்பனையின் போது சுமார் ₹50,249க்கு கிடைக்கும்.
- கூடுதலாக, புதிய ஆப்பிள் மாடல்களுக்கும் தள்ளுபடிகளும் கிடைக்கும்.
- ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ரூ. 1,49,900 -க்கு பதிலாக ரூ. 1,40,400 க்கு கிடைக்கும்.
- ஐபோன் 17 ப்ரோ ரூ. 1,25,400 க்கு கிடைக்கும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
- ஐபோன் ஏர் ரூ. 91,249 க்கும் கிடைக்கும், இது அதன் பட்டியலிடப்பட்ட விலையான ரூ. 99,000 ஐ விட கணிசமாகக் குறைவு.
- இந்த விற்பனை ஆப்பிள் பயனர்களுக்கு தங்கள் போன்களை அப்கிரேட் செய்ய நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்.
Amazon Great Republic Day Sale 2026: ஒன்பிளஸ் மற்றும் சாம்சங்கில் தள்ளுபடிகள்
- ரூ. 34,999 விலையில் உள்ள ஒன்பிளஸ் நோர்ட் 5, அமேசான் விறபனையில் ரூ. 30,999 விலையில் கிடைக்கும்.
- முதன்மையான ஒன்பிளஸ் 15 ஸ்மார்ட்போனை ரூ. 72,999 -க்கு பதிலாக ரூ. 68,999 க்கு வாங்கலாம்.
- OnePlus 15R ரூ.44,999 -இலிருந்து குறைந்து ரூ.47,999 -க்கு கிடைக்கும்.
- Samsung Galaxy S25 Ultra -வும் வங்கிச் சலுகைகளுடன் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகளைப் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான சலுகைகள்
கூடுதலாக, iQOO மற்றும் பிற பிராண்டுகளின் ஸ்மார்ட்போன்களில் சிறந்த சலுகைகள் வழங்கப்படும். தற்போது ரூ.76,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள iQOO 15, அமேசான் விற்பனையின் போது ரூ.65,999க்குக் கிடைக்கும். Lava Bold N1 Pro, Samsung Galaxy M17, iQOO Z10R 5G, Redmi A4 5G, மற்றும் iQOO Neo 10 5G போன்ற பட்ஜெட் மற்றும் இடைப்பட்ட போன்களும் தள்ளுபடிகளைப் பெறும். இந்த விலைகளில் உடனடி தள்ளுபடிகள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி அட்டைகளில் கிடைக்கும் EMI சலுகைகள் அடங்கும் என அமேசான் கூறியுள்ளது.
