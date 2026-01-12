English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Amazon Great Republic Day Sale 2026: அடி தூள்!! ஸ்மார்ட்போன்களில் 50% வரை தள்ளுபடி!!

Amazon Great Republic Day Sale 2026: அடி தூள்!! ஸ்மார்ட்போன்களில் 50% வரை தள்ளுபடி!!

Amazon Great Republic Day Sale 2026: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான அமேசான் குடியரசு தின சிறப்பு விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு கிடைக்கும் அற்புதமான சலுகைகள பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:00 PM IST
  • அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை 2026.
  • பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான சலுகைகள்.
  • முழு விவரம் இதோ.

Amazon Great Republic Day Sale 2026: அடி தூள்!! ஸ்மார்ட்போன்களில் 50% வரை தள்ளுபடி!!

Amazon Great Republic Day Sale 2026: ஸ்மார்ட்போன், டேப்லெட், லேப்டாப், டிவி, கேமரா அல்லது வயர்லெஸ் ஸ்பீக்கர் ஆய்யவற்றை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளீர்ஜளா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பு வந்துள்ளது. அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை 2026-ஐ அறிவித்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை 2026

அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை 2026-இன் கீழ், பல மின்னணுப் பொருட்கள் பெரும் தள்ளுபடியில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன. ஸ்மார்ட்போன்கள் மட்டுமின்றி, ஸ்மார்ட் டிவிகள், டேப்லெட்டுகள், லேப்டாப்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களுக்கும் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படும். வாடிக்கையாளர்கள் வங்கி மற்றும் பரிமாற்றச் சலுகைகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, நீங்கள் பாதி விலையை விடக் குறைவான விலையில் பொருட்களை வாங்கலாம்.

Amazon Great Republic Day Sale 2026: வங்கிச் சலுகைகள்

எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் இஎம்ஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு 10 சதவீதம் உடனடித் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். மேலும், அமேசான் பே ஐசிஐசிஐ வங்கி கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் செய்யப்படும் கொடுப்பனவுகளுக்கு 5 சதவீதம் கேஷ்பேக் வழங்கப்படும். வாடிக்கையாளர்களுக்கு இஎம்ஐ வசதிகளும் கிடைக்கும்.

Amazon Great Republic Day Sale 2026: பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான சலுகைகள்

- OnePlus 15R ஸ்மார்ட்போன் ₹54,999-க்கு பதில் ₹44,999-க்கு கிடைக்கும். 

- iQOO Neo 10 5G (8GB+256GB) ₹38,999-க்கு பதிலாக ₹33,999-க்கு கிடைக்கும். 

- OnePlus Nord 5 ₹34,999-க்கு பதிலாக ₹30,999-க்கு கிடைக்கிறது.

Amazon Great Republic Day Sale 2026: மிட்-பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான சலுகைகள்

- OnePlus Nord CE5 ஸ்மார்ட்போன் ₹28,999-க்கு பதிலாக ₹22,999-க்கு கிடைக்கிறது. 

- Redmi Note 15 5G ₹26,999-க்கு பதிலாக ₹20,999-க்கு கிடைக்கும். 

- Oppo F31 5G ₹27,999-க்கு பதிலாக ₹25,499-க்கு கிடைக்கிறது.

Amazon Great Republic Day Sale 2026: OnePlus 15R மீது பெரும் தள்ளுபடி

அமேசான் விற்பனையின் போது OnePlus 15R ஸ்மார்ட்போன் கணிசமான தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 12GB/256GB வேரியண்ட்டின் விலை விற்பனை தொடங்குவதற்கு முன்பு தற்போது ₹47,998 ஆக உள்ளது. விற்பனையின் போது, ​​கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ சலுகையுடன் இந்த போனை வெறும் ₹44,999-க்கு வாங்கலாம். 

Amazon Great Republic Day Sale 2026: சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G போனுக்கு பெரும் தள்ளுபடி

சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G போனின் 8ஜிபி/128ஜிபி வேரியண்ட்டின் தற்போதைய விலை ₹24,999 ஆகும். அமேசானின் குடியரசு தின விற்பனையின் போது, ​​இந்த போன் ₹23,999 விலையில் கிடைக்கும். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் ₹1,000 சேமிக்கலாம்.

