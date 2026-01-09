Amazon Great Republic Day Sale ஜனவரி 16 தொடக்கம்: சலுகை விவரங்கள் இதோ

Amazon Great Republic Day Sale: இந்தியாவில், அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை 2026 விரைவில் தொடங்க உள்ளது. பல்வேறு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களுக்கு தள்ளுபடிகளை வழங்கும் இந்த விற்பனை, இந்தியாவில் ஜனவரி 16 அன்று தொடங்குகிறது. மேலும், இந்த விற்பனையின் போது 10% வரை வங்கித் தள்ளுபடிகளும் வழங்கப்படும். இந்த ஆண்டு விற்பனையின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அமேசான் கிரேட் ரிபப்ளிக் டே சேல்
அமேசான் நிறுவனம், வரவிருக்கும் இந்த அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை நிகழ்விற்காக ஒரு தனி முகப்புப் பக்கத்தை இப்போது தொடங்கியுள்ளது. அதில், விற்பனை தேதிகள், அத்துடன் வழங்கப்படும் வங்கித் தள்ளுபடிகள் மற்றும் சலுகைகளையும் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. ஸ்மார்ட்போன்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள், டேப்லெட்டுகள், மடிக்கணினிகள், கணினிகள், கேமிங் கன்சோல்கள், ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள், சலவை இயந்திரங்கள், ப்ரொஜெக்டர்கள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் போன்ற பரந்த அளவிலான எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களுக்கு நிறுவனம் கணிசமான தள்ளுபடிகளை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், ஃபிளிப்கார்ட் நிறுவனம் ஜனவரி 17 முதல் தொடங்கும் குடியரசு தின விற்பனை 2026-க்கு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் தகுதியுடையவர்களே என்று சமீபத்தில் அறிவித்தது.
அமேசானின் விற்பனை ஜனவரி 16 அன்று தொடங்குகிறது
ஜனவரி 16 அன்று இந்தியாவில் தொடங்கவிருக்கும் தனது அமேசான் கிரேட் குடியரசு தின விற்பனை 2026-ன் போது, பல்வேறு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களுக்கு தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்று அமேசான் அறிவித்துள்ளது. பிரத்யேக மைக்ரோசைட்டின்படி, வரவிருக்கும் இந்த விற்பனை நிகழ்வின் போது, எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி வாங்கப்படும் பொருட்களுக்கு 10% உடனடித் தள்ளுபடி கிடைக்கும். கூடுதலாக, எஸ்பிஐ கார்டு வைத்திருப்பவர்களின் இஎம்ஐ பர்சேஸ்களுக்கும் இதே தள்ளுபடி பொருந்தும்.
Amazon Great Republic Day Sale
விற்பனைக் காலத்தின் போது தினமும், “8 pm Deals,” “Trending Deals,” “Blockbuster Deals,” “Blockbuster Deals with Exchange,” மற்றும் “Top 100 Deals” ஆகியவற்றை நிறுவனம் வெளியிடும் என்று அமேசான் தனது இணையதளத்தில் தெரிவித்துள்ளது. கூடுதலாக, “Price Crash Store,” “Freebie Central,” “Exchange Mela,” மற்றும் “Sample Mania” ஆகியவையும் இருக்கும். மேலும், தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட அமேசான் கூப்பன்களும் இந்த இ-காமர்ஸ் தளத்தில் கிடைக்கும்.
பொருட்களை வாங்கத் தொடங்கும் போது, பணம் செலுத்தும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்த, பயனர்கள் தங்கள் கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டு விவரங்களைத் தங்கள் ப்ரொஃபைலுடன் இணைக்குமாறு அமேசான் பரிந்துரைக்கிறது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் டெலிவரி முகவரியைச் சேமித்து வைக்கவும் அல்லது மாற்றவும் மற்றும் தங்கள் கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டுகளில் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை இயக்கவும் நிறுவனம் அறிவுறுத்துகிறது. வரும் நாட்களில், வெவ்வேறு பொருட்களுக்கான துல்லியமான சேமிப்பு விவரங்களை நிறுவனம் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிளிப்கார்ட் விற்பனை ஜனவரி 17 அன்று தொடங்குகிறது
அமேசானின் இந்தியப் போட்டியாளரான பிளிப்கார்ட், தனது குடியரசு தின விற்பனை ஜனவரி 17 அன்று தொடங்கும் என்று அறிவித்துள்ளது. மேலும், பிளிப்கார்ட் பிளாக் மற்றும் பிளிப்கார்ட் பிளஸ் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்தச் சலுகை 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பே கிடைக்கும் என்றும் பிளிப்கார்ட் அறிவித்துள்ளது. அத்துடன், எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி கிரெடிட் கார்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு 'எளிதான இ.எம்.ஐ' விருப்பங்களையும், தானியங்கி 10% தள்ளுபடியையும் அந்த நிறுவனம் வழங்கும். மேலும், குறிப்பிட்ட பிற நிறுவனங்களின் கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளை வைத்திருக்கும் நுகர்வோருக்கு 15% வரை உடனடித் தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
