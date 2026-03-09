ஐபோன் விலையில் அதிரடி சரிவு 29,000 வரை டிஸ்கவுண்ட், Amazon விற்பனை

iPhone Air Discount on Amazon Sale: நீங்கள் ஒரு பிரீமியம் மற்றும் ஸ்டைலான ஸ்மார்ட்போனை தேடுகிறீர்கள் என்றால், அமேசானின் 'Electronics Premier League 2026' விற்பனை சிறந்த சலுகைகளை வழங்குகிறது. இந்த விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப்கள் மற்றும் பிற கேஜெட்களில் அதிக தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால் இதில் அதிகம் பேசப்படும் விற்பனை ஆப்பிளின் புதிய ஐபோன் ஏரில் வழங்கப்பட்டுள்ள டிஸ்கௌண்ட் ஆகும். இதன் மூலம் இந்த ஐபோனை மக்கள் மிகக் குறைந்த விலையில் பெறலாம். வங்கி சலுகைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸுடன் இணைந்து, இந்த சாதனத்தில் நீங்கள் பல மடங்கு பணத்தை சேமிக்கலாம்.
Amazon Electronics Premier League Sale
இந்த அற்புதமான அமேசான் விற்பனையில் ஆப்பிளின் மிக மெல்லிய ஸ்மார்ட்போனான ஐபோன் ஏர் மீது ஏராளமான சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆப்பிள் இந்த தொலைபேசியை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியபோது, அதன் ஆரம்ப விலை ரூபாய் 1,19,900 ஆக இருந்தது, ஆனால் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரீமியர் லீக் விற்பனையில், இதை நீங்கள் வெறும் ரூ93,499க்கு வாங்கலாம்.
மேலும், நீங்கள் HDFC வங்கி கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி EMI பரிவர்த்தனை செய்தால், கூடுதலாக ரூ.3,000 உடனடி தள்ளுபடியைப் பெறுவீர்கள். மேலும், உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்றுவதன் மூலம் இந்த விலையை மேலும் குறைக்கலாம்.
Display and Design
ஐபோன் ஏரின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் பிரீமியம் வடிவமைப்பு ஆகும், இது மற்ற ஸ்மார்ட்போனை விட மிகவும் தனித்து நிற்கிறது. இது வெறும் 5.6 மிமீ மெல்லியதாகவும், 165 கிராம் எடையுள்ளதாகவும் இருப்பதால், இந்த போனை கைளுவது மிகவும் எளிது. இதில் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் ProMotion தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அதிர்ச்சியூட்டும் 6.5-இன்ச் OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதன் உச்ச பிரகாசம் 3000 நிட்களை அடைகிறது, அதாவது பிரகாசமான சூரிய ஒளியில் கூட, திரையை தெளிவாக காணலாம்.
A19 Chipset
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது மிகவும் மேம்பட்ட மற்றும் சக்திவாய்ந்த A19 சிப்செட்டை ஐபோன் ஏரில் பயன்படுத்தியுள்ளது, இது உயர் செயல்திறனுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலி மின் சேமிப்பை வழங்குவதோடு, கேமிங் மற்றும் பல்பணியின் போது அதிவேகமாக செயல்பட உதவும். இந்த சிப்செட் மென்மையான, தாமதமில்லாத அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது.
Camera Setup and Button Control
ஐபோன் ஏர் புகைப்பட ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம், ஏனெனில் இது தொழில்முறை அளவிலான கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. பிரதான கேமராவில் 48MP ஃப்யூஷன் கேமரா உள்ளது, இது 2x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் சினிமாடிக் 4K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புக்கு, குறைந்த வெளிச்சத்திலும் தெளிவான புகைப்படங்களை எடுக்கும் சக்திவாய்ந்த 18MP முன் கேமரா உள்ளது. ஆப்பிள் சமீபத்திய ஆக்ஷன் பட்டன் மற்றும் கேமரா கட்டுப்பாட்டு பொத்தான்களையும் வழங்கியுள்ளது, இது கண் இமைக்கும் நேரத்தில் கேமரா அமைப்புகளை மாற்ற உங்களை அனுமதிக்கிறது. அதேபோல் இதில் USB-C போர்ட்டையும் கொண்டுள்ளது.
