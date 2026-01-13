English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung-ஐ கதற விட்டு டாப் இடத்துக்கு வந்த ஸ்மார்ட்போன் எது தெரியுமா?

Samsung-ஐ கதற விட்டு டாப் இடத்துக்கு வந்த ஸ்மார்ட்போன் எது தெரியுமா?

2025 ஆம் ஆண்டானது ஸ்மார்ட்போன் விற்பனை சந்தைக்கு மிகப்பெரிய ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த ஆண்டாகவே அமைந்ததுள்ளது. இருப்பினும், கவுண்டர்பாயிண்ட் ரிசர்ச்சின் தரவானது தற்போது அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளன. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு உலகளவில் மிகப்பெரிய ஸ்மார்ட்போன் ஏற்றுமதியாளராக இந்த போன் மாறியுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 13, 2026, 11:15 AM IST
  • உலகளவில் டாப் இடத்தில் ஆப்பிள்
  • ஆப்பிள் எவ்வாறு முதலிடத்தை அடைந்தது?
  • Samsung மற்றும் Xiaomi ஏன் பின்தங்கியுள்ளன?

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
pregnant
கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு! புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு! புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?
குஷியில் மாணவர்கள்! பொங்கலுக்கு நாளை முதல் 5 நாட்கள் விடுமுறை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
camera icon7
Pongal holidays
குஷியில் மாணவர்கள்! பொங்கலுக்கு நாளை முதல் 5 நாட்கள் விடுமுறை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Samsung-ஐ கதற விட்டு டாப் இடத்துக்கு வந்த ஸ்மார்ட்போன் எது தெரியுமா?

2025 ஆம் ஆண்டானது ஸ்மார்ட்போன் விற்பனை சந்தைக்கு மிகப்பெரிய ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த ஆண்டாகவே அமைந்ததுள்ளது. இதற்கிடையில் ஆப்பிள் நிறுவனம் முழு தொழில்நுட்பத் துறையின் கவனத்தையும் தற்போது ஈர்த்த ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையைச் செய்துள்ளது. இந்த ஆண்டு உலகளவில் அதிக ஸ்மார்ட்போன்களை ஏற்றுமதி செய்த நிறுவனமாக ஆப்பிள் மாறியது, குறிப்பாக சாம்சங், சியோமி மற்றும் விவோ போன்ற முக்கிய ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகளை பின்னுக்கு தள்ளி ஆப்பிள் முன்னிலை வகித்துள்ளது. இந்த தகவலானது கவுண்டர்பாயிண்ட் ஆராய்ச்சியின் மூலம் வெளியிப்படுள்ளது. கவுண்டர்பாயிண்ட் ஆராய்ச்சியின் படி, ஆப்பிள் போன் விற்பனை 2024 உடன் ஒப்பிடுகையில் 2025ஆம் ஆண்டில் 2 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

உலகளவில் டாப் இடத்தில் ஆப்பிள்

கவுண்டர்பாயிண்ட் ஆராய்ச்சியின் படி, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் உலக சந்தையில் அனுப்பப்படும் அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் ஆப்பிள் போன்கள் மிகப்பெரிய பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதன்படி 2025 ஆம் ஆண்டில் ஆப்பிள் சந்தையில் 20 சதவீதத்தைக் கைப்பற்றியது. ஆப்பிளின் இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் ஐபோன் 17 தொடர்களே ஆகும். மேலும் தற்போது இந்தியா உட்பட உலகளவில் ஐபோன்களுக்கு வலுவான தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனிடையே ஆப்பிளுக்குப் பிறகு, சாம்சங் இரண்டாவது பெரிய நிறுவனமாக உள்ளது, இது 19 சதவீத சந்தைப் பங்கைக் கொண்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து Xiaomi 13 சதவீதத்துடன், Vivo 8 சதவீதத்துடன், Oppo 8 சதவீதத்துடன், மற்றும் 32 சதவீத பங்கைக் கொண்ட பிற பிராண்டுகளின் ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்ளன.

Samsung மற்றும் Xiaomi ஏன் பின்தங்கியுள்ளன?

Samsung மற்றும் Xiaomi ஆகியவை பல புதிய மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தின, ஆனால் அவை Apple போன்கள் கொண்டிருக்கும் அதே அளவிலான வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கையை அடையத் தவறிவிட்டன. Counterpoint தரவுகளின்படி, Samsung இன் விற்பனை 2025 ஆம் ஆண்டில் நிலையானதாக இருந்தது. இரண்டாவது இடத்தில் இருந்தபோதிலும், Samsung 2024 ஆண் ஆண்டை விட சிறப்பாக செயல்பட்டது. இருப்பினும், Xiaomi மற்றும் Vivo போன்ற பிராண்டுகள் கடுமையான போட்டியை எதிர்கொண்டன. மலிவு விலை போன்களுக்கான தேவை குறைந்து வருவதால், Xiaomi 13 சதவீத சந்தைப் பங்கைப் பெற்றது, இது 2024 ஆண் ஆண்டில் 14 சதவீதமாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மாறிவரும் சந்தையால் ஆப்பிள் நிருவானதிற்கு பயன்

2025 ஆம் ஆண்டில் ஸ்மார்ட்போன் வாங்குபவர் உணர்வில் சில மாற்றம் காணப்பட்டதாக அறிக்கை கூறுகிறது. மக்கள் இப்போது ஸ்மார்ட்போனின் விலையை மட்டும் பார்க்காமல், தொலைபேசியின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கும் முன்னுரிமை தந்துள்ளது. Apple போன்ற பிராண்டுகள் இதனால் பெரிதும் பயனடைந்துள்ளன. இதனிடையே சாம்சங்கின் கேலக்ஸி ஏ தொடரும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

ஆப்பிள் எவ்வாறு முதலிடத்தை அடைந்தது?

இந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய ஐபோன் தொடர் ஆப்பிளின் வெற்றியில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது. அதன் மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா, வேகமான செயலி, நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் AI அம்சங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை கவர்ந்துள்ளன. இளைஞர்கள் முதல் தொழில் வல்லுநர்கள் வரை ஏராளமானோர் தங்கள் பழைய போன்களை மாற்றி ஐபோனுக்கு மாற்றியுள்ளனர். இது ஆப்பிளின் விற்பனையை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. கூடுதலாக, ஐபோன் 16 தொடர் இந்தியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டது என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஆதார் கார்டுடன் மொபைல் எண், இமெயில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா? ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | Amazon Great Republic Day Sale 2026: அடி தூள்!! ஸ்மார்ட்போன்களில் 50% வரை தள்ளுபடி!!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AppleiPhoneSamsungXiomiVIVO

Trending News