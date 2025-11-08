Apple Trade In: ஐபோனில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடியை வழங்கும் ஆப்பிள் நிறுவனம்

iPhone Latest News: ஒரு புதிய ஐபோன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கானது. அதுவும் உங்களிடம் உங்கள் பழைய போனும் இருந்தால், உங்களுக்கு இந்த தகவல் மிக உதவியாக இருக்கும்.
Apple Trade In Program
ஆப்பிள் அதன் Trade In திட்டத்தை இந்தியாவில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றியுள்ளது. ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்த முயற்சியின் மூலம், புதிய ஐபோன் அல்லது பிற ஆப்பிள் சாதனத்தை வாங்கும் போது, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஐபோன்கள் மட்டுமல்ல, சில ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களையும் ஆப்பிள் நிறுவனத்துடன் மாற்றிக்கொண்டு நேரடி தள்ளுபடிகளை பெறலாம்.
Apple Trade In என்றால் என்ன?
Apple Trade In -இல், ஆப்பிள் உங்கள் பழைய தொலைபேசியை மதிப்பீடு செய்து அதன் மதிப்பைப் பயன்படுத்தி புதிய ஆப்பிள் சாதனத்தை வாங்குவதில் தள்ளுபடியை வழங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் iPhone 16 Pro Max இருந்தால், நீங்கள் அதை மாற்றி புதிய மாடலில் ரூ.64,000 வரை தள்ளுபடி பெறலாம். இந்த தள்ளுபடி உங்கள் பழைய தொலைபேசியின் நிலை, மாடல் மற்றும் உத்தரவாதத்தைப் பொறுத்தது. உங்கள் பழைய தொலைபேசி தள்ளுபடிக்கு தகுதியற்றதாக இருந்தால், அது கடுமையாக சேதமடைந்திருந்தால், தள்ளுபடி இல்லாமல் அதை இலவசமாக மறுசுழற்சி செய்யும் விருப்பத்தையும் ஆப்பிள் வழங்குகிறது.
எந்தெந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் எவ்வளவு தள்ளுபடி கிடைக்கும்?
ஆப்பிளின் வலைத்தளம் தற்போது பல பழைய போன்களுக்கான பரிமாற்ற விலைகளை பட்டியலிடுகிறது. இது உங்கள் தொலைபேசியை மேம்படுத்த ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகிறது.
பழைய மாடல்களில் அதிகபட்ச தள்ளுபடிகள்:
- iPhone 16 Pro Max இல் ₹64,000 வரை,
- iPhone 16 Pro இல் ₹57,500 வரை,
- iPhone 16 Plus இல் ₹40,900 வரை மற்றும்
- iPhone 7 Plus இல் ₹4,350 வரை
வாடிக்கையாளர் மாற்ற விரும்பும் தொலைபேசி மாடல் ஆப்பிளின் டிரேட்-இன் பட்டியலில் இருக்க வேண்டும். பரிமாற்றம் செய்ய விரும்பும் ஸ்மார்ட்போன் நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும். பேட்டரி நிலை மற்றும் திரை நிலை செக் செய்யப்படுகின்றன.
Apple Trade In மூலம் பழைய ஸ்மார்ட்போனை எக்ஸ்சேஞ் செய்வது எப்படி?
- ஆப்பிளின் வலைத்தளம் அல்லது ஆப்பிள் ஸ்டோருக்குச் சென்று உங்கள் பழைய தொலைபேசியின் மாதிரி மற்றும் நிலையை வழங்கவும்.
- இதன் மூலம் மதிப்பிடப்பட்ட Trade In மதிப்பு பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.
- புதிய தொலைபேசியை வாங்கும்போது, உங்கள் பழைய தொலைபேசியை ஒப்படைக்க வேண்டும். அதன் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பு புதிய தொலைபேசியின் விலையிலிருந்து கழிக்கப்படும்.
