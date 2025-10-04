English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Whatsapp -இல் கூட இல்லாத 7 அம்சங்கள் அரட்டை செயலியில்.... அரட்டை அடிக்கலாமா?

Zoho Arattai: அரட்டை செயலி உங்களிடம் உள்ளதா? Whatsapp-இல் இல்லாத அம்சங்கள் இதில் என்ன கிடைக்கின்றன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 4, 2025, 05:18 PM IST
  • அரட்டை செயலி தற்போது சமூக ஊடகங்களில் பிரபலமாகி வருகிறது.
  • மெட்டாவின் வாட்ஸ்அப்பிற்கு இந்தியாவின் பதில்.
  • இது இதுவரை எந்த உலகளாவிய செய்தியிடல் செயலியிலும் கிடைக்காத ஒரு அம்சத்தைக் கொண்டுள்ளது.

Trending Photos

இனி விஜய்க்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு? மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை!
camera icon6
vijay
இனி விஜய்க்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு? மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை!
இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
camera icon10
Guru Peyarchi
இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon11
Guru Peyarchi
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
Whatsapp -இல் கூட இல்லாத 7 அம்சங்கள் அரட்டை செயலியில்.... அரட்டை அடிக்கலாமா?

Arattai App Latest News: சென்னையை தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஜோஹோ கார்ப்பரேஷனின் உள்நாட்டு செய்தியிடல் செயலியான அரட்டை, தற்போது சமூக ஊடகங்களில் பிரபலமாகி வருகிறது. இது மெட்டாவின் வாட்ஸ்அப்பிற்கு இந்தியாவின் பதில் என்று கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் இது இதுவரை எந்த உலகளாவிய செய்தியிடல் செயலியிலும் கிடைக்காத ஒரு அம்சத்தைக் கொண்டுள்ளது: ஆண்ட்ராய்டு டிவிக்கான அதிகாரப்பூர்வ பயன்பாட்டு ஆதரவு.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜோஹோ நிறுவனத்தின் அரட்டை செயலி பல வழிகளில் வாட்ஸ்ஆப்பை விட மேம்பட்டுள்ளது. அரட்டை செயலி தனது ஆரம்ப நிலையில் உள்ளது. இதில் இன்னும் அதிக மேம்படுத்தல்கள் வரவுள்ள நிலையில், எதிர்காலத்தில் இது WhatsApp -க்கு கடுமையான போட்டியை கொடுக்கும் என சொல்லப்படுகின்றது.

Arattai Vs WhatsApp

அரட்டை செயலியில் உள்ள, வேறு எந்த செய்தியிடல் செயலியிலும் கிடைக்காத 5 சிறப்பம்சங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்  

Android TV: ஆண்ட்ராய்டு டிவியில் முதல் செய்தியிடல் செயலி

இதுவரை, WhatsApp, Telegram, Signal, WeChat, Line அல்லது KakaoTalk என எந்த செய்தியிடல் செயலியிலும் அதிகாரப்பூர்வ ஆண்ட்ராய்டு டிவி வர்ஷன் இல்லை. பயனர்கள் செய்தி அனுப்புவதற்கு தற்காலிக முறைகளை நாட வேண்டியிருந்தது. ஆனால் அரட்டை செயலி இந்த சிக்கலுக்கு நிரந்தர தீர்வை வழங்கியுள்ளது. அதன் அதிகாரப்பூர்வ ஆண்ட்ராய்டு டிவி செயலி கூகிள் பிளே ஸ்டோரில் கிடைக்கிறது. மேலும் இதை எளிதாக நிறுவ முடியும்.

Pocket: பாக்கெட்

பலர் வாட்ஸ்அப்பில் சில செய்திகளை சேமிக்க தங்களுக்கே அவற்றை அனுப்பிக்கொள்வது வழக்கம். அரட்டை செயலி இதற்காக ஒரு கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் அம்சத்தை கொடுத்துள்ளது. இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சத்திற்கு ‘பாக்கெட்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதில் டெக்ஸ்ட், மீடியா மற்றும் லிங்குகளை சேமிக்க முடியும்.

Multi Device Support: மல்டி டிவைஸ் ஆதரவு

மல்டி டிவைஸ் ஆதரவை வழங்கி, வாட்ஸ்அப்பை விட இந்த அம்சத்தில் அரட்டை செயலி முன்னணியில் உள்ளது. இது ஸ்மார்ட்போன்களில் மட்டுமல்ல, Linux, macOS மற்றும் Windows -இலும் கிடைக்கிறது. அதாவது பயனர்கள் பல சாதனங்களில் ஒரே கணக்கை இயக்க முடியும். ஆண்ட்ராய்டு டிவி ஆதரவுடன், அதன் பயன்பாடு இன்னும் அதிகரித்துள்ளது.

Meetings Feature: மீடிங்ஸ் ஃபீச்சர்

வாட்ஸ்அப்பின் வீடியோ அழைப்பு திறன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அரட்டை செயலியில் Google Meet மற்றும் Zoom -இல் உள்ளது போன்ற அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அரட்டை செயலிக்குள்ளேயே பயனர்கள் உடனடி சந்திப்புகளை (instant meeting) உருவாக்கலாம், மீடிங்கில் ஜாயின் செய்யலாம் அல்லது ஷெட்யூல் செய்யலாம்.

Mentions: மென்ஷன்ஸ்

வாட்ஸ்அப்பில் நோடிஃபிகேஷன்களை கண்டுபிடிப்பது கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் அரட்டை செயலியில் Slack போன்ற மென்ஷன் டேப்புகள் உள்ளன. இதன் மூலம் எந்த செய்திகளில் நீங்கள் டேக் செய்யப்பட்டுள்ளீர்கள் என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

No Ad Policy: விளம்பரங்கள் இல்லா கொள்கை

விளம்பரத்திற்காக பயனர் தரவு பயன்படுத்தப்படாது என்று அரட்டை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இப்போது வாட்ஸ்அப் ‘Updates’ டேபில் விளம்பரங்கள் தெரியத் தொடங்கியுள்ளன. மேலும் வாட்ஸ்அப் மெட்டாவுடன் தரவையும் பகிர்ந்து கொள்கிறது.

AI Feature: AI அம்சம்

AI அம்சங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வலுக்கட்டாயமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் அவற்றை முடக்குவதற்கான ஆப்ஷனும் அதில் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால், அரட்டை செயலியில் தேவையற்ற AI இடைமுகம் இல்லை, இது பயனர்களுக்கு சுத்தமான மற்றும் எளிமையான அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த செயலி "வாட்ஸ்அப் கில்லர்” என்று விரைவாக பிரபலமடைந்து வருகிறது. அரட்டை செயலி பாதுகாப்பான மற்றும் விளம்பரமில்லா அனுபவத்தை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், அதன் ஆண்ட்ராய்டு டிவி ஆதரவும் புதுமையான அம்சங்களும் ஏற்கனவே உள்ள அரட்டை செயலிகளை விட அதை ஒரு படி மேலே உயர்த்துகின்றன.

மேலும் படிக்க | பட்டையை கிளப்பும் அரட்டை App: புத்தம் புதிய அம்சம்.... இது WhatsApp -இல் கூட கிடையாது

மேலும் படிக்க | WhatsApp சேட்களை அப்படியே அரட்டை செயலிக்கு மாற்றலாம்: எதுவும் மிஸ் ஆகாது... செயல்முறை இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Arattai AppArattaiWhatsappTECHZOHO

Trending News