ஜியோவின் 84 நாள் திட்டங்கள்: முழு விவரம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள்!

Jio Recharge Plans: நீங்கள் ஜியோ சிம் கார்டைப் பயன்படுத்தும் நபராக இருந்தால், இந்த செய்தியை கட்டாயம் படிக்கவும். ஜியோவின் ரூ. 448 வாய்ஸ் ஆன் திட்டம் உங்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். இது இணைய அணுகலைப் பயன்படுத்தி அழைப்பை விரும்புவோருக்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
குறைந்த விலையில் நீண்ட வேலிடிட்டி மற்றும் வரம்பற்ற அழைப்பை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இந்த நீண்ட கால திட்டம் இப்போது ஒரு சிறந்த தேர்வாக மாறியுள்ளது. இந்த திட்டத்தை நீங்கள் ஜியோவின் வலைத்தளத்திலும் அதிகாரப்பூர்வ ஜியோ செயலியிலும் காணலாம், அங்கு இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தின் நன்மைகள் மற்றும் வேலிடிட்டி காலம் பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, முதலில் இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் என்ன நன்மைகளை பெறுவீர்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்...
ஜியோவின் ரூ.448 திட்டம்
இந்த திட்டத்தின் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இது ஒரு வாய்ஸ் ஒன்லி திட்டம், அதாவது உங்களுக்கு எந்த டேட்டா சலுகைகளும் கிடைக்காது. இருப்பினும், இந்த திட்டம் நீண்ட வேலிடிட்டியை வழங்குகிறது. ஜியோ இந்த பேக்குடன் 84 நாட்கள் ஃபுல் வேலிடிட்டியை வழங்குகிறது.
ஏறக்குறைய மூன்று மாதங்கள் வேலிடிட்டியை கொண்ட இந்த திட்டம், அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்க்க விரும்பும் பயனர்களுக்கு ஏற்றது. நீங்கள் அழைக்கும் நெட்வொர்க்கைப் பொருட்படுத்தாமல், இந்தத் திட்டம் அன்லிமிடெட் காலிங் வசதியை வழங்குகிறது. வெறும் காலிங் வசதி மட்டுமல்லாமல், இந்தத் திட்டம் 1,000 SMS வசதியையும் வழங்குகிறது.
Jio TV மற்றும் Jio Cloud இலவச சந்தா
எனினும், 1000 SMS என்பது தினசரி வரம்பு அல்ல. எப்போதாவது மட்டுமே SMS அனுப்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு அருமையான திட்டமாக இருக்கலாம். இந்த திட்டம் மேலும் சில கூடுதல் பலன்களையும் வழங்குகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் ஜியோ டிவி மற்றும் ஜியோ கிளவுட் ஆகியவற்றிற்கான சந்தாவை ஜியோ முற்றிலும் இலவசமாக வழங்குகிறது.
ஜியோவின் ₹448 வாய்ஸ் ஒன்லி (Voice Only) ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தின் விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
ஜியோ ₹448 வாய்ஸ் ஒன்லி பிளான்
திட்டத்தின் விலை ₹448
வேலிடிட்டி (Validity) 84 நாட்கள் (Days)
வாய்ஸ் கால்ஸ் (Voice Calls) அன்லிமிடெட் (Unlimited) - உள்ளூர் (Local), STD மற்றும் ரோமிங் (Roaming)
டேட்டா (Data) இந்த திட்டத்தில் பிரத்தியேகமாக டேட்டா பலன்கள் எதுவும் இல்லை (No Data Benefits). இது பிரதானமாக அழைப்புகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.
எஸ்எம்எஸ் (SMS) மொத்தம் 1000 SMS
கூடுதல் பலன்கள் JioTV, JioCinema (Non-premium), மற்றும் JioCloudக்கான இலவச சந்தா (Subscription)
இது டேட்டா தேவையில்லாத அல்லது மிகக் குறைவாக உள்ள பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ஸ்-மட்டும் திட்டம் ஆகும். நீங்கள் இணையத்தைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், இந்த திட்டத்துடன் ஒரு டேட்டா வவுச்சரை (Data Voucher) தனியாக ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
இந்த திட்டத்தை நீங்கள் ரீசார்ஜ் செய்ய விரும்பினால், உங்கள் ஜியோ கணக்கில் இந்த திட்டம் இன்னும் கிடைக்கிறதா என்பதை ஒருமுறை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.
மேலும் படிக்க | பிஎஸ்என்எல் ரூ.251 மாணவர் சிறப்பு ப்ரீபெய்ட் திட்டம் - முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | Aadhaar Card Update: ஆதாரில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதியை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்வது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ