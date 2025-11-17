English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ஜியோவின் 84 நாள் திட்டங்கள்: முழு விவரம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள்!

ஜியோவின் 84 நாள் திட்டங்கள்: முழு விவரம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள்!

அழைப்புகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் பயனர்களுக்காக ஜியோ ரூ.448 சிறப்புத் திட்டத்தை வழங்குகிறது. இதில் ஜியோ பயனர்கள் பல நன்மைகளை பெறுவார்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 17, 2025, 02:02 PM IST
  • ஜியோவின் மலிவு விலை ரூ.448 திட்டம்
  • 84 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் மற்றும் வரம்பற்ற அழைப்பு
  • ஜியோ டிவி மற்றும் கிளவுட் இலவச சந்தா

ஜியோவின் 84 நாள் திட்டங்கள்: முழு விவரம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள்!

Jio Recharge Plans: நீங்கள் ஜியோ சிம் கார்டைப் பயன்படுத்தும் நபராக இருந்தால், இந்த செய்தியை கட்டாயம் படிக்கவும். ஜியோவின் ரூ. 448 வாய்ஸ் ஆன் திட்டம் உங்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். இது இணைய அணுகலைப் பயன்படுத்தி அழைப்பை விரும்புவோருக்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த விலையில் நீண்ட வேலிடிட்டி மற்றும் வரம்பற்ற அழைப்பை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இந்த நீண்ட கால திட்டம் இப்போது ஒரு சிறந்த தேர்வாக மாறியுள்ளது. இந்த திட்டத்தை நீங்கள் ஜியோவின் வலைத்தளத்திலும் அதிகாரப்பூர்வ ஜியோ செயலியிலும் காணலாம், அங்கு இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தின் நன்மைகள் மற்றும் வேலிடிட்டி காலம் பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, முதலில் இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் என்ன நன்மைகளை பெறுவீர்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்...

ஜியோவின் ரூ.448 திட்டம்

இந்த திட்டத்தின் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இது ஒரு வாய்ஸ் ஒன்லி திட்டம், அதாவது உங்களுக்கு எந்த டேட்டா சலுகைகளும் கிடைக்காது. இருப்பினும், இந்த திட்டம் நீண்ட வேலிடிட்டியை வழங்குகிறது. ஜியோ இந்த பேக்குடன் 84 நாட்கள் ஃபுல் வேலிடிட்டியை வழங்குகிறது.

ஏறக்குறைய மூன்று மாதங்கள் வேலிடிட்டியை கொண்ட இந்த திட்டம், அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்க்க விரும்பும் பயனர்களுக்கு ஏற்றது. நீங்கள் அழைக்கும் நெட்வொர்க்கைப் பொருட்படுத்தாமல், இந்தத் திட்டம் அன்லிமிடெட் காலிங் வசதியை வழங்குகிறது. வெறும் காலிங் வசதி மட்டுமல்லாமல், இந்தத் திட்டம் 1,000 SMS வசதியையும் வழங்குகிறது.

Jio TV மற்றும் Jio Cloud இலவச சந்தா

எனினும், 1000 SMS என்பது தினசரி வரம்பு அல்ல. எப்போதாவது மட்டுமே SMS அனுப்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு அருமையான திட்டமாக இருக்கலாம். இந்த திட்டம் மேலும் சில கூடுதல் பலன்களையும் வழங்குகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் ஜியோ டிவி மற்றும் ஜியோ கிளவுட் ஆகியவற்றிற்கான சந்தாவை ஜியோ முற்றிலும் இலவசமாக வழங்குகிறது.

ஜியோவின் ₹448 வாய்ஸ் ஒன்லி (Voice Only) ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தின் விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

ஜியோ ₹448 வாய்ஸ் ஒன்லி பிளான்

திட்டத்தின் விலை ₹448

வேலிடிட்டி (Validity) 84 நாட்கள் (Days)

வாய்ஸ் கால்ஸ் (Voice Calls) அன்லிமிடெட் (Unlimited) - உள்ளூர் (Local), STD மற்றும் ரோமிங் (Roaming)

டேட்டா (Data) இந்த திட்டத்தில் பிரத்தியேகமாக டேட்டா பலன்கள் எதுவும் இல்லை (No Data Benefits). இது பிரதானமாக அழைப்புகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.

எஸ்எம்எஸ் (SMS) மொத்தம் 1000 SMS

கூடுதல் பலன்கள் JioTV, JioCinema (Non-premium), மற்றும் JioCloudக்கான இலவச சந்தா (Subscription)

இது டேட்டா தேவையில்லாத அல்லது மிகக் குறைவாக உள்ள பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ஸ்-மட்டும் திட்டம் ஆகும். நீங்கள் இணையத்தைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், இந்த திட்டத்துடன் ஒரு டேட்டா வவுச்சரை (Data Voucher) தனியாக ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

இந்த திட்டத்தை நீங்கள் ரீசார்ஜ் செய்ய விரும்பினால், உங்கள் ஜியோ கணக்கில் இந்த திட்டம் இன்னும் கிடைக்கிறதா என்பதை ஒருமுறை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

JioRecharge Plans84 Day Validityprepaid PlansReliance Jio

