English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சேர்ப்பது எப்படி?

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சேர்ப்பது எப்படி?

Ayushman Bharat Yojana: ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் விடுபட்டு விட்டதா? நீங்களே அதை சேர்க்கலாம். அதற்கான வழிமுறைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 03:46 PM IST
  • ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா.
  • குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் ஏன் சேர்க்கப்படுவதில்லை?
  • குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் எப்படி சேர்ப்பது?

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது
camera icon7
vijay
விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது
இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் திட்டம் தொடக்கம் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon12
E Scooter
இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் திட்டம் தொடக்கம் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?
camera icon7
vijay
வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சேர்ப்பது எப்படி?

Ayushman Bharat Scheme: மத்திய அரசு நாட்டு மக்களின் நலனுக்கான பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றுள் குடும்பத்தின் சுகாதார பாதுகாப்பு, மூத்த குடிமக்களின் நலன் ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்ட ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் ஒரு முக்கிய திட்டமாக் உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா

இந்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா (PM-JAY) உலகின் மிகப்பெரிய சுகாதாரத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இந்தத் திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம், ஏழை மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சைக்காக ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரை பணமில்லா காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குவதாகும். 

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)

ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா திட்டத்தின் பயனாளிகள் அவ்வப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கலை எதிர்கொள்கிறார்கள். இந்தத் திட்டத்தின் தரவுத்தளத்தில் சில முக்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் இருப்பதையும், ஆனால், குழந்தைகள் அல்லது புதிய உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் விடுபட்டு போவதையும் அடிக்கடி காண முடிகின்றது. இது அவசரகாலத்தில் இந்த உறுப்பினர்கள் இலவச சிகிச்சை பெறுவதை கடினமாக்குகிறது. 

இப்போது அரசாங்கம் இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்த்துள்ளது. பயனாளி போர்டல் மூலம் மக்கள் தாங்களாகவே பெயர்களைச் சேர்க்க தற்போது அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களைச் சேர்ப்பதற்கு இனி அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதை பயாணிகள் தாங்களாகவே செய்யலாம். இதற்கு தேவைப்படும் இரண்டு விஷயங்கள் - ஆதார் அட்டை மற்றும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்.

Ayushman Bharat Yojana: மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் ஏன் சேர்க்கப்படுவதில்லை?

ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் பயனாளிகள் அவ்வப்போது தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் இல்லை என்று புகார் கூறுகின்றனர். இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். 

- முதலாவதாக, ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கான ஆரம்ப தரவு 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் (SECC) அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டது.

- இதில் பல புதிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் அல்லது திருமணத்திற்குப் பிறகு இணைந்தவர்களின் பெயர்கள் இல்லை.

- மேலும், ரேஷன் கார்டு அல்லது ஆதார் அட்டையில் பெயர் வித்தியாசமாக எழுதப்பட்டிருந்தால், அமைப்பு அதை ஏற்காது. 

- முக்கிய குடும்ப உறுப்பினரின் e-KYC முழுமையடையாவிட்டாலும் புதிய உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கும்போது தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் எழுகின்றன.

குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் எப்படி சேர்ப்பது?

ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் பெயர் ஆயுஷ்மான் அட்டையில் சேர்க்கப்படவில்லை என்றால், இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி பெயர்களைச் சேர்க்கலாம்.

- முதலில், அதிகாரப்பூர்வ ஆயுஷ்மான் பாரத் போர்ட்டலுக்கு (பயனாளி.nha.gov.in) செல்லவும். உங்கள் மொபைல் எண் கொண்டு லாக் இன் செய்து OTP ஐ உள்ளிடவும்.

- லாக் இன் செய்த பிறகு, உங்கள் மாநிலம், திட்டம் (PMJAY) மற்றும் மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 

- அடுத்து, உங்கள் ரேஷன் கார்டு (குடும்ப ஐடி) அல்லது ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி உங்கள் குடும்ப விவரங்களைத் தேட வேண்டும்.

- விவரங்களைப் பெற்ற பிறகு, "Add Member" விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 

- உங்கள் குடும்பப் பட்டியல் திறந்ததும், "Add Member" விருப்பத்தைப் பார்ப்பீர்கள். 

- அதைக் கிளிக் செய்யவும். பின்னர், நீங்கள் சேர்க்க விரும்பும் உறுப்பினரின் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, ஆதார் OTP ஐப் பயன்படுத்தி அதைச் சரிபார்க்கவும். 

- இங்கே, அந்த உறுப்பினரின் புகைப்படம் மற்றும் பிற தேவையான தகவல்களை நிரப்ப வேண்டும்.

- விண்ணப்பிக்கும் போது இந்தத் தேவையான ஆவணங்களை உங்களுடன் இருக்க வேண்டும்.

- உறுப்பினருடனான உங்கள் உறவை நிரூபிக்க உங்கள் ரேஷன் கார்டு, பிறப்புச் சான்றிதழ் அல்லது திருமணச் சான்றிதழின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகலை பதிவேற்றவும். 

- பின்னர் உங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான விருப்பம் தோன்றும், மேலும் திரையில் ஒரு குறிப்பு ஐடி உருவாக்கப்படும்.

Reference ID: குறிப்பு ஐடியை பத்திரமாக வைத்திருங்கள்

குறிப்பு ஐடி மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் இது உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையைக் கண்காணிக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால், திருத்தத்திற்கும் இந்த ஐடி தேவைப்படும். பொதுவாக 7 முதல் 15 நாட்களுக்குள், சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு புதிய பெயர் சேர்க்கப்படும். அதன் பிறகு நீங்கள் இந்த போர்ட்டலில் இருந்து ஆயுஷ்மான் கார்டைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

மேலும் படிக்க | "நோ PIN , நோ OTP! உங்கள் பணம் காலி.. சர்வதேச அளவில் மிரட்டும் கோஸ்ட் டேப்பிங் மோசடி

மேலும் படிக்க | பெண்கள், மாணவர்களுக்கு இலவச மொபைல் - மத்திய அரசின் அதிரடி திட்டம்! உண்மையா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Ayushman BharatAyushman Bharat YojanaPM JAYAyushman Bharat schemeTech Tips

Trending News