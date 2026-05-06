ரூ. 50,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்; டாப் இடத்தில் iQOO 15R

ஸ்மார்ட்போன் சந்தை தற்போது இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிந்துவிட்டது. ஒரு பக்கம், கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள் மற்றும் விளம்பரங்களுக்காகவே புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டு வருபவர்கள். மறுபக்கம், மக்களின் அன்றாட வேலைகளில் உள்ள சிக்கல்களைக் குறைத்து, பயன்பாட்டை எளிமையாக்குவதற்காகத் தரமான கருவிகளை அமைதியாக உருவாக்குபவர்கள். iQOO 15R என்பது இரண்டாவது பிரிவைச் சார்ந்தது, ஆனால் அதைவிட முக்கியமாக, இது நவீன தொழில்முறை வல்லுநர்களுக்கு மிகச்சரியாகப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது உயர்தர சிலிக்கான் (high-end silicon) மற்றும் நடைமுறைக்கு ஏற்ற மென்பொருளை (pragmatic software) இணைத்துள்ளது. தொழில்முறை வல்லுநர்கள் அன்றாடம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளான சரியான முறையில் நடைபெறாத meetings, ஒழுங்கற்ற கோப்புகள் (files), குறுகிய பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் முக்கியமான நேரத்தில் சாதனம் சூடாவது ஆகியவற்றைத் தீர்க்கும் வகையில் இதன் AI அம்சங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், ₹50,000-க்கு உட்பட்ட விலையில் பணிபுரியும் தொழில்முறை வல்லுநர்களுக்கு (working professionals) மிகச்சிறந்த ஸ்மார்ட்போன் iQOO 15R ஆகும். இது வெறும் அம்சங்களை மட்டும் வழங்காமல், தினசரித் தேவைகளுக்கு எவ்வளவு சிறப்பாகப் பொருந்துகிறது என்பதற்காகவே முதலிடம் பெறுகிறது. நிலையான முதன்மை செயல்திறன் (flagship performance), நீண்ட பேட்டரி ஆயுள், சரியான கேமராக்கள் மற்றும் தேவையற்ற வேலைகளைக் குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட AI கருவிகள் என அனைத்தையும் இது ஒன்றிணைக்கிறது.
வடிவமைப்பு மற்றும் காட்சி
இந்த ஃபோன் கையில் பிடிப்பதற்கு மிகவும் வசதியாகவும், அதே சமயம் பிரீமியமாகவும் இருக்கிறது. இதன் வடிவம் மிகச் சரியாக இருப்பதால், நீண்ட நேரம் ஒரே கையில் வைத்துப் பயன்படுத்தவும், நீண்ட நேரம் டைப் செய்யவும் அல்லது மீட்டிங் குறிப்புகளை எடுக்கவும் இது மிகவும் வசதியாகவும் நிலையாகவும் உள்ளது. 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட 6.59-அங்குல 1.5K LTPO AMOLED திரை, அந்த பௌதிக வடிவமைப்பிற்குப் பொருத்தமாக, மிக இயல்பான மற்றும் வாசிப்பதற்கு எளிதான ஒரு காட்சி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இதன் உயர் புதுப்பிப்பு விகிதம் காரணமாக, விரிதாள்கள், உரையாடல்கள் மற்றும் இணையப் பக்கங்களை ஸ்க்ரோல் செய்வது மிகவும் மென்மையாகவும் துரிதமாகவும் உணரப்படுகிறது.
இதன் பிசிக்கல் டிசைன் மற்றும் டிஸ்ப்ளே அனுபவம் இணைந்து, 15R-ஐ நீங்கள் பழகிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருவியாக மட்டும் இல்லாமல், உங்கள் வேலை முறைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் ஒரு கருவியாக உணர வைக்கிறது.
செயல்திறன்
குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 5 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5) சிப் ஒரு சிறந்த அடிப்படைத் திறனை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த அடிப்படைத் திறனை ஒரு முழுமையான ‘வொர்க்ஹார்ஸ்’ (workhorse) ஆக மாற்றுவது, மென்பொருள் அளவிலான மேம்பாடுகள் (software-level tuning), சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் சிப் Q2-வின் (Supercomputing Chip Q2) ஆதரவு மற்றும் மேம்பட்ட வெப்ப மேலாண்மை அமைப்பு (advanced thermal management system) ஆகியவையே ஆகும்.
குறிப்பாக, அதிக செயல்திறன் தேவைப்படும் தருணங்களில் வெப்பத்தை திறம்படக் கையாள, 6,500 mm² அளவுள்ள VC கூலிங் சிஸ்டம் (VC cooling system) என்ற பிரத்யேக வன்பொருள் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வீடியோ எடிட்டிங் செய்வது, ஒரே நேரத்தில் பல ஆன்லைன் கூட்டங்களில் (virtual meetings) கலந்துகொள்வது மற்றும் கோப்புகளைப் பெரிய அளவில் பரிமாற்றம் செய்வது போன்ற நீண்ட நேரப் பணிகளின் போதும், இந்த போன் தனது உச்சகட்ட செயல்பாட்டைச் சீராகத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பேட்டரி
iQOO 15R ஆனது, iQOO நிறுவனத்தின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரியதான 7600mAh சிலிக்கான் ஆனோடு (Silicon Anode) பேட்டரியுடன் வெளிவருகிறது; அதே சமயம் இது 7.90mm எனும் மிக மெல்லிய வடிவமைப்பையும் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சமநிலை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்; இதன் மூலம், இவ்வளவு அதிகத் திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் இந்தியாவில் கிடைக்கும் மிக மெல்லிய ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக இது திகழ்கிறது.
கேமரா
iQOO 15R ஆனது, OIS வசதியுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் Sony LYT-700V முதன்மை கேமராவையும் (1/1.56-அங்குல சென்சார், f/1.88 துளை), அத்துடன் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமராவையும் (f/2.2) கொண்டுள்ளது. அன்றாடப் பயன்பாட்டில், இதன் முதன்மை சென்சார் சிறந்த டைனமிக் ரேஞ்சுடன் கூடிய நுணுக்கமான படங்களைப் படம்பிடிக்கிறது; அதேவேளையில், OIS மற்றும் EIS தொழில்நுட்பங்கள் படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் நிலையாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய உதவுகின்றன.
மேலும் படிக்க | Vivo S50t அதிரடி வெளியீடு: 6500mAh பேட்டரி, மிரட்டும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் - முழு விவரங்கள்!
மேலும் படிக்க | Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus விலைகள் அதிகரிப்பு: எவ்வளவு தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ