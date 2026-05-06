ரூ. 50,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்; டாப் இடத்தில் iQOO 15R

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 6, 2026, 02:59 PM IST
  • இந்த ஃபோன் கையில் பிடிப்பதற்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும்
  • Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 சிப் சிறந்த அடிப்படைத் திறனை வழங்குகிறது
  • 7600mAh சிலிக்கான் ஆனோடு (Silicon Anode) பேட்டரியுடன் வெளிவருகிறது

தங்கம் விலை சரிவு: 1 வாரத்தில் 3% சரிவு! இன்னும் விலை குறையுமா? முக்கிய தகவல்
ஸ்மார்ட்போன் சந்தை தற்போது இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிந்துவிட்டது. ஒரு பக்கம், கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள் மற்றும் விளம்பரங்களுக்காகவே புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டு வருபவர்கள். மறுபக்கம், மக்களின் அன்றாட வேலைகளில் உள்ள சிக்கல்களைக் குறைத்து, பயன்பாட்டை எளிமையாக்குவதற்காகத் தரமான கருவிகளை அமைதியாக உருவாக்குபவர்கள். iQOO 15R என்பது இரண்டாவது பிரிவைச் சார்ந்தது, ஆனால் அதைவிட முக்கியமாக, இது நவீன தொழில்முறை வல்லுநர்களுக்கு மிகச்சரியாகப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது உயர்தர சிலிக்கான் (high-end silicon) மற்றும் நடைமுறைக்கு ஏற்ற மென்பொருளை (pragmatic software) இணைத்துள்ளது. தொழில்முறை வல்லுநர்கள் அன்றாடம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளான சரியான முறையில் நடைபெறாத meetings, ஒழுங்கற்ற கோப்புகள் (files), குறுகிய பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் முக்கியமான நேரத்தில் சாதனம் சூடாவது ஆகியவற்றைத் தீர்க்கும் வகையில் இதன் AI அம்சங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், ₹50,000-க்கு உட்பட்ட விலையில் பணிபுரியும் தொழில்முறை வல்லுநர்களுக்கு (working professionals) மிகச்சிறந்த ஸ்மார்ட்போன் iQOO 15R ஆகும். இது வெறும் அம்சங்களை மட்டும் வழங்காமல், தினசரித் தேவைகளுக்கு எவ்வளவு சிறப்பாகப் பொருந்துகிறது என்பதற்காகவே முதலிடம் பெறுகிறது. நிலையான முதன்மை செயல்திறன் (flagship performance), நீண்ட பேட்டரி ஆயுள், சரியான கேமராக்கள் மற்றும் தேவையற்ற வேலைகளைக் குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட AI கருவிகள் என அனைத்தையும் இது ஒன்றிணைக்கிறது.

வடிவமைப்பு மற்றும் காட்சி

இந்த ஃபோன் கையில் பிடிப்பதற்கு மிகவும் வசதியாகவும், அதே சமயம் பிரீமியமாகவும் இருக்கிறது. இதன் வடிவம் மிகச் சரியாக இருப்பதால், நீண்ட நேரம் ஒரே கையில் வைத்துப் பயன்படுத்தவும், நீண்ட நேரம் டைப் செய்யவும் அல்லது மீட்டிங் குறிப்புகளை எடுக்கவும் இது மிகவும் வசதியாகவும் நிலையாகவும் உள்ளது. 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட 6.59-அங்குல 1.5K LTPO AMOLED திரை, அந்த பௌதிக வடிவமைப்பிற்குப் பொருத்தமாக, மிக இயல்பான மற்றும் வாசிப்பதற்கு எளிதான ஒரு காட்சி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இதன் உயர் புதுப்பிப்பு விகிதம் காரணமாக, விரிதாள்கள், உரையாடல்கள் மற்றும் இணையப் பக்கங்களை ஸ்க்ரோல் செய்வது மிகவும் மென்மையாகவும் துரிதமாகவும் உணரப்படுகிறது.

இதன் பிசிக்கல் டிசைன் மற்றும் டிஸ்ப்ளே அனுபவம் இணைந்து, 15R-ஐ நீங்கள் பழகிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருவியாக மட்டும் இல்லாமல், உங்கள் வேலை முறைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் ஒரு கருவியாக உணர வைக்கிறது.

செயல்திறன்

குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 5 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5) சிப் ஒரு சிறந்த அடிப்படைத் திறனை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த அடிப்படைத் திறனை ஒரு முழுமையான ‘வொர்க்ஹார்ஸ்’ (workhorse) ஆக மாற்றுவது, மென்பொருள் அளவிலான மேம்பாடுகள் (software-level tuning), சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் சிப் Q2-வின் (Supercomputing Chip Q2) ஆதரவு மற்றும் மேம்பட்ட வெப்ப மேலாண்மை அமைப்பு (advanced thermal management system) ஆகியவையே ஆகும்.

குறிப்பாக, அதிக செயல்திறன் தேவைப்படும் தருணங்களில் வெப்பத்தை திறம்படக் கையாள, 6,500 mm² அளவுள்ள VC கூலிங் சிஸ்டம் (VC cooling system) என்ற பிரத்யேக வன்பொருள் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வீடியோ எடிட்டிங் செய்வது, ஒரே நேரத்தில் பல ஆன்லைன் கூட்டங்களில் (virtual meetings) கலந்துகொள்வது மற்றும் கோப்புகளைப் பெரிய அளவில் பரிமாற்றம் செய்வது போன்ற நீண்ட நேரப் பணிகளின் போதும், இந்த போன் தனது உச்சகட்ட செயல்பாட்டைச் சீராகத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பேட்டரி

iQOO 15R ஆனது, iQOO நிறுவனத்தின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரியதான 7600mAh சிலிக்கான் ஆனோடு (Silicon Anode) பேட்டரியுடன் வெளிவருகிறது; அதே சமயம் இது 7.90mm எனும் மிக மெல்லிய வடிவமைப்பையும் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சமநிலை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்; இதன் மூலம், இவ்வளவு அதிகத் திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் இந்தியாவில் கிடைக்கும் மிக மெல்லிய ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக இது திகழ்கிறது.

கேமரா

iQOO 15R ஆனது, OIS வசதியுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் Sony LYT-700V முதன்மை கேமராவையும் (1/1.56-அங்குல சென்சார், f/1.88 துளை), அத்துடன் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமராவையும் (f/2.2) கொண்டுள்ளது. அன்றாடப் பயன்பாட்டில், இதன் முதன்மை சென்சார் சிறந்த டைனமிக் ரேஞ்சுடன் கூடிய நுணுக்கமான படங்களைப் படம்பிடிக்கிறது; அதேவேளையில், OIS மற்றும் EIS தொழில்நுட்பங்கள் படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் நிலையாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய உதவுகின்றன.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

