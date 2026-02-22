ரூ.25,000 பட்ஜெட்டில் எது கெத்து? பெஸ்ட் 5G ஸ்மார்ட்போன்கள், இதோ முழு லிஸ்ட்

Best Smartphones Under 25K: 2026 ஆம் ஆண்டில் உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மேம்படுத்த நினைத்தால், ரூ.25,000 வரை பட்ஜெட்டில் பல தரமான போன்கள் உள்ளன. இந்த விலை வரம்பில், OnePlus, Redmi, Realme, Motorola மற்றும் iQOO போன்ற பல பிராண்டுகள் செயல்திறன் மற்றும் மதிப்பு இரண்டையும் வழங்கும் போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இந்நிலையில் ரூ.25,000 க்கு கீழ் கிடைக்ககூடிய சிறந்த 5G போன்களின் முழு பட்டியலை இங்கே சரிப்பார்க்கலாம்.
1. OnePlus Nord CE 5 5G (₹24,999)
OnePlus இன் Nord CE தொடர் அதன் சீரான அனுபவத்திற்கு பெயர் பெற்றது. மென்மையான டிஸ்ப்ளே மற்றும் நம்பகமான செயல்திறனை விரும்பும் பயனர்களுக்கு Nord CE 5 5G சரியான தேர்வாக இருக்கும்.
6.77-இன்ச் ஃப்ளூயிட் AMOLED டிஸ்ப்ளே
120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
MediaTek Dimensity 8350 Apex சிப்செட்
5200mAh பேட்டரி
50MP + 8MP இரட்டை கேமரா
16MP முன் கேமரா
2. Redmi Note 15 (₹24,999)
Redmi Note தொடர் எப்போதும் கேமரா மற்றும் டிஸ்ப்ளே அடிப்படையில் வலுவாக இருந்து வருகிறது. Redmi Note 15 அதன் 108MP கேமராவுடன் இந்த பிரிவில் ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சராக இருக்கலாம்.
6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே
120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
3200 nits உச்ச பிரகாசம்
108MP + 8MP கேமரா அமைப்பு
20MP செல்ஃபி கேமரா
5520mAh பேட்டரி + 45W வேகமான சார்ஜிங்
3. Realme P4 Power (₹19,999)
Realme P4 Power மிகப்பெரிய USP - ஒரு பெரிய 10001mAh பேட்டரியை வழங்கியுள்ளது. இந்த போன் கேமிங், வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் பயணம் செய்வதில் அதிக நேரம் செலவிடுபவர்களுக்கானது.
MediaTek Dimensity 7400 Ultra processor
Realme UI 7.0
50MP + 8MP cameras
16MP முன்பக்க கேமரா
10001mAh பேட்டரி
80W வேகமான சார்ஜர்
4. Motorola Edge 60 Fusion (₹20,999)
Motorola போன்கள் அவற்றின் UI மற்றும் பிரீமியம் டிஸ்ப்ளேவிற்காக விரும்பப்படுகின்றன. Edge 60 Fusion ஒரு சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் ஆகும்.
6.67-இன்ச் P-OLED டிஸ்ப்ளே
1B வண்ண ஆதரவு
120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
Dimensity 7400 processor
50MP + 13MP cameras
32MP செல்ஃபி கேமரா
5200mAh பேட்டரி + 68W சார்ஜிங்
5. iQOO Z10 (₹22,998)
iQOO Z10 இந்த பிரிவில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் உயர் செயல்திறன் கலவையை வழங்குகிறது.
ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 3 சிப்செட்
7300mAh பேட்டரி
50MP இரட்டை கேமரா
32MP முன் கேமரா
6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே
120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
5000 nits பிரகாசம்
எந்த ஃபோன் உங்களுக்கு சிறந்தது?
சிறந்த கேமரா ஃபோன்: Redmi Note 15
சிறந்த பேட்டரி ஃபோன்: Realme P4 பவர்
சிறந்த UI: Motorola Edge 60 Fusion
சிறந்த செயல்திறன்: iQOO Z10
சிறந்த பேலன்ஸ் ஆப்ஷன்: OnePlus Nord CE 5
