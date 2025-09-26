தீபாவளிப் பரிசு! 10,000 ரூபாய்க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த 5G ஸ்மார்ட்போன்கள்

5G smartphones : இந்தத் தீபாவளிக்கு உங்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்கு ஒரு சிறப்புப் பரிசைக் கொடுக்க விரும்பினால், புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஒரு 5G ஸ்மார்ட்போன் நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். நல்ல செய்தி என்னவென்றால், இப்போது ரூ. 10,000க்கும் குறைவான விலையில் பல உயர்தர 5G ஸ்மார்ட்போன்கள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன. இந்தத் தொலைபேசிகள் பெரிய திரை, சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் எளிய இயக்க முறைமை போன்ற வசதிகளைக் கொண்டுள்ளன. வீடியோ அழைப்புகள் மற்றும் ஆன்லைன் செயலிகளை எளிதாக பயன்படுத்தலாம்.
தற்போது சந்தையில் உள்ள நான்கு பிரபலமான மாடல்கள் மற்றும் அவற்றின் சிறப்பம்சங்களைப் பார்ப்போம்:
1. Poco M7 5G
குறைந்த விலையில் 5G வசதியைத் தேடுபவர்களுக்கு Poco M7 5G ஒரு சிறந்த விருப்பமாகும். இது 6.88-இன்ச் அளவுள்ள HD+ டிஸ்பிளேவுடன் வருவதால், பெரிய மற்றும் தெளிவான காட்சிகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. இந்த போன் 6GB ரேம் மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது, இது சிறந்த செயல்திறனை வழங்குகிறது. இதில் புகைப்படங்களை எடுக்க 50MP பின்புற கேமராவும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 8MP முன்புற கேமராவும் உள்ளது. இதன் விலை அமேசானில் ரூ. 8,499 ஆகவும், பிளிப்கார்ட்டில் ரூ. 8,799 ஆகவும் உள்ளது.
2. Redmi A4 5G
நம்பகத்தன்மை மற்றும் பணத்திற்கான மதிப்பைத் தேடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு Redmi A4 5G மற்றொரு சிறப்பான தேர்வாகும். இதில் உள்ள 6.88-இன்ச் பெரிய HD+ டிஸ்பிளே, வீடியோக்கள் பார்ப்பதற்கும் அல்லது ஏதேனும் படிப்பதற்கும் மிகவும் வசதியாக இருக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 பிராசஸர், 4GB ரேம் மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்தைக் கொண்டுள்ளது. கேமராவைப் பொறுத்தவரை, இது 50MP பின்புற கேமரா மற்றும் 5MP முன்புற கேமராவுடன் வருகிறது. இதன் விலை அமேசானில் ரூ. 7,499 மற்றும் பிளிப்கார்ட்டில் ரூ. 8,292 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. Moto G35 5G
மோட்டோரோலாவின் Moto G35 5G ஆனது ஸ்டைல் மற்றும் செயல்திறனின் சிறந்த கலவையாகும். இது 6.72-இன்ச் FHD+ டிஸ்பிளேவையும், Unisoc T760 பிராசஸரையும், 4GB ரேம் மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த போனில் உள்ள 5000mAh பேட்டரி நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் திறனைக் கொண்டது, இது வயதானவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதில் 50MP + 8MP இரட்டை பின்புற கேமராக்களும் மற்றும் 16MP முன்புற கேமராவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விலை பிளிப்கார்ட்டில் ரூ. 8,999 மற்றும் அமேசானில் ரூ. 9,860 ஆகும்.
4. Moto E13 (4G போன்)
அதிக பட்ஜெட் இல்லாதவர்களுக்கு அல்லது மிகவும் எளிமையான பயன்பாட்டுக்கு மட்டும் போன் தேவைப்படுபவர்களுக்கு Moto E13 ஒரு சிறந்த பட்ஜெட் விருப்பமாகும். இது 5G வசதி கொண்டதில்லை, ஒரு 4G போன் என்றாலும், இதன் எளிமையான அம்சங்கள் மற்றும் குறைந்த விலை காரணமாக இது பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது 6.5-இன்ச் HD+ டிஸ்பிளேவையும், Unisoc T606 பிராசஸரையும், 2GB ரேம் மற்றும் 64GB சேமிப்பகத்தையும் கொண்டுள்ளது. இதில் உள்ள 5000mAh சக்திவாய்ந்த பேட்டரி நீண்ட பேக்கப் வழங்கும். இதன் விலை பிளிப்கார்ட்டில் வெறும் ரூ. 5,999 ஆகும், இது மிகவும் மலிவான தேர்வாகும்.
