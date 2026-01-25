English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Republic Day Sale 2026: ஐபோன்ல் எக்கச்சக்க சலுகைகள்.. Flipkart, Amazon அசத்தல்

Republic Day Sale 2026: ஐபோன்ல் எக்கச்சக்க சலுகைகள்.. Flipkart, Amazon அசத்தல்

Republic Day Sale 2026: சமீபத்திய iPhone 17 சீரிஸ் முதல் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற பழைய மாடல்கள் வரை, வாடிக்கையாளர்கள் வங்கிச் சலுகைகள், எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ் மற்றும் பரிசுகள் மூலம் பெரும் தொகையைச் சேமிக்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 25, 2026, 09:13 AM IST
  • iPhone 17 சுமார் ரூ.78,900 விலையில் விற்பனை
  • 2026 குடியரசு தினம்
  • iPhone 17 series மாடல்களின் விலை குறைத்துள்ளது

Republic Day Sale 2026: ஐபோன்ல் எக்கச்சக்க சலுகைகள்.. Flipkart, Amazon அசத்தல்

Best iPhone Deals On Flipkart Amazon: குடியரசு தினம் நெருங்கி வருவதையொட்டி, இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆன்லைன் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன் சலுகைகளை அறிவித்துள்ளனர். 77வது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, மின்வணிகத் தளங்கள் (E-Commerce) பல்வேறு ஐபோன் மாடல்களுக்கு பெரும் தள்ளுபடிகளை வழங்கி வருகின்றன.

சமீபத்திய ஐபோன் 17, ஐபோன் 17 ப்ரோ, ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் மற்றும் ஐபோன் ஏர் (iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, and iPhone Air) ஆகிய அனைத்தும் இந்த விற்பனையின் ஒரு பகுதியாகும். ஐபோன் 15 (iPhone 15) போன்ற பழைய மாடல்களும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன, இந்த போன் வாங்குபவர்களுக்கு பல்வேறு விலை வரம்புகளில் பல தேர்வுகளை வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் பிராண்டட் போன்கள், அமேசானின் அற்புத சலுகை

Flipkart’s iPhone Discounts: Flipkart நிறுவனம் iPhone 17 series மாடல்களின் விலைகளை பெரிய அளவில் குறைத்துள்ளது. ஒரிஜினல் விலை ரூ.82,900 ஆக இருந்த அடிப்படை iPhone 17 மாடலை, HDFC கார்டு தள்ளுபடிகளுடன் சுமார் ரூ.74,999 விலையில் வாங்கலாம். iPhone 15 போன்ற பழைய மாடல்களும் கண்ணை கவரும் தள்ளுபடி விலைகளில் கிடைக்கின்றன, இது குறைந்த பட்ஜெட்டில் வாங்க உதவும். பழைய சாதனங்களைப் பரிமாற்றம் செய்வதன் மூலம் கூடுதல் சேமிப்பைப் பெறலாம் என்பதால், இந்தச் சலுகைகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலும் லாபகரமானதாக அமைகின்றன.

Amazon’s Great Republic Day Sale: அமேசான் பிரீமியம் ஐபோன்களுக்குப் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. கூப்பன்கள் மற்றும் எஸ்பிஐ வங்கிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி, ஆரம்பத்தில் ரூ.1,49,900 விலையிடப்பட்ட iPhone 17 Pro Max மாடலை சுமார் ரூ.1,40,400 விலையில் வாங்கலாம். சலுகைகளை இணைப்பதன் மூலம் ஐபோன் ஏர் மாடலையும் ரூ.1,00,000-க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம். அமேசானின் இந்த விற்பனை ஐபோன்களுடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல், ஆக்சஸரீகள் மற்றும் பிற ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகளிலும் கணிசமான சேமிப்புகளை வழங்குகிறது.

Vijay Sales Offers: ஆஃப்லைன் சில்லறை விற்பனையாளரான விஜய் சேல்ஸ், குடியரசு தின விற்பனை கொண்டாட்டத்தில் இணைந்துள்ளது. HDFC  வங்கித் தள்ளுபடிகளுடன், iPhone 17 சுமார் ரூ.78,900 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

2026 குடியரசு தினம் (Republic Day 2026), சமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஆப்பிள் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான மிகவும் கண்கவரும் தள்ளுபடி காலங்களில் ஒன்றாக அமையவிருக்கிறது. இருப்பினும், நிபந்தனைகளை கவனமாகப் படிப்பது அவசியம்; வங்கிச் சலுகைகள், பழைய போனை மாற்றிக்கொடுப்பதற்கான மதிப்பு மற்றும் பரிசுகள் ஆகியவை இறுதி விலையை கணிசமாகப் பாதிக்கக்கூடும். ஐபோனை மேம்படுத்த விரும்பும் அல்லது பரிசளிக்க நினைப்பவர்களுக்கு, ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான் மற்றும் விஜய் சேல்ஸ் ஆகிய தளங்களில் உள்ள சலுகைகளை ஒப்பிட்டு, கூப்பன்கள் அல்லது கார்டு சலுகைகளை இணைப்பது, சேமிப்பை அதிகப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழியாகும்.

மேலும் படிக்க | Realme 16 Pro+: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.4,000 தள்ளுபடி, இன்னும் பல சலுகைகள் உள்ளன

Republic Day Sale 2026iPhoneFlipkartAmazon

