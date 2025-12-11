English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • BSNL சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா.. அப்போ இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ்

BSNL சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா.. அப்போ இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ்

நீங்கள் BSNL சிம் பயன்படுத்தும் நபராக இருந்தால் கட்டாயம் இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்களை நோட் செய்துக் கொள்ளுங்கள். இவை உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்களாக இருக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 11, 2025, 09:06 PM IST
  • வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் திட்டங்கள்.
  • நீண்ட கால வேலிடிட்டி, அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்

Trending Photos

Heart Beat S3 to Kaattan: இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon6
OTT Release
Heart Beat S3 to Kaattan: இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
camera icon7
PM Modi
பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
IPL 2026: 10 அணிகளின் ஹெட் கோச் யார் யார்...? முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
IPL
IPL 2026: 10 அணிகளின் ஹெட் கோச் யார் யார்...? முழு லிஸ்ட் இதோ
மெஸ்ஸியுடன் ஒரே ஒரு போட்டோ எடுக்க..இவ்ளோ லட்சம் கட்டணம்! எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon7
Lionel Messi
மெஸ்ஸியுடன் ஒரே ஒரு போட்டோ எடுக்க..இவ்ளோ லட்சம் கட்டணம்! எவ்வளவு தெரியுமா?
BSNL சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா.. அப்போ இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ்

BSNL Reacharge Plans: அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL, வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில் பல்வேறு மலிவான திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், நீண்ட கால வேலிடிட்டி, அன்லிமிடெட் அழைப்புகள் மற்றும் தினசரி டேட்டா நன்மைகளுடன் வரும் சிறப்பான திட்டங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரூ. 2399 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி: 365 நாட்கள்
அழைப்புகள்: எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்
SMS: தினமும் 100 இலவச SMS
டேட்டா: தினமும் 2 ஜிபி அதிவேக டேட்டா
கூடுதல் சலுகை: ஒரு வருட வேலிடிட்டி மற்றும் அதிக டேட்டா விரும்புவோருக்குச் சிறந்தது.

ரூ. 1999 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி: 330 நாட்கள்
அழைப்புகள்: எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்
SMS: தினமும் 100 இலவச SMS
டேட்டா: தினமும் 1.5GB அதிவேக டேட்டா
கூடுதல் சலுகை: BiTV செயலிக்கான அடிப்படை சந்தாவும் இதில் அடங்கும்.

ரூ. 1499 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி: 300 நாட்கள்
அழைப்புகள்: எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்
SMS: தினமும் 100 இலவச SMS
கூடுதல் சலுகை: குறைந்த டேட்டா மற்றும் நீண்ட கால அழைப்பு/எஸ்எம்எஸ் நன்மை மட்டும் தேவைப்படுவோருக்கு ஏற்றது.

ரூ. 347 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி- 50 நாட்கள்
டேட்டா- தினமும் 2GB (மொத்தம் 100GB)
அழைப்புகள்- அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் வரம்பற்ற அழைப்புகள்
எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்
குறிப்பு- தினசரி டேட்டா வரம்பு முடிந்த பிறகு, இணைய வேகம் 40Kbps ஆகக் குறைக்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தில் வேறு கூடுதல் நன்மைகள் எதுவும் இல்லை.

ரூ.99 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி- 14 நாட்கள்
டேட்டா- 50MB டேட்டா (அதன் பிறகு வேகம் 40 Kbps ஆக குறையும்)
அழைப்புகள்- அன்லிமிடெட் லோக்கல், STD, மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகள் (FUP வரம்புகள் இல்லாமல் இருக்கலாம், அல்லது சில சர்க்கிள்களில் ஒரு நாளைக்கு 250 நிமிட FUP வரம்புடன் இருக்கலாம்)
எஸ்எம்எஸ்- இந்தத் திட்டத்தில் எஸ்.எம்.எஸ் நன்மைகள் இல்லை.

மேலும் படிக்க | 2025 -இல் அதிகம் டவுன்லோட் செய்யப்பட்ட App இதுதான்.... நீங்களும் செஞ்சிருப்பீங்க!!

மேலும் படிக்க | வெய்ட்டிங் ஓவர்! 48MP ஷூட்டருடன் மாஸ் என்ட்ரி தரப்போகும் Google Pixel 10a

மேலும் படிக்க | 100% கேஷ்பேக்! BHIM செயலி தனது 9வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி அதிரடி சலுகை.. வாய்ப்பைத் தவறவிடாதீர்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
BSNLRecharge Planprepaid PlansBSNL Recharge

Trending News