BSNL சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா.. அப்போ இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ்

BSNL Reacharge Plans: அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL, வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில் பல்வேறு மலிவான திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், நீண்ட கால வேலிடிட்டி, அன்லிமிடெட் அழைப்புகள் மற்றும் தினசரி டேட்டா நன்மைகளுடன் வரும் சிறப்பான திட்டங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.
ரூ. 2399 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி: 365 நாட்கள்
அழைப்புகள்: எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்
SMS: தினமும் 100 இலவச SMS
டேட்டா: தினமும் 2 ஜிபி அதிவேக டேட்டா
கூடுதல் சலுகை: ஒரு வருட வேலிடிட்டி மற்றும் அதிக டேட்டா விரும்புவோருக்குச் சிறந்தது.
ரூ. 1999 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி: 330 நாட்கள்
அழைப்புகள்: எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்
SMS: தினமும் 100 இலவச SMS
டேட்டா: தினமும் 1.5GB அதிவேக டேட்டா
கூடுதல் சலுகை: BiTV செயலிக்கான அடிப்படை சந்தாவும் இதில் அடங்கும்.
ரூ. 1499 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி: 300 நாட்கள்
அழைப்புகள்: எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்
SMS: தினமும் 100 இலவச SMS
கூடுதல் சலுகை: குறைந்த டேட்டா மற்றும் நீண்ட கால அழைப்பு/எஸ்எம்எஸ் நன்மை மட்டும் தேவைப்படுவோருக்கு ஏற்றது.
ரூ. 347 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி- 50 நாட்கள்
டேட்டா- தினமும் 2GB (மொத்தம் 100GB)
அழைப்புகள்- அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் வரம்பற்ற அழைப்புகள்
எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்
குறிப்பு- தினசரி டேட்டா வரம்பு முடிந்த பிறகு, இணைய வேகம் 40Kbps ஆகக் குறைக்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தில் வேறு கூடுதல் நன்மைகள் எதுவும் இல்லை.
ரூ.99 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
வேலிடிட்டி- 14 நாட்கள்
டேட்டா- 50MB டேட்டா (அதன் பிறகு வேகம் 40 Kbps ஆக குறையும்)
அழைப்புகள்- அன்லிமிடெட் லோக்கல், STD, மற்றும் ரோமிங் அழைப்புகள் (FUP வரம்புகள் இல்லாமல் இருக்கலாம், அல்லது சில சர்க்கிள்களில் ஒரு நாளைக்கு 250 நிமிட FUP வரம்புடன் இருக்கலாம்)
எஸ்எம்எஸ்- இந்தத் திட்டத்தில் எஸ்.எம்.எஸ் நன்மைகள் இல்லை.
