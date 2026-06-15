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ரூ.30,000க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்: ராட்சத பேட்டரி, சூப்பரான கேமரா

Budget Smartphones Under Rs.30,000: 'பிளாக்ஷிப்' (மிக உயர்ந்த விலை கொண்ட) போன்களுக்கான விலையைச் செலுத்தாமலேயே, AMOLED திரைகள், அதிக 'ரிஃப்ரெஷ் ரேட்' (refresh rate), வேகமான செயலிகள் (processors), பெரிய பேட்டரிகள் மற்றும் சிறந்த கேமராக்கள் கொண்ட போன்களை நீங்கள் இப்போது பெறலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 15, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:34 PM IST
ரூ.30,000க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்: ராட்சத பேட்டரி, சூப்பரான கேமரா
Image Credit: Best Budget Smartphones (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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