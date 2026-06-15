/ரூ.30,000க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்: ராட்சத பேட்டரி, சூப்பரான கேமரா

Budget Smartphones Under Rs.30,000: சக்திவாய்ந்த பேட்டரி, சிறப்பான அம்சங்கள், உயர் ரக டிஸ்ப்ளே மற்றும் பிற துல்லியமான அம்சங்களுடன் ரூ. 30,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள் பல உள்ளன. இவை நியாயமான விலையில், முக்கியமான அம்சங்களை அளித்து வாடிக்கையாளர்களின் பணத்திற்கு முழுமையான மதிப்பை வழங்குகின்றன.
மொபைல் போன் நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து விலையை உயர்த்தி வருவதால், சமீப காலங்களில் ரூ. 30,000-க்குள் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்போனைக் கண்டறிவது சவாலாக மாறியுள்ளது. பல நிறுவனங்கள் தங்கள் போன்களின் விலையை ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்கள் வரை உயர்த்தியுள்ளன; இதனால் உயர்தர அம்சங்கள் அதிக விலை கொண்ட பிரிவுகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்தியச் சந்தையில் கிடைக்கும் பட்ஜெட் போன்கள்
இருப்பினும், இந்தியச் சந்தையில் ரூ. 30,000-க்கு குறைவான விலையிலான போன்கள் மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்தவையாக உள்ளன. 'பிளாக்ஷிப்' (மிக உயர்ந்த விலை கொண்ட) போன்களுக்கான விலையைச் செலுத்தாமலேயே, AMOLED திரைகள், அதிக 'ரிஃப்ரெஷ் ரேட்' (refresh rate), வேகமான செயலிகள் (processors), பெரிய பேட்டரிகள் மற்றும் சிறந்த கேமராக்கள் கொண்ட போன்களை நீங்கள் இப்போதும் பெறலாம். கேமிங், ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளைச் செய்தல் (multitasking), புகைப்படம் எடுத்தல் அல்லது நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு OnePlus, Redmi, Motorola, Vivo மற்றும் Realme போன்ற நிறுவனங்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்கு ஏற்ற விருப்பங்களை வழங்குகின்றன.
ரூ. 30,000-க்கு குறைவான விலையில் கிடைக்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள்
2026-ல் ரூ. 30,000-க்கு குறைவான விலையில் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய சில சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களைப் பற்றி இங்கே பார்ப்போம்.
|ஸ்மார்ட்போன் / அம்சம்
|விலை
|பேட்டரி
|கேமரா
|Realme P4 Power
|
8GB + 128GB: ரூ. 25,999
8GB + 256GB: ரூ. 27,999
12GB + 256GB: ரூ. 30,999
|10,001mAh
|50MP சோனி கேமரா
|Redmi Note 15 SE 5G
|
6GB + 128GB: ரூ. 24,999
8GB + 128GB: ரூ. 25,999
8GB + 256GB: ரூ. 27,999
|5,800mAh
|முதன்மை கேமரா 50MP மற்றும் முன்பக்க கேமரா 20MP
|OnePlus Nord CE 6
|
8GB + 128GB: ரூ. 29,999
8GB + 256GB: ரூ. 32,999
|8000mAh
|50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP இரண்டாம் நிலை சென்சார்.
|Motorola Edge 70 Fusion
|
8GB + 128GB: ரூ. 26,999
8GB + 256GB: ரூ. 29,999
12GB + 256GB: ரூ. 32,999
|7,000mAh
|50MP Sony முதன்மை கேமரா மற்றும் 13MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ்
|Vivo T5x 5G
|
6GB + 128GB: ரூ. 18,999
8GB + 128GB: ரூ. 20,999
8GB + 256GB: ரூ. 22,999
|7,200mAh
| பின்புற கேமரா 50MP மற்றும் முன்பக்க செல்ஃபி கேமரா 32MP
Realme P4 Power அதன் நீண்ட பேட்டரி ஆயுளுக்காக தனித்து நிற்கிறது. நீண்ட பேட்டரி ஆயுளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் பயனர்களுக்கு இது உகந்தது.
Realme P4 Power: முக்கிய அம்சங்கள்
- இதன் பிரம்மாண்டமான 10,001mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி, கேமிங், ஸ்ட்ரீமிங் அல்லது தொலைபேசியில் அதிக நேரம் வேலை செய்பவர்களுக்கு மிகவும் ஏற்றது.
- இது 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது.
- மேலும், இந்த போன் 1.5K ரெசல்யூஷன் மற்றும் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) கொண்ட 6.8-அங்குல டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.
- இது MediaTek Dimensity 7400 Ultra சிப் மூலம் இயங்குகிறது மற்றும் 12GB வரை ரேம் (RAM) வசதியை வழங்குகிறது.
- இதன் பின்புறத்தில் 50MP சோனி கேமரா மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் ஆகியவை உள்ளன.
- செல்ஃபிக்காக 16MP முன்பக்க கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Realme P4 Power: இந்தியாவில் இதன் விலை
- 8GB + 128GB: ரூ. 25,999
- 8GB + 256GB: ரூ. 27,999
- 12GB + 256GB: ரூ. 30,999.
இது உயர்தரத் தோற்றம் மற்றும் நம்பகமான தினசரி செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. அதிக செலவு செய்யாமல் நம்பகமான ஸ்மார்ட்போனை நீங்கள் வாங்க விரும்பினால், Redmi Note 15 SE 5G ஸ்டைல் மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற சிறப்பான கலவையை வழங்குகிறது.
Redmi Note 15 SE 5G: முக்கிய அம்சங்கள்
- இந்த போன் 120Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட 6.77-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது.
- 3,200 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான பிரகாசத்தை (brightness) வழங்குகிறது.
- இது Android 15 அடிப்படையிலான HyperOS 3-ல் இயங்குகிறது.
- இதில் Snapdragon 6 Gen 3 செயலி, 8GB வரை RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பு வசதி (storage) ஆகியவை உள்ளன.
- இதன் முதன்மை கேமரா 50MP (2MP டெப்த் லென்ஸுடன்) மற்றும் முன்பக்க கேமரா 20MP ஆகும்.
- இதன் 5,800mAh பேட்டரி 45W வேகமான சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது.
Redmi Note 15 SE 5G: இந்தியாவில் விலை
- 6GB + 128GB: ரூ. 24,999
- 8GB + 128GB: ரூ. 25,999
- 8GB + 256GB: ரூ. 27,999
அன்றாடப் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். OnePlus Nord CE 6 மல்டிடாஸ்கிங் மற்றும் அதிகப்படியான அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
OnePlus Nord CE 6: முக்கிய அம்சங்கள்
- இது 1.5K ரெசல்யூஷன் மற்றும் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் கொண்ட பெரிய 6.78-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் கேமிங் அனுபவத்தை அளிக்கிறது.
- இதன் திரை 1,800 நிட்ஸ் (nits) வரை பிரகாசமாக இருக்கும் திறன் கொண்டது, இதனால் வெளிப்புறங்களில் பார்ப்பது எளிதாகிறது.
- இது Snapdragon 7s Gen 4 பிராசஸர், 8GB ரேம் மற்றும் 256GB வரை சேமிப்பு வசதியுடன் வருகிறது.
- இந்த போன் Android 16 அடிப்படையிலான OxygenOS 16-ல் இயங்குகிறது.
- புகைப்படங்களை எடுக்க, 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP இரண்டாம் நிலை சென்சார் ஆகியவை உள்ளன.
- செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 32MP முன்பக்க கேமரா உள்ளது.
- மேலும், இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் வசதிகளையும் கொண்டுள்ளது.
- பல IP மதிப்பீடுகளுடன் (IP ratings), தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து சிறந்த பாதுகாப்பையும் இது வழங்குகிறது.
OnePlus Nord CE 6: இந்தியாவில் விலை
- 8GB + 128GB: ரூ. 29,999
- 8GB + 256GB: ரூ. 32,999
நீண்ட கால ஆதரவு மற்றும் சிறப்பான அம்சங்களை தேடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது ஏற்றதாக இருக்கும். Motorola தனது 'மிட்-ரேஞ்ச்' (நடுத்தர விலை) வரிசையில் Edge 70 Fusion-ஐ அறிமுகப்படுத்தி விரிவுபடுத்தி வருகிறது.
Motorola Edge 70 Fusion: முக்கிய அம்சங்கள்
- இதில் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 5,200 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான பிரகாசம் கொண்ட 6.78-அங்குல 1.5K AMOLED திரை உள்ளது.
- Gorilla Glass பாதுகாப்பு இதற்கு கூடுதல் உறுதியை அளிக்கிறது.
- இது Snapdragon 7s Gen 4 சிப் மூலம் இயங்குகிறது, மேலும் இதில் 12GB வரை ரேம் (RAM) மற்றும் 256GB சேமிப்பு வசதி உள்ளது.
- Motorola மூன்று ஆண்ட்ராய்டு மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்பு அப்டேட்களை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது, இது நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்கு மிகவும் சிறந்தது.
- இதில் 50MP Sony முதன்மை கேமரா மற்றும் 13MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் ஆகியவை உள்ளன.
- செல்ஃபிக்கான முன்பக்க கேமரா 32MP ஆகும்.
- இதன் மற்றொரு சிறப்பம்சம் இதன் 7,000mAh பேட்டரி ஆகும், இது 68W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
Motorola Edge 70 Fusion: இந்தியாவில் விலை
- 8GB + 128GB: ரூ. 26,999
- 8GB + 256GB: ரூ. 29,999
- 12GB + 256GB: ரூ. 32,999
இது, பெரிய பேட்டரி திறன் கொண்ட, பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற சிறந்த ஸ்மார்ட்போனாக உள்ளது. Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன், அதிக செலவு செய்ய விரும்பாதவர்களுக்கான, நல்ல சிறப்பம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு மலிவு விலை ஸ்மார்ட்போன் ஆகும்.
Vivo T5x 5G: முக்கிய அம்சங்கள்
- இதில் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் கொண்ட 6.76-அங்குல full-HD+ LCD திரை உள்ளது.
- இத்தொலைபேசி MediaTek Dimensity 7400 Turbo செயலி (processor) மூலம் இயங்குகிறது மற்றும் 256GB வரை சேமிப்பு வசதியைக் கொண்டுள்ளது.
- இதன் பின்புற கேமரா 50MP (கூடுதல் bokeh லென்ஸுடன்) மற்றும் முன்பக்க செல்ஃபி கேமரா 32MP ஆகும்.
- இதில் 7,200mAh பேட்டரி உள்ளது, இது ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் நீண்ட நேரம் பயன்படுத்த விரும்புவோருக்கு ஏற்றது.
Vivo T5x 5G : இந்தியாவில் விலை:
- 6GB + 128GB: ரூ. 18,999
- 8GB + 128GB: ரூ. 20,999
- 8GB + 256GB: ரூ. 22,999