₹20,000-க்குள் சிறந்த கேமரா போன்களின் முழு பட்டியல் இதோ

Best Camera Smartphones: இன்று, ஸ்மார்ட்போன்கள் வெறும் அழைப்பு மற்றும் செய்தி அனுப்புவதற்கான கருவியாக மட்டுமல்லாமல், புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் வீடியோ பதிவு செய்வதற்கும் ஒரு கருவியாக உள்ளன. குறிப்பாக சமூக ஊடக யுகத்தில், சிறந்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை எடுக்கக்கூடிய தொலைபேசிகளை மட்டுமே மக்கள் அதிகம் விரும்புகிறார்கள். அந்த வகையில் நீங்களும் புதிய மாறும் சிறந்த கேமரா கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை வாங்க பிளான் செய்கிறீர்கள் என்றால், இந்த கட்டுரையை படிக்கவும்.
Oppo K14x
குறைந்த பட்ஜெட்டில் நல்ல கேமரா மற்றும் நீண்ட பேட்டரி ஆயுளை விரும்பும் பயனர்களுக்கு Oppo K14x ஒரு நல்ல தேர்வாகும். இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 50MP இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் செல்ஃபிக்களுக்கு 5MP முன் கேமரா உள்ளது. இந்த போனில் MediaTek Dimensity 6300 செயலி உள்ளது. இது தவிர, இது 6.75-இன்ச் IPS LCD டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் வருகிறது. பேட்டரியைப் பற்றி பேசுகையில், இது ஒரு பெரிய 6500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது 45W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
Samsung Galaxy F70e
Samsung Galaxy F70e சிறந்த கேமரா போன்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் இரட்டை 50MP பின்புற கேமரா அமைப்புடன் வருகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 8MP முன் கேமரா வழங்கப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசி MediaTek Dimensity 6300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் Samsung இன் சமீபத்திய Android அடிப்படையிலான இடைமுகமான One UI 8 இல் இயங்குகிறது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7-இன்ச் PLS LCD டிஸ்ப்ளேவையும் கொண்டுள்ளது.
Motorola G67 Power
மோட்டோரோலா ஜி67 பவர் ஸ்மார்ட்போன், சிறந்த கேமராவுடன் கூடிய வலுவான பேட்டரியை விரும்பும் பயனர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதில் 50MP + 8MP இரட்டை பின்புற கேமரா உள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்கு, இதில் 32MP முன் கேமரா உள்ளது. இந்த போனில் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 2 செயலி உள்ளது. இது தவிர, இது ஒரு பெரிய 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 6.7-இன்ச் IPS LCD டிஸ்ப்ளே மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் கொண்டுள்ளது.
iQOO Z10x
iQOO Z10x கேமரா மற்றும் செயல்திறன் அடிப்படையில் ஒரு வலுவான ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். இது 50MP இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது செல்ஃபிக்களுக்காக 8MP முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி MediaTek Dimensity 7300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது, இது சிறந்த வேகத்தையும் மென்மையான அனுபவத்தையும் வழங்குகிறது. இது 6.72-இன்ச் IPS LCD டிஸ்ப்ளே மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் கொண்டுள்ளது. இது 6500mAh பேட்டரி மற்றும் 44W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவையும் கொண்டுள்ளது.
Redmi 15
இந்தப் பட்டியலில் உள்ள மற்றொரு சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போன் ரெட்மி 15 ஆகும். இது 50MP இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்கு, இது 8MP முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஸ்னாப்டிராகன் 6s ஜெனரல் 3 செயலியில் இயங்குகிறது மற்றும் ஹைப்பர்ஓஎஸ் 2.2 இயக்க முறைமையுடன் வருகிறது. இந்த தொலைபேசி 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.9-இன்ச் ஐபிஎஸ் எல்சிடி டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 7000mAh பேட்டரியை கொண்டுள்ளது மற்றும் 33W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
