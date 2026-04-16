பெட்ரோல் கவலை இனி இல்லை! குடும்பத்தோடு ஊர் சுத்த சூப்பர் கார்! 23+ கிமீ மைலேஜ்.. 8 சீட்டர்கள்.. இந்த 2 கார்கள் தான் பெஸ்ட்!

இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரிய கார்கள் என்றாலே மைலேஜ் குறைவாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தை மாற்றியுள்ளன ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் கார்கள். டொயோட்டா இன்னோவா ஹைக்ராஸ் மற்றும் மாருதி இன்விக்டோ ஆகிய கார்கள் எவ்வாறு 23 கிமீ-க்கும் அதிகமான மைலேஜ் மற்றும் 5-ஸ்டார் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன என்பதை குறித்து பார்ப்போம்.
டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் (Fortuner) போன்ற கம்பீரமான தோற்றமும், மாருதி ஆல்டோ (Alto) போன்ற அதிக மைலேஜும் கொண்ட 8-சீட்டர் கார்களை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், டொயோட்டா இன்னோவா ஹைக்ராஸ் (Toyota Innova Hycross) மற்றும் மாருதி சுஸுகி இன்விக்டோ (Maruti Suzuki Invicto) ஆகிய இரண்டுமே தற்போதைய சிறந்த தேர்வுகளாகும்.
ஏன் இந்த கார்கள் ஸ்பெஷல்?
சாதாரண ஃபார்ச்சூனர் கார் 11-13 கி.மீ மைலேஜ் தரும் நிலையில், ஹைக்ராஸ் மற்றும் இன்விக்டோ கார்கள் அவற்றின் 'ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட்' (Strong Hybrid) தொழில்நுட்பம் மூலம் 23.24 கி.மீ மைலேஜ் வழங்குகின்றன. இவை 7 மற்றும் 8-சீட்டர் என இரண்டு விதமான இருக்கை வசதிகளுடன் கிடைக்கின்றன. மேலும் இவை Bharat NCAP சோதனையில் 5-ஸ்டார் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1. டொயோட்டா இன்னோவா ஹைக்ராஸ் (Toyota Innova Hycross)
இன்னோவா வரிசையில் மிகவும் நவீனமான மாடலாக இது கருதப்படுகிறது. இதில் 20-க்கும் மேற்பட்ட வேரியண்ட்கள் உள்ளன.
விலை: டெல்லி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைப்படி ரூ.19.53 லட்சத்தில் தொடங்கி ரூ.32.38 லட்சம் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் 8-சீட்டர் ஹைப்ரிட் மாடல்கள் ரூ.26.81 லட்சத்திலிருந்து தொடங்குகின்றன.
மைலேஜ்: இதில் 2.0 லிட்டர் பெட்ரோல் ஹைப்ரிட் இன்ஜின் உள்ளது. இது ஒரு லிட்டருக்கு 23.24 கி.மீ வரை மைலேஜ் தரும் என நிறுவனம் கூறுகிறது. ஹைப்ரிட் அல்லாத சாதாரண பெட்ரோல் மாடலும் இதில் கிடைக்கிறது.
டொயோட்டா இன்னோவா ஹைக்ராஸ் முக்கிய அம்சங்கள்
10.1 இன்ச் டச் ஸ்கிரீன் இன்போடெயின்மென்ட் சிஸ்டம்.
பனோரமிக் சன்ரூஃப் (Panoramic Sunroof).
முன் இருக்கைகளில் காற்றோட்ட வசதி (Ventilated Seats).
360 டிகிரி கேமரா மற்றும் ADAS பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பம்.
2. மாருதி சுஸுகி இன்விக்டோ (Maruti Suzuki Invicto)
மாருதி நிறுவனத்தின் மிகவும் விலை உயர்ந்த மற்றும் பிரீமியம் ரக கார் இதுவாகும்.
விலை: இது Zeta Plus (7/8 சீட்டர்) மற்றும் Alpha Plus (7 சீட்டர்) ஆகிய மூன்று வேரியண்ட்களில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ.24.97 லட்சம் முதல் ரூ.28.61 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம், டெல்லி) வரை உள்ளது.
மைலேஜ் மற்றும் இன்ஜின்: ஹைக்ராஸில் உள்ள அதே 2.0 லிட்டர் ஹைப்ரிட் இன்ஜின் தான் இதிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுவும் லிட்டருக்கு 23.24 கி.மீ மைலேஜ் வழங்குகிறது.
மாருதி சுஸுகி இன்விக்டோ முக்கிய அம்சங்கள்
பனோரமிக் சன்ரூஃப் மற்றும் லெதர் இருக்கைகள்.
7-இன்ச் டிஜிட்டல் டிரைவர் டிஸ்ப்ளே.
6 ஏர்பேக்குகள், ABS, மற்றும் இ-பார்க்கிங் பிரேக் போன்ற மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்கள்.
எது சிறந்தது? மாருதி சுஸுகி இன்விக்டோ vs டொயோட்டா இன்னோவா ஹைக்ராஸ்
குடும்பத்துடன் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய விரும்புபவர்களுக்கும், அதேசமயம் பெட்ரோல் செலவு குறைவாக இருக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்கும் இந்த இரண்டு கார்களும் வரப்பிரசாதம். பிராண்ட் மதிப்பிற்கு டொயோட்டாவையும், பரவலான சர்வீஸ் நெட்வொர்க்கிற்கு மாருதியையும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இன்னோவா ஹைக்ராஸ் மற்றும் மாருதி இன்விக்டோ ஆகியவற்றின் மைலேஜ் எவ்வளவு?
இந்த இரண்டு கார்களுமே ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதால், லிட்டருக்கு சுமார் 23.24 கி.மீ (ARAI சான்றளிக்கப்பட்டது) மைலேஜ் வழங்குகின்றன.
2. இந்த கார்கள் பாதுகாப்பானவையா?
ஆம், இவை Bharat NCAP பாதுகாப்பு சோதனையில் 5-ஸ்டார் (5-Star Safety Rating) மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளன. மேலும் இதில் 6 ஏர்பேக்குகள், ADAS (ஹைக்ராஸில்), மற்றும் 360 டிகிரி கேமரா போன்ற வசதிகள் உள்ளன.
3. டொயோட்டா ஹைக்ராஸின் ஆரம்ப விலை என்ன?
டொயோட்டா இன்னோவா ஹைக்ராஸின் ஆரம்ப விலை டெல்லி எக்ஸ்-ஷோரூம் படி ரூ. 19.53 லட்சம். இருப்பினும், இதன் 8-சீட்டர் ஹைப்ரிட் மாடல்கள் ரூ. 26.81 லட்சத்திலிருந்து தொடங்குகின்றன.
4. ஹைக்ராஸ் மற்றும் இன்விக்டோ இடையே உள்ள முக்கிய வித்தியாசம் என்ன?
இரண்டுமே ஒரே பிளாட்பார்ம் மற்றும் இன்ஜினைப் பகிர்ந்து கொண்டாலும், டிசைன் (Grille & Lights), அலாய் வீல்கள் மற்றும் உட்புற வடிவமைப்பில் சிறிய மாற்றங்கள் உள்ளன. மேலும், இன்னோவா ஹைக்ராஸில் ADAS வசதி உள்ளது, இன்விக்டோவின் டாப் வேரியண்டில் சில பிரீமியம் வசதிகள் மாறுபடலாம்.
5. இந்த கார்களில் சன்ரூஃப் வசதி உள்ளதா?
ஆம், ஹைக்ராஸ் மற்றும் இன்விக்டோ ஆகிய இரண்டின் உயர் ரக மாடல்களிலும் பனோரமிக் சன்ரூஃப் (Panoramic Sunroof) வசதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
6. 8-பேர் அமர்ந்து பயணிக்க வசதியாக இருக்குமா?
நிச்சயமாக. இவை பிரத்யேகமாக 7 மற்றும் 8-சீட்டர் வடிவமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது வரிசை இருக்கைகளிலும் பெரியவர்கள் அமர்ந்து செல்லும் வகையில் தாராளமான இடவசதி (Legroom) உள்ளது.
7. ஹைப்ரிட் கார் வாங்குவதால் என்ன லாபம்?
ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் கார்கள் நகர நெரிசலில் மின்சார ஆற்றலிலும் (EV mode), நெடுஞ்சாலைகளில் பெட்ரோல் இன்ஜினிலும் இயங்கும். இதனால் சாதாரண கார்களை விட 40-50% கூடுதல் மைலேஜ் கிடைப்பதோடு, சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பு குறைவு.
