ரூ.25,000-க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த 5ஜி கேமரா கொண்ட போன்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ

Best phones under Rs 25,000: மெமரி சிப்களின் விலை உயர்வால் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையும் கிடிக்கிடுவென அதிகரித்துள்ளது; இதனால் ஒவ்வொரு விலை வரம்பிலும் இருக்கும் சிறந்த போன்கள் எவை என்பதைத் தீர்மானிப்பது மிகவும் கடினமாகிவிட்டது. அந்த வகையில் இந்தச் குழப்பத்திற்கு தீர்வு தரும் வகையில், "OnePlus, Motorola, Realme" போன்ற மிகப்பெரிய பிராண்ட்ளின் மாடல்கள் உட்பட, இந்த மாதம் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய சிறந்த சாதனங்களின் பட்டியல் தொகுத்துள்ளோம். இதன் மூலம் உங்களுக்கு பிடித்த போனை எளிதாக தேர்வு செய்துக் கொள்ள முடியும்.
₹25,000க்கு கீழ் கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த போன்களின் பட்டியலை இங்கே சரிப்பார்க்கலாம்:
OnePlus Nord CE 5
OnePlus Nord CE 5 போனானது, 6.77-அங்குல FHD+ 120Hz AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது; இது 1430 nits வரையிலான உச்ச பிரகாசத்தையும், 100% DCI-P3 வண்ண வரம்பையும் வழங்குகிறது. இது MediaTek Dimensity 8350 Apex செயலியால் இயக்கப்படுகிறது; மேலும் 12GB வரையிலான LPDDR5X RAM மற்றும் 256GB UFS 3.1 சேமிப்பக வசதியையும் வழங்குகிறது. இக்கருவி Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Oxygen OS 15 உடன் அறிமுகமானாலும், ஏற்கனவே OxygenOS 16 புதுப்பிப்பைப் பெற்றுவிட்டது; மேலும் இதற்கு அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு OS புதுப்பிப்புகளும், 5 ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாப்புப் பேட்சுகளும் வழங்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் போனானது OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP Sony LYT-600 முதன்மை சென்சார் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் ஆகியவற்றுடன், 16MP முன்பக்க கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இதற்குத் துணையாக, 80W SuperVOOC அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7100mAh பேட்டரியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Lava Agni 4
Lava Agni 4 போனானது 6.67-அங்குல 1.5K AMOLED திரையுடன் வருகிறது; இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 2400 nits உச்ச பிரகாசம் மற்றும் Gorilla Glass 5 பாதுகாப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 8350 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது; மேலும் இது 8GB வரையிலான LPDDR5X RAM மற்றும் 256GB UFS 4.0 சேமிப்பகத்திற்கான ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. இது Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Lava நிறுவனத்தின் UI-இல் இயங்குகிறது; மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கான OS புதுப்பிப்புகளையும், 4 ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் பேட்சுகளையும் வழங்கும். இதன் கேமரா அமைப்பில் OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார், 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 50MP முன்பக்கக் கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தச் சாதனம் 66W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; அத்துடன் இது IP64 தரச்சான்றையும் பெற்றுள்ளது.
Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion போனானது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 5200 nits உச்ச பிரகாசம் மற்றும் Gorilla Glass 7i பாதுகாப்புடன் கூடிய 6.78-அங்குல 1.5K OLED குவாட்-வளைவுத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போனில் Snapdragon 7s Gen 4 செயலி உள்ளது, இத்துடன் 12GB வரையிலான LPDDR5x RAM மற்றும் 256GB UFS 3.1 சேமிப்பகமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குவதுடன், 3 ஆண்டுகளுக்கான OS புதுப்பிப்புகள் மற்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் பேட்சுகள் வழங்கப்படும். Edge 70 Fusion-இன் கேமரா, OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP Sony LYTIA 710 முதன்மை சென்சார், 13MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 4K தரத்தில் பதிவு செய்யும் திறன் கொண்ட 32MP முன்பக்க கேமரா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. இது 68W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; மேலும் IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளுடன் சேர்த்து, MIL-STD-810H சான்றிதழையும் பெற்றுள்ளது.
Infinix GT 30 Pro
Infinix GT 30 Pro போனானது, 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 4500 nits உச்ச பிரகாசம் மற்றும் Corning Gorilla Glass 7i பாதுகாப்புடன் கூடிய 6.78-இன்ச் 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 8350 Ultimate செயலியால் இயக்கப்படுகிறது; இத்துடன் 12GB வரையிலான LPDDR5X RAM மற்றும் 256GB UFS 4.0 சேமிப்பக வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது XOS 15 உடன் கூடிய Android 15 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது; மேலும் இதற்கு 2 ஆண்டுகள் OS புதுப்பிப்புகளும், 3 ஆண்டுகள் பாதுகாப்புப் பேட்சுகளும் வழங்கப்படும். இதன் கேமரா அமைப்பில் 108MP முதன்மை கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 13MP முன்பக்கக் கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தச் சாதனம் 5500mAh மின்கலத்தைக் கொண்டுள்ளது; இது 45W வயர்டு மற்றும் 30W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிப்பதுடன், IP64 தரத்திலான தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்பு எதிர்ப்புத் திறனையும் பெற்றுள்ளது.
realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G போனானது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 6500 nits உச்ச பிரகாசம் மற்றும் Gorilla Glass 7i பாதுகாப்புடன் கூடிய 6.8-அங்குல 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 7400 Ultra செயலி, அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட பிரத்யேக HyperVision+ AI சிப், 12GB வரையிலான LPDDR4X RAM மற்றும் 256GB UFS 3.1 சேமிப்பகம் ஆகியவற்றால் இயங்குகிறது. இது Android 16 மற்றும் realme UI 7.0 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது; மேலும் இதற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு OS புதுப்பிப்புகளும், 4 ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாப்புப் பேட்சுகளும் வழங்கப்படும். realme P4 Power மாடலானது, OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP முதன்மை கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 16MP முன்பக்கக் கேமரா ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இது 80W SuperVOOC சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய, பிரம்மாண்டமான 10,001mAh Titan பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; அத்துடன் IP66, IP68 மற்றும் IP69 தரநிலைகளுக்கான ஆதரவையும் வழங்குகிறது.
மேலும் படிக்க | Vivo X300s மற்றும் X300 மார்ச் 30 அறிமுகம்.. விலை, அம்சங்கள்.. முழு விவரம் இதோ
மேலும் படிக்க | Vivo T5x 5G இன்று அறிமுகம் ஆனது: விலை, தள்ளுபடி, பேட்டரி, அம்சங்கள்... முழு விவரம் இதோ
