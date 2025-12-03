English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  வந்தாச்சு மத்திய அரசின் பாரத் டாக்ஸி செயலி! ஓலா, ஊபர் நிறுவனங்களுக்கு சிக்கல்

வந்தாச்சு மத்திய அரசின் பாரத் டாக்ஸி செயலி! ஓலா, ஊபர் நிறுவனங்களுக்கு சிக்கல்

Bharat Taxi app : டெல்லியில் முன்னோட்டமாக மத்திய அரசின் பாரத் டாக்ஸி செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:55 AM IST
  • மத்திய அரசின் பாரத் டாக்ஸி செயலி
  • டெல்லியில் தொடங்கியது முன்னோட்டம்
  • விரைவில் நாடு முழுவதும் விரிவாக்கம்

வந்தாச்சு மத்திய அரசின் பாரத் டாக்ஸி செயலி! ஓலா, ஊபர் நிறுவனங்களுக்கு சிக்கல்

Bharat Taxi app : நாடு முழுவதும் டாக்ஸி தொழிலில் தனியார் நிறுவனங்களே ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இதனால், பொதுமக்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் நிலையில், மத்திய அரசு இதற்கு ஒரு முடிவுகட்ட பாரத் டாக்ஸி என்ற செயலியை உருவாக்கியுள்ளது. டாக்ஸி மற்றும் கேப் ஓட்டுநர்களை தனியார் நிறுவனங்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து விடுவிக்கவும், பயணிகளுக்கு மலிவான மற்றும் நம்பகமான சேவையை வழங்கவும் இந்த பாரத் டாக்ஸி செயலியை உருவாக்கியுள்ள மத்திய அரசு, இதன் முன்னோட்ட சேவையை (Pilot Project) தலைநகர் டெல்லியில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்தச் சேவையில் கார், ஆட்டோ மற்றும் பைக் ஆகிய மூன்று போக்குவரத்து முறைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த புதிய டிஜிட்டல் தளமானது, தனியார் நிறுவனங்களுக்குப் போட்டியாக 'பூஜ்ஜியக் கமிஷன்' (Zero-Commission) முறையில் இயங்கவுள்ளது.

பாரத் டாக்ஸி செயலி நோக்கம் 

உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மக்களவையில் இத்திட்டத்தின் தொடக்கத்தைப் பற்றி அறிவித்தார். இந்தச் செயலியின் முக்கிய நோக்கம், நாட்டின் கேப் மற்றும் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களை ஓலா, ஊபர் போன்ற தனியார் நிறுவனங்களைச் சார்ந்து இருப்பதைத் தடுப்பதும், கமிஷன் தொல்லைகளுக்கு முடிவுகட்டுவதுமே ஆகும். தற்போது இந்த செயலியின் முன்னோட்டம் டெல்லியில் தொடங்கப்பட்டு விட்டது. குஜராத்தில் ஓட்டுநர்களின் பதிவு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. 

இதுவரை 51 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஓட்டுநர்கள் இந்தச் செயலியில் பதிவு செய்துள்ளனர். விரைவில் இந்த 'பாரத் டாக்ஸி' செயலி டிசம்பர் முதல் நாடு முழுவதும் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த செயலி மாநில கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் கீழ் இயக்கப்படும். அமுல், இஃப்கோ, கிரிப்கோ, நபார்டு போன்ற முன்னணி கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் இதன் விளம்பரதாரர்களாக உள்ளன.

ஓட்டுநர்களுக்கான பூஜ்ஜியக் கமிஷன் மாதிரி

'பாரத் டாக்ஸி'யின் மிகவும் தனித்துவமான அம்சம் அதன் பூஜ்ஜியக் கமிஷன் மாதிரி ஆகும். இந்தச் சேவை மூலம் ஓட்டுநர்கள் தங்கள் ஒவ்வொரு சவாரிக்கும் கிடைக்கும் முழு வருமானத்தையும் எந்தவிதக் கமிஷன் பிடித்தமும் இன்றிப் பெறுவார்கள். தனியார் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு சவாரிக்கும் கட்டணத்தின் ஒரு பகுதியைக் கமிஷனாகப் பிடிக்கும் வழக்கமான முறையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. இதன் மூலம் ஓட்டுநர்கள் தங்கள் வருமானம் மற்றும் வேலை நிலைமைகள் மீது அதிகக் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பார்கள்.

பயணிகளுக்குக் கிடைக்கும் முக்கியச் சலுகைகள்

ஓட்டுநர்களுக்கு வருமானம் உறுதி செய்யப்படுவதுடன், பயணிகளுக்கும் பல நன்மைகள் உள்ளன. பயணிகளுக்குச் சேவை கட்டணங்கள் மலிவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பயணிகள் ஒரு நிலையான கட்டணத்தைப் பெறுவார்கள். இதன் பொருள், உச்ச நேரம் (Peak Hour), விடுமுறை நாட்கள் அல்லது மோசமான வானிலையின்போதும் கட்டணம் மாறாது. இது கட்டணத்தில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கத்தால் ஏற்படும் சர்ச்சைகளைக் குறைக்கும். டெல்லி மெட்ரோ உட்படப் பல்வேறு போக்குவரத்துச் சேவைகளுடன் இந்தச் செயலி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பயணிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த முன்பதிவு வசதியை வழங்குகிறது.

பாரத் டாக்ஸி அம்சங்கள்

'பாரத் டாக்ஸி' செயலி, பயனர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் இருவரின் நம்பிக்கையை வளர்க்கும் நோக்குடன் பல அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது:

* பயனர் நட்பு மொபைல் முன்பதிவு முறை (User Friendly Mobile Booking)
* வெளிப்படையான மற்றும் தெளிவான கட்டணத் தகவல்
* வாகனத்தை நேரடியாகக் கண்காணிக்கும் வசதி (Live Vehicle Tracking)
* பாதுகாப்பான மற்றும் பின்னணி சரிபார்க்கப்பட்ட ஓட்டுநர்கள்
* பல்வேறு மொழிகளில் செயலியை பயன்படுத்த முடியும்
* 24 மணி நேர வாடிக்கையாளர் சேவை

டெல்லி காவல்துறையுடன் இணைந்து ஓட்டுநர் மற்றும் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும். இந்த முயற்சி, அரசின் டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய உத்தியாகும். கூட்டுறவு மாதிரி, ஓட்டுநர்கள் முடிவெடுக்கும் மற்றும் செயல்பாடுகளில் நேரடியாகப் பங்கேற்க வாய்ப்பளிக்கிறது. இது நாட்டின் போக்குவரத்துத் துறையில் வெளிப்படையான விதிமுறைகளுடன் கூடிய மற்றும் ஓட்டுநர்களின் நேரடிப் பங்கேற்பு உள்ள ஒரு முக்கியமான விருப்பமாக பாரத் டாக்ஸி செயலி வெற்றிகரமாக அமைய அடித்தளமாக இருக்கும்.

Bharat Taxi Appcentral governmenttaxi appgovernment taxi appDelhi cab service

