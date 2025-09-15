English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஐஆர்சிடிசி: ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங்கில் புதிய மாற்றம், அக்டோபர் 1 முதல் அமல்

அக்டோபர் 1, 2025 முதல், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கிய முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு, ஆதார் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்ட பயனர்கள் மட்டுமே IRCTC இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் பொது முன்பதிவுகளைச் செய்ய முடியும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 15, 2025, 09:20 PM IST
  • புதிய விதி எவ்வாறு செயல்படும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்
  • தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு இந்த விதி கட்டாயமாக்கப்பட்டது

ஐஆர்சிடிசி: ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங்கில் புதிய மாற்றம், அக்டோபர் 1 முதல் அமல்

Online Train Ticket Booking Rules: ஆன்லைனில் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கான விதிகளில் சில மாற்றங்கள் கூடிய விரைவில் ஏற்பட உள்ளன. அதன்படி வரும் அக்டோபர் 1, 2025 முதல், முன்பதிவு தொடங்கிய முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு, ஆதார் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்ட பயனர்களுக்கு மட்டுமே IRCTC இணையதளம் மற்றும் செயலி வழியாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும். தற்போது இதுபோன்ற விதி தட்கல் முன்பதிவில் மட்டுமே பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தகக்கது. பொது முன்பதிவுக்கான முன்பதிவு தினமும் நள்ளிரவு 12.20 மணிக்குத் தொடங்கி இரவு 11.45 மணி வரை நீடிக்கும். அதேபோல் பயணத் தேதிக்கு 60 நாட்களுக்கு முன்பு பொது டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவு தொடங்கும்.

புதிய விதி எவ்வாறு செயல்படும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்
உதாரணமாக, நீங்கள் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி புது தில்லியிலிருந்து வாரணாசிக்குச் செல்லும் சிவகங்கா எக்ஸ்பிரஸில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால், இதற்காக ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு விண்டோ செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.20 மணிக்குத் திறக்கும். இப்போது 12.20 முதல் 12.35 வரை, இந்த ரயிலில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும், இதற்கு IRCTC கணக்கில் ஆதார் மட்டுமே சரிபார்க்கப்படும். உங்கள் கணக்கு ஆதார் சரிபார்க்கப்படவில்லை என்றால், விண்டோ திறந்த பிறகு மதியம் 12.20 மணி முதல் மதியம் 12.35 மணி வரை நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய முடியாது.

பண்டிகைகள் மற்றும் திருமண சீசன்களில் பொது டிக்கெட்டுகளுக்கு கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்
வழக்கமாக, தீபாவளி, ஹோலி மற்றும் திருமண சீசன் போன்ற பெரிய பண்டிகைகளின் போது, ​​முன்பதிவு விண்டோ 2 மாதங்களுக்கு முன்பே திறந்தவுடன், டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். தட்கல் முன்பதிவுக்கு இடைவேளை விடுவது போல பொது முன்பதிவுக்கும் இந்த கூட்டம் குறையும்.

ஜூலை மாதம் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு இந்த விதி கட்டாயமாக்கப்பட்டது
இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இந்திய ரயில்வே ஆன்லைன் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் அங்கீகாரத்தை கட்டாயமாக்கியது. இந்த விதியின்படி, ஐஆர்சிடிசியின் மொபைல் செயலி மற்றும் வலைத்தளத்திலிருந்து ஆன்லைனில் தட்கல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய, பயனரின் கணக்கு ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். உங்கள் கணக்கு ஆதார் சரிபார்க்கப்படவில்லை என்றால், நீங்கள் தட்கல் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்ய முடியாது என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

