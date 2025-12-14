ஆன்லைன் 18+ கன்டென்ட் - மத்திய அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு

சமூக ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆன்லைன் தளங்களிலும் ஆன்லைன் 18+ கன்டென்ட் பெருகிவிட்டது. இதனால் குழந்தைகளும் கடுமையாக பாதிக்கின்றனர். அவர்களை பாதுகாக்க மத்திய அரசு இப்போது அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. ஆன்லைன் 18+ கன்டென்ட், அதாவது வயதுக்கு மீறிய கன்டென்டுகளுக்கு கட்டுப்பாடு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000-ன் கீழ், தகவல் தொழில்நுட்ப (இடைநிலை வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஊடக நெறிமுறைகள் குறியீடு) விதிகள், 2021-ன் பகுதி-III, ஓடிடி தளங்களில் உள்ளடக்கத்தை வெளியிடுபவர்களுக்கான நெறிமுறை குறியீடுகளை வழங்குகிறது.
மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்
இதன்படி, சட்டத்தால் தடைசெய்யப்பட்ட எந்தவொரு கன்டென்டும் வெளியிடப்படக் கூடாது. மேலும் வயது அடிப்படையிலான கன்டென்ட் 5 வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுவதை இந்தக் குறியீடு வலியுறுத்துகிறது. இந்தக் குறியீடின்படி, குழந்தைகளின் வயதை மீறிய உள்ளடக்கத்தை கட்டுப்படுத்த ஓடிடி தளங்கள் போதுமான பாதுகாப்பு அம்சங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இதேபோல், சமூக ஊடகத் தளங்களில் தவறாக வழிநடத்தும் கன்டென்டுகளுக்கு எதிராகக் குடிமக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியலமைப்பின் பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் பேச்சு சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. டிஜிட்டல் மீடியா தளங்களில் போலியான, பொய்யான மற்றும் தவறாக வழிநடத்தும் தகவல்கள் அதிகரித்து வருவதை மத்திய அரசு அறிந்துள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம், 2000 (பிப்ரவரி 25, 2021 தேதியிட்டது)-ன் கீழ், தகவல் தொழில்நுட்ப (இடைநிலை வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா நெறிமுறைகள் குறியீடு) விதிகள், 2021-ஐ அறிவித்துள்ளது.
மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் விளக்கம்
இந்த விதிகளின் பகுதி-III, செய்தி மற்றும் நடப்பு விவகாரங்களை வெளியிடுபவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகளை வழங்குகிறது. இதில் கேபிள் தொலைக்காட்சி நெட்வொர்க்குகள் சட்டம், 1995-ன் கீழ் வகுக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிக் குறியீடு மற்றும் பத்திரிகை கவுன்சில் சட்டம், 1978-ன் கீழ் பத்திரிகை நடத்தை விதிமுறைகள் ஆகியவை அடங்கும். ஐடி விதிகளின் கீழ், நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிப்பதற்கான மூன்றடுக்கு குறை தீர்க்கும் வழிமுறையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000-ன் பிரிவு 69ஏ கீழ், இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாடு, இந்தியாவின் பாதுகாப்பு, மாநிலப் பாதுகாப்பு மற்றும் பொது ஒழுங்கு ஆகியவற்றின் நலனுக்காக, வலைத்தளங்கள், சமூக ஊடக கையாளுதல்கள் மற்றும் இடுகைகளைத் தடுக்க அரசு தேவையான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கிறது என தகவல், ஒலிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் மாநிலங்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு அளித்த பதிலில் இந்தத் தகவலைத் தெரிவித்தார்.
போலி செய்திகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை
இதேபோல், மத்திய அரசு தொடர்பான போலிச் செய்திகளைச் சரிபார்க்க, 2019 நவம்பரில் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் கீழ் ஒரு உண்மை சரிபார்ப்புப் பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் அமைச்சகங்கள்/துறைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களில் இருந்து செய்திகளின் நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்த்த பிறகு, இந்தப் பிரிவு அதன் சமூக ஊடக தளங்களில் சரியான தகவல்களைப் பதிவேற்றுகிறது.
போலி கணக்குகள் முடக்கம்
தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000-ன் கீழ், இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்ட ஒழுங்கு ஆகியவற்றின் நலனுக்காக, சர்ச்சைக்குரிய வலைத்தளங்கள், சமூக ஊடக பக்கங்கள் மற்றும் பதிவுகளை முடக்க அரசு தேவையான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கிறது. வேவ்ஸ் ஓடிடி தளம் மூலம், பிரச்சார் பாரதி, உள்ளூர் சமூக ஊடக பிரபலங்களை ஆதரிக்கிறது. இது உண்மையான பிராந்திய தகவல்களை வெளியிடவும், ஊக்குவிக்கவும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் தளத்தை வழங்குகிறது.
மாநிலங்களவையில் திமுக எம்பி டாக்டர் கனிமொழி என்.வி.என். சோமு எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் எல். முருகன் அளித்த பதிலில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு ஆபத்து
ஊடகத் தளங்களில் போலிச் செய்திகள் மற்றும் முகம்,குரல் மாற்றும் போலிகளை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான கட்டமைப்பை அரசு வலுப்படுத்தியுள்ளது என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. இது குறித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தில், அரசியலமைப்பின் பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் பேச்சு சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஜனநாயக செயல்முறைகள் மற்றும் பொது ஒழுங்கை மோசமாக பாதிக்கும் வகையில், ஊடக தளங்களில் போலியான, தவறான, தவறாக வழிநடத்தும் தகவல்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட போலிகள் அதிகரித்து வருவதை அரசு அறிந்துள்ளது என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.
போலிச் செய்திகள் என்பது பொதுவாக தவறான அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் தகவல்களாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டு செய்திகளாக வழங்கப்படுகின்றன. பல்வேறு ஊடகத் தளங்களில் இத்தகைய தீங்கு விளைவிக்கும் உள்ளடக்கத்தைக் கையாள ஏற்கனவே விரிவான சட்டரீதியான மற்றும் நிறுவன கட்டமைப்பு உள்ளது. தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள் கேபிள் தொலைக்காட்சி நெட்வொர்க்குகள் (ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 1995-ன் கீழ் உள்ள நிகழ்ச்சி ஒழுங்குமுறையைப் பின்பற்றுகின்றன. இது ஆபாசமான, அவதூறான, வேண்டுமென்றே பொய்யான அல்லது மறைமுகமான மற்றும் அரை உண்மைகளைக் கொண்ட உள்ளடக்கத்தைத் தடை செய்கிறது.
விதிமீறலுக்கு எதிரான நடவடிக்கை
ஆலோசனைகள், எச்சரிக்கைகள், மன்னிப்புக்கான தொடர் சொற்சுருள்கள், தற்காலிக ஒளிபரப்பு உத்தரவுகள் போன்றவற்றின் மூலம் நிகழ்ச்சி ஒழுங்குமுறையை மீறுவது சரி செய்யப்படுகிறது. இந்திய பத்திரிகை கவுன்சிலால் வெளியிடப்பட்ட பத்திரிகை நடத்தை விதிமுறைகள் போலியான, அவதூறான அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் செய்திகளை வெளியிடுவதைத் தடுக்கின்றன. இந்த விதிமுறைகளை மீறுவதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை இந்திய பத்திரிகை கவுன்சில் விசாரிக்க முடியும்.
புகார்களை முறையாக ஆராய்ந்து, செய்தித்தாள், ஆசிரியர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் போன்றவர்களை எச்சரித்தல், கண்டித்தல் அல்லது தணிக்கை செய்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளை இந்திய பத்திரிகை கவுன்சில் எடுக்கிறது. டிஜிட்டல் மீடியாவில் செய்திகள் மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகளை வெளியிடுபவர்களுக்காக தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள் 2021-ன் கீழ் நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன என மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மாநிலங்களவையில் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கையில் இந்தத் தகவலை தெரிவித்தார்.
