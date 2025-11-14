English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Motorola G06 Power ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ரூ.7,199 -க்கு வாங்குவது எப்படி?

Motorola G06 Power ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ரூ.7,199 -க்கு வாங்குவது எப்படி?

Motorola Moto G06 Power: குறைந்த பட்ஜெட்டில் நல்ல பிராண்ட் ஸ்மார்ட்போன் வாங்க நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 14, 2025, 04:40 PM IST
  • குறைந்த விலையில் தரமான ஸ்மார்ட்போனை வாங்க வேண்டுமா?
  • Flipkart இல் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது.
  • Flipkart Axis Bank கார்டைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் ₹750 வரை தள்ளுபடி.

Motorola G06 Power ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ரூ.7,199 -க்கு வாங்குவது எப்படி?

Best Smartphone Offers: குறைந்த விலையில் தரமான ஸ்மார்ட்போனை வாங்க வேண்டுமா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு இப்போது நல்ல வாய்ப்பு வந்துள்ளது. ரூ.7,000 விலையில் சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் மென்மையான டிஸ்ப்ளே போன்ற முதன்மை அம்சங்களை கொண்ட போன்களை எளிதாக வாங்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Motorola Moto G06 Power 

குறைந்த பட்ஜெட்டில் நல்ல பிராண்ட் ஸ்மார்ட்போன் வாங்க நினைக்கும் அனைவருக்கும் மோட்டோரோலா மோட்டோ G06 பவர் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இந்த போன் அதன் பிரிவில் வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் பெரிய 7000mAh பேட்டரியுடன் வரும் ஒரே மாடல் ஆகும். தற்போது, ​​இந்த போன் இ-காமர்ஸ் தளமான Flipkart இல் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. இன்னும் குறைந்த விலையில் இதை வாங்க கூடுதல் சலுகைகளையும் வாடிக்கையாளர்கள் பெறலாம்.

Motorola Moto G06 Power -இல் கிடைக்கும் சலுகைகள்

மோட்டோரோலா G06 பவர் ஆன்லைன் விறபனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில் ரூ.7,199க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. வங்கி சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் அதன் விலையை மேலும் குறைக்கலாம். Flipkart Axis Bank கார்டைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் ₹750 வரை தள்ளுபடி பெறலாம். இதன் மூலம் விலை மேலும் குறையும். பிற வங்கி அட்டைகளிலும் 5% வரை கேஷ்பேக் பெறலாம்.

இந்த போனை வாங்க ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் கிடைக்கிறது. வாடிக்கையாளர்களிடம் பழைய ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால், அதை மாற்றி ₹5,250 வரை கூடுதல் தள்ளுபடி பெறலாம். இது தொலைபேசியின் விலையை கணிசமாகக் குறைக்கிறது. பழைய போனின் நிலையைப் பொறுத்து பரிமாற்ற மதிப்பு இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இந்த போன் மூன்று அற்புதமான வண்ணங்களில் வருகிறது: லாரல் ஓக், பான்டோன் டென்ட்ரில் மற்றும் டேபஸ்ட்ரி.

Moto G06 Power ஸ்மார்ட்போனின் சக்திவாய்ந்த அம்சங்கள்

மோட்டோ G06 பவர் என்பது பட்ஜெட் விலையில், சக்திவாய்ந்த அம்சங்களுடன் கிடைக்கும் ஒரு சிறந்த கலவையாகும். இந்த போனின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் பெரிய 7000mAh பேட்டரி. இதை ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் இரண்டு நாட்கள் வரை நீடிக்கும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. இது 18W வேகமான சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது. இந்த போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.88-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த அம்சம் ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் வீடியோக்களைப் பார்ப்பதை மிகவும் மென்மையாக்குகிறது. இது மீடியா டெக் ஹீலியோ G85 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது.

புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இந்த மோடொ ஃபோன் 50MP AI பின்புற கேமரா மற்றும் 8MP முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஆண்ட்ராய்டு 15 இல் இயங்குகிறது. மேலும் இது பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சார், IP52 நீர்-எதிர்ப்பு மதிப்பீடு, இரட்டை சிம் ஆதரவு மற்றும் புளூடூத் 5.1 போன்ற அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | மறந்துபோன வங்கி பணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்! முழு விவரம் இங்கே

மேலும் படிக்க | Vi ₹719 திட்டம்: தினமும் 1GB டேட்டா, 72 நாட்கள் வேலிடிட்டி, அன்லிமிடெட் பலன்கள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

