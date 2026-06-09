/Vivo Y11 5G ஸ்மார்ட்போனில் அதிரடி தள்ளுபடி அறிவிப்பு: விவரம் இதோ

Vivo Y11 5G: விவோ போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. Vivo நிறுவனம் மலிவு விலை vivo Y11 5G போனை மார்ச் மாதத்தில் ₹14,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த 5G போன் 4GB RAM உடன் வருகிறது. இதை 'Extended RAM' தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி 8GB RAM-ஆக அதிகரிக்க முடியும். தற்போது, இந்த பட்ஜெட் 5G போனுக்கு நிறுவனம் ₹1,000 தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தள்ளுபடி வங்கிச் சலுகைகள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது; அதற்கான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
விலையைப் பொறுத்தவரை, 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்புத் திறன் கொண்ட மாடல் ₹14,999-க்கும், 128GB சேமிப்புத் திறன் கொண்ட மாடல் ₹16,999-க்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. தற்போது நிறுவனம் 128GB மாடலுக்கு ₹1,000 தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்தத் தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, 4GB RAM + 128GB சேமிப்புத் திறன் கொண்ட மாடலை ₹15,999-க்கு வாங்கலாம்.
இந்த மலிவு விலை 5G போனின் ஒரு முக்கிய சிறப்பம்சம் அதன் பெரிய பேட்டரி ஆகும். vivo Y11 5G நீண்ட நேரம் உழைக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சக்திவாய்ந்த 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 5 ஆண்டு பேட்டரி திறன் உத்தரவாதத்துடன் வருகிறது. இதை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 48 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக வீடியோக்களைப் பார்க்கலாம் அல்லது 80 மணிநேரம் வரை இசையைக் கேட்கலாம் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. மேலும், இது விரைவாக சார்ஜ் செய்ய 15W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது.
vivo Y11 5G ஆனது 1600 × 720 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.74-அங்குல HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது LCD பேனலில் உருவாக்கப்பட்ட 'வாட்டர் டிராப்' (waterdrop) பாணி நாட்ச் வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த டிஸ்ப்ளே 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 1200 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசத்தை ஆதரிக்கிறது. நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தும்போது கண்களுக்கு ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட, TUV சான்றளிக்கப்பட்ட கண் பாதுகாப்புத் திரையுடன் (eye-care screen) இந்த மலிவு விலை vivo 5G போன் வருகிறது.
vivo Y11 5G போன் MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. 6nm தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலி, 2.0GHz முதல் 2.4GHz வரையிலான வேகத்தில் செயல்படும் திறன் கொண்டது. ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6-ல் இயங்கும் இப்போன், 'Circle to Search', 'AI Photo Enhance' மற்றும் 'Google Gemini' போன்ற AI அம்சங்களை பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது.
இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகியுள்ள இந்த பட்ஜெட் 5G போன், 4GB RAM மற்றும் 'Extended RAM' தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது. இந்த அம்சம் ஏற்கனவே உள்ள 4GB பிசிக்கல் RAM-உடன் கூடுதலாக 4GB விர்ச்சுவல் (virtual) RAM-ஐச் சேர்த்து, ஒட்டுமொத்தமாக 8GB RAM-க்கான செயல்திறனை வழங்குகிறது. இப்போன் 64GB மற்றும் 128GB சேமிப்புத் திறன் (storage) கொண்ட வகைகளிலும், Midnight Blue மற்றும் Sunrise Gold ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களிலும் கிடைக்கிறது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, vivo Y11 5G-யில் இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பு (dual rear camera setup) உள்ளது. இதன் பின்புறத்தில் LED ஃபிளாஷ் உடன் கூடிய 13 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் மற்றும் அதனுடன் இணைந்து செயல்படும் ஒரு துணை AI லென்ஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 5 மெகாபிக்சல் முன்புற கேமராவும் இதில் உள்ளது. குறிப்பாக, இப்போன் '5-star drop resistance' வசதியைக் கொண்டிருப்பதால், தவறுதலாகத் தரையில் விழுந்தாலும் சேதமடையாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.