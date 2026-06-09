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Vivo Y11 5G ஸ்மார்ட்போனில் அதிரடி தள்ளுபடி அறிவிப்பு: விவரம் இதோ

Vivo Y11 5G: Vivo Y11 5G போனுக்கு நிறுவனம் ₹1,000 தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தள்ளுபடி வங்கிச் சலுகைகள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது; அதற்கான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:46 PM IST
Vivo Y11 5G ஸ்மார்ட்போனில் அதிரடி தள்ளுபடி அறிவிப்பு: விவரம் இதோ
Image Credit: Vivo Y11 5G Discount (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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