Big Discount...₹20,000-க்கும் குறைவான விலையில் மோட்டோரோலாவின் அசத்தலான பிரீமியம் 5G போன்

Motorola Edge 60 Fusion 5G: நீங்கள் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை குறைந்த பட்ஜெட்டில் வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இந்தச் செய்தி உங்களுக்கானது. சிறந்த கேமரா தரம் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் தற்போது தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது. முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான மோட்டோரோலாவின் சக்திவாய்ந்த 50 மெகாபிக்சல் கேமரா போன் தற்போது ஃப்ளிப்கார்ட் தளத்தில் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது. இந்தச் சிறந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் ₹4,500 மிகப்பெரிய தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இதில் சக்திவாய்ந்த செயலி, பெரிய பேட்டரி மற்றும் பிரீமியம் அம்சங்களுடன் கூடிய மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ஃப்யூஷன் 5ஜி (Motorola Edge 60 Fusion 5G) போன் இப்போது முன்பை விட குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். சலுகைகளுடன் இந்த பிரீமியம் போனை எப்படி வாங்குவது என்பதைப் பார்ப்போம்.
உங்கள் பட்ஜெட் ரூ.20,000-க்குக் குறைவாக இருந்து, நீங்கள் ஒரு சிறந்த புதிய 5G ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுகிறீர்களானால், Motorola Edge 60 Fusion 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். இந்த இடைப்பட்ட (mid-range) ஸ்மார்ட்போன் தற்போது Flipkart தளத்தில் தள்ளுபடியில், கூடுதல் வங்கிச் சலுகைகளுடன் கிடைக்கிறது.
Motorola Edge 60 Fusion 5G: பிரம்மாண்ட தள்ளுபடி சலுகை!
8ஜிபி ரேம் மற்றும் 256ஜிபி சேமிப்பக மாறுபாடு இப்போதே வாங்கலாம்
தற்போதைய விலை மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை
ஸ்மார்ட்போன் மாடல்: Motorola Edge 60 Fusion 5G
சேமிப்பக விவரம்: 8ஜிபி ரேம் மற்றும் 256ஜிபி சேமிப்பகம்
தற்போதைய விற்பனை விலை: ₹ 19,999
கிடைக்கும் தளம்: Flipkart
அறிமுக விலையும் சேமிப்பும்
இந்தச் சக்திவாய்ந்த 5G ஸ்மார்ட்போனை மோட்டோரோலா நிறுவனம் பிப்ரவரி 2025-ஆம் ஆண்டில் ₹ 22,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது.
வங்கிச் சலுகை மூலம் கூடுதல் சேமிப்பு!
நீங்கள் ஐடிஎஃப்சி (IDFC) வங்கி கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால், கூடுதலாக ₹ 1,500 தள்ளுபடி பெறலாம்.
இந்தச் சலுகைக்குப் பிறகு இறுதி விலை: ₹ 18,499
எக்ஸ்சேஞ்ச் (பழைய போனை மாற்றும்) சலுகை
உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் (Exchange Offer), நீங்கள் ₹ 16,100 வரை சேமிக்க முடியும்.
இந்த அதிகபட்ச சேமிப்பு, நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யும் போனின் நிலை மற்றும் மாடலைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
ஒட்டுமொத்த பயன்
வங்கிச் சலுகையைச் சேர்ப்பதன் மூலம், இந்த ஸ்மார்ட்போன் அதன் வெளியீட்டு விலையான ₹ 22,999-ஐ விட சுமார் ₹ 4,500 குறைவாக இப்போது ₹ 18,499-க்குக் கிடைக்கிறது.
Motorola Edge 60 Fusion 5G ஃபோன் அம்சங்கள்
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ஃப்யூஷன் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் 6.7-இன்ச் 1.5K வளைந்த pOLED டிஸ்ப்ளேவை கொண்டுள்ளது, இது 1220 x 2712 பிக்சல்கள் தீர்மானம், 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 4,500 nits உச்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் MediaTek Dimensity 7400 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் Android 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Hello UI இயக்க முறைமையில் இயங்குகிறது. பேட்டரி 5,500mAh மற்றும் 68W வயர்டு டர்போ சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
