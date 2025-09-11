English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜாக்பாட்! கம்மி விலையில் Tata Punch மற்றும் Nexon, புதிய விலை இதோ

Tata Motors இன் அதிகம் விற்பனையாகும் எஸ்யூவிகளான Nexon மற்றும் Punch, ஜிஎஸ்டி குறைப்புக்குப் பிறகு இன்னுமும் மலிவான நிலையில் விற்பனை செய்யப்படும். அதன்படி இந்த கார்களின் புதிய விலை என்னே என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 11, 2025, 02:34 PM IST
  • ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது
  • டாடா மோட்டார்ஸின் சிறிய SUV காரான டாடா பஞ்ச் மற்றும் டாடா நெக்ஸான்

Trending Photos

JSK டூ CSK: மினி ஏலத்தில் இந்த 4 SA20 வீரர்களை டார்கெட் செய்யும் சிஎஸ்கே
camera icon8
CSK
JSK டூ CSK: மினி ஏலத்தில் இந்த 4 SA20 வீரர்களை டார்கெட் செய்யும் சிஎஸ்கே
நடிகர் ரவி மோகனின் Rom-Com படங்கள்! இத பாத்தா காதலிக்க தோனும்!
camera icon8
Ravi mohan
நடிகர் ரவி மோகனின் Rom-Com படங்கள்! இத பாத்தா காதலிக்க தோனும்!
ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon11
India Playing XI
ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்
camera icon9
Tamil Nadu government
நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்
ஜாக்பாட்! கம்மி விலையில் Tata Punch மற்றும் Nexon, புதிய விலை இதோ

Tata Punch and Nexon New Rate: GST விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்ட பிறகு, கார் வாங்குவது இப்போது இன்னும் எளிதாகவும் மலிவாகவும் மாறிவிட்டது. அதன்படி நீங்கள் தற்போது SUV காரை  (Compact SUVs) வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், சந்தையில் பல விருப்பங்கள் உள்ளன. ஆனால் டாடா மோட்டார்ஸின் சிறிய SUV காரான டாடா பஞ்ச் மற்றும் டாடா நெக்ஸான் (Tata Punch and Tata Nexon) ஆகியவை அதிகம் விற்பனையாகும் கார்களில் ஒன்றாகும். இந்த இரண்டு கார்களும் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன, மேலும் இந்த இரண்டு கார்களிலும் CNG மாறுபாட்டின் விருப்பத்தையும் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

அதுமட்டுமின்றி தற்போது ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், டாடா மோட்டார்ஸ் டாடா நெக்ஸானுக்கு அதிகபட்ச நன்மையை பெற முடியும். அந்த வகையில் ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்ட பிறகு, டாடா நெக்ஸான் காரில் ரூ.1.55 லட்சம் வரை நன்மையைப் பெறலாம். அதே நேரத்தில், டாடா பஞ்சில் ரூ.85000 வரை குறைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இந்த இரண்டு கார்களும் தற்போது மேலும் மலிவு விலையில் விற்பனை செய்யபடும். எனினும் இந்த விலைகள் செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி முதல் மட்டுஏ பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Tata Punch மீது ரூ.85000 வரை தள்ளுபடி
Tata Punch நிறுவனத்தின் காம்பாக்ட் எஸ்யூவியில் அதிகம் விற்பனையாகும் கார்களில் ஒன்றாகும், மேலும் இந்த காரில் ரூ.85000 வரை சலுகைகளை நிறுவனம் வழங்குகிறது. டாடா பஞ்சின் டாப் வேரியண்டின் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூ.10.32 லட்சம் மற்றும் இந்த காரில் ரூ.85000 வரை குறைப்பு உள்ளது, இத்தகைய சூழ்நிலையில், இந்த காரின் புதிய விலை ரூ.9.47 லட்சம் வரை இருக்கக் கூடும்.

Tata Punch (Top Variant)

பழைய விலை - ₹10.32 லட்சம்
ஜிஎஸ்டி சலுகை - ₹85,000
புதிய விலை - ₹9.47 லட்சம்

Tata Nexon காரில் மீது அதிக நன்மையை பெறலாம்
Tata Nexo நிறுவனத்திடமிருந்து ரூ.1.55 லட்சம் வரை தள்ளுபடி பெறுகிறது. இது ஜிஎஸ்டி சலுகையின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது. டாடா நெக்ஸானின் டாப் வேரியண்ட்டைப் பற்றிப் பேசுகையில், பெட்ரோல் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூ.16.94 லட்சம், சிஎன்ஜி வேரியண்ட் விலை ரூ.16.72 லட்சம் மற்றும் டீசல் வேரியண்ட் விலை ரூ.18.35 லட்சம் ஆகும். இந்த மூன்றின் புதிய விலை என்னவாக இருக்கும் என்பது கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Tata Nexon (Petrol-Top Variant)
பழைய விலை - ₹16,94,000
ஜிஎஸ்டி சலுகை - ₹1,55,000
புதிய விலை - ₹15,39,000

Tata Nexon (CNG-Top Variant)
பழைய விலை - ₹16,72,000
ஜிஎஸ்டி சலுகை - ₹1,55,000
புதிய விலை - ₹15,17,000

Tata Nexon (Diesel-Top Variant)
பழைய விலை - ₹18,35,000
ஜிஎஸ்டி சலுகை - ₹1,55,000
புதிய விலை - ₹16,80,000

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days 2025: செப்டம்பர் 23 முதல் கம்மி விலையில் போன், டிவி வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025 தேதி அறிவிப்பு, கம்மி விலையில் வாங்கலாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tata PunchNexonGSTTata Motors

Trending News