Realme Narzo 80 Lite 5G: அமேசானில் அதிரடியாய் குறைந்த விலை, விவரம் இதோ

Realme Narzo 80 Lite 5G: நீங்கள் ஒரு ரியல்மி பயனரா? அப்படியானால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். 6000 mAh பேட்டரியுடன் கூடிய மலிவு விலை 5ஜி போனைப் பெறுவதற்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்துள்ளது. இதன் விலை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ரியல்மி நார்சோ 80 லைட் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன், அறிமுக விலையிலிருந்து 25% வரை தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது.
இந்த போன் கடந்த ஆண்டு நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது மிலிட்டரி கிரேட் நீடித்துழைப்பு மற்றும் நீர் எதிர்ப்பி அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் இதை கிரிஸ்டல் பர்பிள் மற்றும் ஓனிக்ஸ் பிளாக் ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களில் எளிதாக வாங்கலாம்.
Realme Narzo 80 Lite 5G: இதில் என்னென்ன சலுகைகள் உள்ளன?
இந்த ரியல்மி போனின் விலை தற்போது ₹13,999 ஆகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இதை நீங்கள் அமேசானில் ₹10,499 என்ற ஆரம்ப விலையில் எளிதாக வாங்கலாம். கூடுதலாக, இந்த ரியல்மி போனை வாங்குவதற்கு ₹314 கேஷ்பேக்கும் வழங்கப்படுகிறது. உங்கள் பழைய போனுக்கு ₹9,950 வரை பரிமாற்றச் சலுகையையும் பெறலாம். வெறும் ₹369 மாதாந்திரத் தவணையிலும் (EMI) இதை வாடிக்கையாளர்கள் வாங்க முடியும்.
Realme Narzo 80 Lite 5G: முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
இது ரியல்மி நிறுவனத்தின் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற 5ஜி போன் ஆகும். இது 6.67-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இந்த போனின் டிஸ்ப்ளே வாட்டர் டிராப் நாட்ச் வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. இது 625 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசம் வரை ஆதரவையும் வழங்குகிறது. செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
Realme Narzo 80 Lite 5G: ரேம்/சேமிப்பகம் அல்லது மென்பொருள்
இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இதை மெய்நிகர் முறையில் 12ஜிபி வரை விரிவாக்க முடியும். மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு மூலமாகவும் சேமிப்பகத்தை விரிவாக்கலாம். இந்த ஃபோன் ஆண்ட்ராய்டு 15 அடிப்படையிலான Realme UI-ல் இயங்குகிறது.
Realme Narzo 80 Lite 5G: கேமரா மற்றும் பேட்டரி ஆயுள்
இந்த ஃபோன் பின்புறத்தில் 32MP முதன்மை கேமராவுடன் இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் ஒரு ஃபிளிக்கர் சென்சாரும் அடங்கும். செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, 8MP முன்பக்க கேமரா உள்ளது. இந்த சாதனத்திற்கு 15W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் சக்திவாய்ந்த 6000 mAh பேட்டரி ஆற்றலை வழங்குகிறது. இணைப்பு விருப்பங்களில் USB Type-C, வைஃபை மற்றும் புளூடூத் ஆகியவை அடங்கும்.
