JioHotstar பயனர்களுக்கு ஆப்பு.. ஓடிடி ரசிகர்களுக்கு அதிருப்தி .. காரணம் இதோ

ஜியோ நிறுவனம் தற்போது அதன் சந்தா விகிதங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தைச் செய்யத் தயாராகி வருவதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 4, 2025, 03:12 PM IST
  • பிரீமியம் திட்டங்களின் விலை அதிகரிக்கக்கூடும்
  • மூன்று மாத திட்டம் ₹499 இலிருந்து ₹799 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம்
  • வருடாந்திர திட்டம் ₹1,499 இலிருந்து ₹2,499 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம்

JioHotstar பயனர்களுக்கு ஆப்பு.. ஓடிடி ரசிகர்களுக்கு அதிருப்தி .. காரணம் இதோ

Jiohotstar Premium ad Free Plan: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய OTT தளங்களில் ஒன்றாது JioHotstar (முன்னர் Disney+ Hotstar). மிகவும் பிரபலமான இந்த ஓடிடி தளம் கூடிய விரைவில் அதன் பிரீமியம் விளம்பரமில்லா திட்டத்தின் (Premium Ad-Free) விலையை மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கக்கூடும். தற்போது இது தொடர்பாக வெளியிடப் பட்டுள்ள அறிக்கைகளின்படி, ஜியோ நிறுவனம் தற்போது அதன் சந்தா விகிதங்களில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைச் செய்யத் தயாராகி வருகிறது. தற்போது 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கட்டண பயனர்களை வைத்துள்ளது JioHotstar. இதில் வெவ்வேறு விலை அடுக்குகளில் திட்டங்களை வழங்குகிறது. இருப்பினும், மிகப்பெரிய தாக்கம் அதன் பிரீமியம் விளம்பரமில்லா திட்டத்தில் இருக்கும், இது விளம்பரங்கள் இல்லாமல் பல சாதனங்களில் உள்ளடக்கத்தைப் பார்க்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

பிரீமியம் திட்டங்களின் விலை அதிகரிக்கக்கூடும்:

ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ், வெளியிட்டுள்ள தகவலின் படி, ஜியோஹாட்ஸ்டாரின் பிரீமியம் விளம்பரமில்லா திட்டத்தின் விலை கூடிய விரைவில் அதிகரிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப டிப்ஸ்டர் அபிஷேக் யாதவ், புதிய விலைகளைக் காட்டும் சில ஸ்கிரீன் ஷாட்களை Reddit தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த ஸ்கிரீன் ஷாட்களின்படி, மூன்று மாத திட்டம் ₹499 இலிருந்து ₹799 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம், அதே நேரத்தில் வருடாந்திர திட்டம் ₹1,499 இலிருந்து ₹2,499 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம். இருப்பினும், இந்த விலை மாற்றங்கள் இருந்தபோதிலும், திட்டத்தின் நன்மைகள் அப்படியே இருக்கும். இந்தத் திட்டம் பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் நான்கு சாதனங்களில் ஸ்ட்ரீம் செய்ய அனுமதிக்கிறது - அது மொபைல், லேப்டாப், டேப்லெட் அல்லது ஸ்மார்ட் டிவி. பிரீமியம் விளம்பரமில்லா திட்டம் திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்களை விளம்பரமில்லாமலே பார்க்க அனுமதிக்கிறது, ஆனால் நேரடி விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் விளம்பரங்கள் தோன்றக்கூடும்.

  • மூன்று மாத திட்டம் ₹499 இலிருந்து ₹799 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம்
  • வருடாந்திர திட்டம் ₹1,499 இலிருந்து ₹2,499 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம்

மீதமுள்ள JioHotstar திட்டங்களில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது

பிரீமியம் திட்டங்களைத் தவிர, ஜியோஹாட்ஸ்டார் இன்னும் அதன் Ad-Supported திட்டங்களை அதே பழைய கட்டணங்களில் வழங்கி வருகிறது.

Mobile Plan: ₹149 (மூன்று மாதங்கள்) மற்றும் ₹499 (ஒரு வருடம்) - ஒரு சாதனத்தில் மட்டுமே வேலை செய்யும்.

Super Plan: ₹299 (மூன்று மாதங்கள்) மற்றும் ₹899 (ஒரு வருடம்) - ஒரே நேரத்தில் இரண்டு சாதனங்களில் ஸ்ட்ரீமிங்.

இந்தத் திட்டங்களுக்கான விலை மாற்றங்கள் குறித்த எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ செய்தியும் வெளியிடப்படவில்லை.

வெறும் ₹1க்கு பிரீமியம் சந்தாவா?

சமூக ஊடகங்களில் சில பயனர்கள் வெறும் ₹1க்கு ஜியோஹாட்ஸ்டார் பிரீமியத்தைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. சில பயனர்கள் இந்த சலுகை ஒரு மாதத்திற்கு மட்டுமே என்று கூறுகின்றனர், மற்றவர்கள் ₹1க்கு முழு வருட சந்தாவைப் பார்வையிட்டனர். இருப்பினும், ஜியோ அல்லது டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டார் இந்த சலுகையை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

