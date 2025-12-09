English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  மின் கட்டணம் பாதியாக குறையும்... மத்திய அரசு எடுக்கப்போகும் புதிய அஸ்திரம்

மின் கட்டணம் பாதியாக குறையும்... மத்திய அரசு எடுக்கப்போகும் புதிய அஸ்திரம்

Electricity bill : மின் கட்டணங்களை குறைக்கவும், திருட்டை தடுக்கவும் மத்திய அரசு ஏஐ உதவியுடன் ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியை எடுக்கப்போகிறது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 9, 2025, 01:47 PM IST
  • மின்சாரத்துறையில் புதிய அப்டேட்
  • மத்திய அரசு தீவிர பரிசீலனை
  • மின் கட்டணம் குறையும், திருட்டு இருக்காது

மின் கட்டணம் பாதியாக குறையும்... மத்திய அரசு எடுக்கப்போகும் புதிய அஸ்திரம்

Electricity bill : நாட்டின் மின்சாரத்துறையில் தலைகீழ் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, மின் திருட்டு, மின்சார லீக்கேஜ்களை கண்டுபிடிக்க செயற்கை நுண்ணறிவு உதவும் என மத்திய அரசு எதிர்பார்க்கிறது. இது குறித்து பேசியுள்ள மின்சக்தி அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் சஷாங்க் மிஸ்ரா, நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களின் மின் கட்டணங்களைக் குறைக்கும் நோக்கில், வீடுகளில் மின்சாரத்தின் முறையான பயன்பாட்டை உறுதி செய்வதற்காக செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence - AI) கருவிகளைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது என கூறியுள்ளார். மின் திருட்டு மற்றும் மின்சார லீக்கேஜை கண்டறிவதே இந்தக் கருவிகளின் முதன்மை நோக்கம் ஆகும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

AI மூலம் மின் கட்டணங்கள் குறைவது எப்படி?

தொழில்நுட்பக் குறைபாடுகளைக் கண்டறிதல்: பெரும்பாலான வீடுகளில், பழுதடைந்த வயரிங் அல்லது எர்த் லீக்கேஜ் (earth leakage) போன்ற குறைபாடுகளால் மின்சாரம் வீணாகிறது. இந்தக் குறைபாடுகளை AI கருவிகள் தினசரி அடிப்படையில் கண்டறியும் வகையில் வடிவமைக்கப்படும்.

விரயத்தைத் தடுத்தல்: விநியோக நிறுவனங்கள் (Distribution Companies) இந்தக் குறைபாடுகளைக் கொண்ட வீடுகளை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை உடனடியாகச் சரிசெய்யும்.

பொதுமக்கள் மீது சுமை குறைப்பு: தற்போது, மின் விநியோக நிறுவனங்கள் சந்திக்கும் தொழில்நுட்ப இழப்புகள் (Technical Losses) சராசரி நுகர்வோரின் கட்டணத்தில் ஈடு செய்யப்படுகின்றன. AI கருவிகள் இந்தத் தொழில்நுட்ப இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், பொதுமக்களின் மின் கட்டணங்கள் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாட்ஜிபியை பயன்படுத்த திட்டம்

மின்சக்தி அமைச்சகம், ChatGPT போன்ற பெரிய மொழி மாதிரிகளைப் (LLMs) பயன்படுத்துவது குறித்தும் பரிசீலனை செய்து வருகிறது. இந்தக் கருவிகள் விரைவான முடிவெடுத்தல், ஆட்டோமேடிக்காக நடக்கும் ஆவண வேலைகள், 24 மணி நேரமும் மின்சார விநியோக அமைப்பைக் கண்காணித்தல் (network monitoring) ஆகிய செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

நிபுணர்கள் கருத்து

நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவில் ஈர்க்கக்கூடிய மின் உற்பத்தித் திறன் உள்ளது. நாடு முழுவதும் தரவு மையங்கள் (data centres) அதிகரித்து வருவதால், மின் தேவை கூடுகிறது. சரியான அரசாங்கக் கொள்கைகள் மற்றும் அதன் புத்திசாலித்தனமான அமலாக்கங்கள் மூலம், இந்தியா ஒரு பெரிய உலகளாவிய மின்சார விநியோக நாடாக (major global power supplier) மாற முடியும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். மின்சாரத்தை ஒரு வர்த்தகப் பொருளாகக் (commodity) கருதுவதன் மூலம், இந்தியா உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுத் தேவைகள் இரண்டையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும். மத்திய அரசின் இந்தக் கூட்டு முயற்சி, தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை முறையாகப் பயன்படுத்துவதோடு, மின் கட்டணச் சுமையைக் குறைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

