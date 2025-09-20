English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Billion Days 2025: ஐபோன் 16 ப்ரோவுக்கு மாபெரும் தள்ளுபடி! குறைவான விலையில் வாங்கலாம்

இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது ஐபோன் 17 சீரிஸ் மற்றும் ஐபோன் ஏர் போன்ற சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் விளைவாக, பழைய ஐபோன்களின் விலையில் வீழ்ச்சி காணப்படுகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 20, 2025, 09:18 PM IST
  • ஐபோன் 16 ப்ரோ விலை குறைவு
  • ஐபோன் 16 ஆப்பிள் ஸ்டோரில் ஆன்லைனில் 69,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது

Flipkart Big Billion Days 2025: ஐபோன் 16 ப்ரோவுக்கு மாபெரும் தள்ளுபடி! குறைவான விலையில் வாங்கலாம்

Flipkart Big Billion Days 2025 : பிளிப்கார்ட் பண்டிகை விற்பனையில் ஆப்பிளின் ஐபோன் 16 தொடரின் விலையில் பெரிய அளவில் வீழ்ச்சியைக் காணலாம். இந்த மாத தொடக்கத்தில், ஆப்பிள் அதன் ஐபோன் 17 தொடர் மற்றும் ஐபோன் ஏர் மற்றும் பல புதிய அணியக்கூடிய சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய ஐபோன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், பழைய ஐபோன்கள் குறிப்பிடத்தக்க விலையில் வீழ்ச்சியைக் காண முடிகிறது.

ஐபோன் 16 ப்ரோ

ஆப்பிளின் முந்தைய தலைமுறை முதன்மையான ஐபோன் ப்ரோ, 2024 ஆண் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது 119,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இப்போது, ​​புதிய தொடர் ஐபோன்கள் மற்றும் பண்டிகை கால சலுகைகளுடன், ஐபோன் 16 ப்ரோ இப்போது பிக் பில்லியன் டே விற்பனையின் போது பிளிப்கார்ட்டில் 74,900க்கு கிடைக்கும். இ-காமர்ஸ் தளம் வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் கேஷ்பேக் ஒப்பந்தங்களையும் வழங்கும், இது ஸ்மார்ட்போனை இன்னும் மலிவு விலையில் வழங்கும்.

ஐபோன் 16 ப்ரோவில் 120Hz ப்ரோமோஷன் டிஸ்ப்ளேவுடன் கூடிய 6.3-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது 6-கோர் CPU, 6-கோர் GPU மற்றும் 16-கோர் நியூரல் எஞ்சின் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய A18 ப்ரோ சிப் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த சாதனம் 8GB ரேம் மற்றும் 128GB, 256GB, 512GB மற்றும் 1TB சேமிப்பு விருப்பங்களுடன் வருகிறது. இதன் ப்ரோ கேமரா அமைப்பில் 48MP பிரதான கேமரா, 48MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 5x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 12MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும்.

ஐபோன் 16 விலை குறைவு

ஐபோன் 16 ஆப்பிள் ஸ்டோரில் ஆன்லைனில் 69,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது, இது அதன் ஆரம்ப வெளியீட்டு விலையான 79,999 இலிருந்து குறைவாக உள்ளது. பிளிப்கார்ட்டின் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையின் போது, ​​ஐபோன் 16 51,999க்கு கிடைக்கும், இது அதன் வெளியீட்டு விலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 35% தள்ளுபடி. பிளிப்கார்ட் கூடுதல் கேஷ்பேக் மற்றும் வங்கி சலுகைகளையும் வழங்கும்.

ஐபோன் 16 6.1-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளேவை 2556×1179 பிக்சல்கள் தெளிவுத்திறன் மற்றும் நிலையான 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கொண்டுள்ளது. இது A18 சிப்பால் இயக்கப்படுகிறது, இதில் 6-கோர் CPU, 5-கோர் GPU மற்றும் 16-கோர் நியூரல் எஞ்சின் ஆகியவை அடங்கும். இந்த போன் 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இதன் இரட்டை கேமரா அமைப்பில் 48MP பிரதான கேமரா மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை அடங்கும்.

 

மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025: OnePlus 13 தொடரில் அசத்தலான தள்ளுபடிகள்

மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025: எந்த காலணிகளை வாங்குவது? பெண்களுக்கு ஷாப்பிங் டிப்ஸ்

