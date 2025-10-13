200Mbps வேகம், 5000GB டேட்டா... JioHotstar இலவசம்! இந்தத் திட்டத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க!

BSNL Broadband Plan: பிஎஸ்என்எல் (பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட்) நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மலிவு விலையில் சிறந்த பிராட்பேண்ட் திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. நீங்கள் அதிவேக பிராட்பேண்டைக் கருத்தில் கொண்டால், அதன் 1,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான இந்தத் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்தத் திட்டம் வெறும் ரூபாய் 999 விலையில் 200Mbps வேகத்தை வழங்குகிறது. மேலும், இது பயனர்களுக்கு அன்லிமிடெட் டேட்டா மற்றும் ஏராளமான கூடுதல் நன்மைகளையும் வழங்குகிறது. இந்தத் பேக்கேஜில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள விரிவான சலுகைகளை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
BSNLநிறுவனத்தின் ரூபாய் 999 பிராட்பேண்ட் திட்டம் பற்றிய விவரங்கள்
BSNL தனது பாரத் ஃபைபர் பிராட்பேண்ட் (FTTH - Fiber to the Home) சேவையின் கீழ் பல பிராட்பேண்ட் திட்டங்களை வழங்குகிறது. அவற்றில், இந்தத் திட்டத்தின் விலை ரூபாய் 999 ஆகும். இது பிஎஸ்என்எல் இணையதளத்தில் "ஃபைபர் சூப்பர் ஸ்டார் பிரீமியம் பிளஸ் OTT புதியது" (Fiber Super Star Premium Plus OTT New) என்ற பெயரில் கிடைக்கிறது.
ஸ்பீட் மற்றும் டேட்டா: மாதத்திற்கு ரூபாய் 999 விலையில், இந்தத் திட்டம் பயனர்களுக்கு 5,000GB (5TB) வரை 200Mbps வேகத்தில் அதிவேகத் தரவை வழங்குகிறது.
வேகக் குறைப்பு: 5,000GB டேட்டா ஒதுக்கீடு தீர்ந்தவுடன், இணைய வேகம் 10Mbps ஆகக் குறைக்கப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் விலையில் GST (சரக்கு மற்றும் சேவை வரி) சேர்க்கப்படவில்லை. இந்த திட்டத்தின் பில் GST-யுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படுகிறது என்பதை வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
இலவச OTT சந்தா மற்றும் காலிங் நன்மைகள்
BSNL நிறுவனத்தின் ரூபாய் 999 திட்டத்தில் ஏராளமான கூடுதல் நன்மைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன:
காலிங் வசதி: இந்தத் திட்டம் அன்லிமிடெட் அழைப்பிற்காக ஒரு லேண்ட்லைன் இணைப்பை வழங்குகிறது. இருப்பினும், லேண்ட்லைன் தொலைபேசி சாதனத்தை பயனர்கள் தாங்களாகவே (தனியாக) வாங்க வேண்டும்.
OTT சந்தாக்கள்: இந்தத் திட்டம் பல்வேறு பிரபலமான OTT (Over-The-Top) தளங்களுக்கான இலவச சந்தாவையும் வழங்குகிறது. இதில் Disney+ Hotstar, Sony LIV, Lionsgate, Hungama, Shemaroo மற்றும் Epic On ஆகியவற்றுக்கான அணுகலும் அடங்கும்.
நீண்ட காலச் செல்லுபடியாகும் விருப்பங்கள்
வாடிக்கையாளர்கள் இந்த பிஎஸ்என்எல் பிராட்பேண்ட் திட்டத்தை நீண்ட காலச் செல்லுபடியாகும் விருப்பங்களுடன் வாங்கலாம். இது ஒவ்வொரு மாதமும் பில் செலுத்தும் சிரமத்தைத் தவிர்க்க உதவும்.
1 மாதம்: ₹999
6 மாதங்கள்: ₹5,994 (₹999 × 6)
12 மாதங்கள்: ₹11,988 (₹999 × 12)
பிஎஸ்என்எல் இன் ரூபாய் 999 பிராட்பேண்ட் திட்டம், அதிக வேகம் (200Mbps), அதிக டேட்டா ஒதுக்கீடு (5,000GB) மற்றும் பல OTT தளங்களுக்கான இலவச சந்தா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமையான பேக்கேஜ் ஆகும். அதிவேக பிராட்பேண்ட் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நன்மைகளை மலிவு விலையில் எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
