BSNL ரீசார்ஜ் திட்டம்.. அன்லிமிடெட் வாய்ஸ் கால், தினசரி 2 ஜிபி டேட்டா

BSNL Recharge Plan: அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL, அதன் பயனர்களுக்கு சிறந்த மற்றும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற பல ரீசார்ஜ் திட்டங்களை தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் திட்டங்களின் விலைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பிஎஸ்என்எல் திட்டம் சிறப்பாக இருக்கிறது மற்றும் பயனளிக்கிறது. அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்யும் தொந்தரவில் இருந்து விடுப்பட விரும்பினால், BSNL நிறுவனத்தின் ₹347 திட்டம் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். இந்தத் திட்டத்தின் விவரங்களை நிறுவனம் அதன் சமூக ஊடக தளமான X தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளது. இப்போது அதன் நன்மைகளைப் பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம்.
BSNL-ன் ₹347 திட்டம் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
BSNL நிறுவனத்தின் ரூபாய் 347 திட்டம் நீண்ட வேலிடிட்டி மற்றும் அதிக டேட்டா இரண்டையும் விரும்பும் பயனர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மிகக் குறைந்த விலைக் கொண்ட இந்த திட்டத்தில் பல நன்மைகளை பெறலாம். இந்த திட்டம் 50 நாட்கள் முழு செல்லுபடியை வழங்குகிறது.
இந்த ரீசார்ஜ் திட்டம் வரம்பற்ற குரல் அழைப்புகளை வழங்குகிறது, கூடுதல் கட்டணங்கள் இல்லாமல் நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து நெட்வொர்க்குடனும் எளிதாக பேச முடியும். இந்த திட்டம் தினமும் 2 ஜிபி அதிவேக டேட்டாவையும் வழங்குகிறது. இருப்பினும், டேட்டா வரம்பை அடைந்த பிறகு, இணைய வேகம் 80 கேபிபிஎஸ் ஆக குறைக்கப்படும். மேலும் ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் சேவையையும் பயனர்கள் பெறுவார்கள்.
இந்தத் திட்டம் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் விலையுயர்ந்த திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, BSNL நிறுவனத்தின் ரூபாய் 347 ரீசார்ஜ் திட்டம் மிகவும் மலிவு விலையில் உள்ளது மற்றும் பணத்திற்கு சிறந்த மதிப்பை வழங்குகிறது. இந்த ரீசார்ஜ் தினமும் 2GB டேட்டாவைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கு ஏற்றது. BSNL சமீபத்தில் அதன் நெட்வொர்க் கவரேஜ் மற்றும் வேகத்தை பல மடங்கு மேம்படுத்தியுள்ளது. நிறுவனம் பல நகரங்களில் அதன் 4G சேவையையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
BSNL நல்ல நெட்வொர்க் கவரேஜ் உள்ள பகுதிகளில், இந்தத் திட்டம் பயனர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த ரீசார்ஜ், நீண்ட செல்லுபடியாகும் மற்றும் தங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள் அதிக டேட்டாவைத் தேடும் வாடிக்கையாளர்களை நேரடியாக ஈர்க்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் விலையுயர்ந்த ரீசார்ஜ்களால் விரக்தியடைந்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | 50GB இலவச டேட்டா! 365 நாட்கள் ரீசார்ஜ் டென்ஷன் காலி! Prime & Hotstar சலுகை
மேலும் படிக்க | Smart TV சுத்தம் செய்யும்போது இந்த தவறுகளை மட்டும் செய்து விடாதீர்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ