மலிவான விலையில் நீண்ட கால BSNL திட்டம்! இனி ரீசார்ஜ் பற்றி கவலையில்லை -முழு விவரங்கள்

சென்னை: அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL, வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில் பல்வேறு மலிவான திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், நீண்ட கால வேலிடிட்டி, அன்லிமிடெட் அழைப்புகள் மற்றும் தினசரி டேட்டா நன்மைகளுடன் வரும் ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை BSNL அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ரூ. 1999 திட்டம்: 330 நாட்கள் வேலிடிட்டி!
BSNL-ன் ரூ. 1999 திட்டத்தில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு 330 நாட்கள் வேலிடிட்டி வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, சுமார் 11 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரீசார்ஜ் செய்தால் போதுமானது. இதனால், அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்யும் தொந்தரவில் இருந்து விடுபடலாம். மேலும், இந்த திட்டத்தின் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணற்ற நன்மைகளை பெறலாம்.
திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்:
-
வேலிடிட்டி: 330 நாட்கள்
-
அழைப்புகள்: எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்
-
SMS: தினமும் 100 இலவச SMS
-
டேட்டா: தினமும் 1.5GB அதிவேக டேட்டா
-
கூடுதல் சலுகை: BiTV செயலிக்கான அடிப்படை சந்தாவும் இதில் அடங்கும்.
யாருக்கெல்லாம் இந்த திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்?
நீண்ட கால வேலிடிட்டி கொண்ட திட்டத்தை தேடுபவர்களுக்கும், குறைந்த அளவிலான டேட்டாவை பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் இந்த திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும். வெறும் ரூ. 2000-க்கும் குறைவான விலையில், ஒரு வருடத்திற்கு உங்கள் மொபைல் எண்ணை ஆக்டிவாக வைத்திருப்பதுடன், அழைப்புகள் மற்றும் டேட்டா நன்மைகளையும் பெறலாம்.
தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், BSNL-ன் இந்த வருடாந்திர திட்டம் மிகவும் மலிவானதாக கருதப்படுகிறது. குறைந்த செலவில் அதிக நாட்கள் வேலிடிட்டி மற்றும் பிற நன்மைகளை விரும்புவோருக்கு இந்த திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
