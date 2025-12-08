English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • மலிவான விலையில் நீண்ட கால BSNL திட்டம்! இனி ரீசார்ஜ் பற்றி கவலையில்லை -முழு விவரங்கள்

மலிவான விலையில் நீண்ட கால BSNL திட்டம்! இனி ரீசார்ஜ் பற்றி கவலையில்லை -முழு விவரங்கள்

BSNL-ன் சூப்பர் பிளான். இனி ரீசார்ஜ் பற்றி கவலையே வேண்டாம்! BSNL வழங்கும் 11 மாத வேலிடிட்டி பிளான். 330 நாட்கள் வேலிடிட்டி, அன்லிமிடெட் மற்றும் டேட்டா. ₹1999 மட்டும் -முழு விவரம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 8, 2025, 11:40 AM IST
  • இனி பட்ஜெட் பற்றிய கவலையே வேண்டாம், BSNL இருக்கிறது!
  • BSNL அசத்தல் திட்டம்: 330 நாட்கள் வேலிடிட்டி!
  • BSNL-ன் இந்த மலிவான திட்டம் யாருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்?

Trending Photos

மிதுன ராசியில் குருப் பெயர்ச்சி: அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், புதிய வேலை, அஷ்ட லக்ஷ்மி அருள்
camera icon14
Jupiter Retrograde Transit
மிதுன ராசியில் குருப் பெயர்ச்சி: அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், புதிய வேலை, அஷ்ட லக்ஷ்மி அருள்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
முட்டை கலக்கி பிரியரா? பெரும் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்.. மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
camera icon7
Half Boil
முட்டை கலக்கி பிரியரா? பெரும் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்.. மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு... IPL ஏலத்தில் &#039;மவுஸ்&#039; இருக்கு!
camera icon8
IPL 2026
ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு... IPL ஏலத்தில் 'மவுஸ்' இருக்கு!
மலிவான விலையில் நீண்ட கால BSNL திட்டம்! இனி ரீசார்ஜ் பற்றி கவலையில்லை -முழு விவரங்கள்

சென்னை: அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL, வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில் பல்வேறு மலிவான திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், நீண்ட கால வேலிடிட்டி, அன்லிமிடெட் அழைப்புகள் மற்றும் தினசரி டேட்டா நன்மைகளுடன் வரும் ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை BSNL அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ரூ. 1999 திட்டம்: 330 நாட்கள் வேலிடிட்டி!

BSNL-ன் ரூ. 1999 திட்டத்தில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு 330 நாட்கள் வேலிடிட்டி வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, சுமார் 11 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரீசார்ஜ் செய்தால் போதுமானது. இதனால், அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்யும் தொந்தரவில் இருந்து விடுபடலாம். மேலும், இந்த திட்டத்தின் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணற்ற நன்மைகளை பெறலாம்.

திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்:

  • வேலிடிட்டி: 330 நாட்கள்

  • அழைப்புகள்: எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள்

  • SMS: தினமும் 100 இலவச SMS

  • டேட்டா: தினமும் 1.5GB அதிவேக டேட்டா

  • கூடுதல் சலுகை: BiTV செயலிக்கான அடிப்படை சந்தாவும் இதில் அடங்கும்.

யாருக்கெல்லாம் இந்த திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்?

நீண்ட கால வேலிடிட்டி கொண்ட திட்டத்தை தேடுபவர்களுக்கும், குறைந்த அளவிலான டேட்டாவை பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் இந்த திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும். வெறும் ரூ. 2000-க்கும் குறைவான விலையில், ஒரு வருடத்திற்கு உங்கள் மொபைல் எண்ணை ஆக்டிவாக வைத்திருப்பதுடன், அழைப்புகள் மற்றும் டேட்டா நன்மைகளையும் பெறலாம்.

தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், BSNL-ன் இந்த வருடாந்திர திட்டம் மிகவும் மலிவானதாக கருதப்படுகிறது. குறைந்த செலவில் அதிக நாட்கள் வேலிடிட்டி மற்றும் பிற நன்மைகளை விரும்புவோருக்கு இந்த திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

மேலும் படிக்க - 50 நாட்கள் மாஸ் ரீசார்ஜ்! ₹350-க்குள் 100GB + அன்லிமிடெட் கால்ஸ்

மேலும் படிக்க - BSNL அசத்தல் ரீசார்ஜ் பிளான்.. ரூ.1 இருந்தால் போதும், 30 நாட்கள் 2GB டேட்டா

மேலும் படிக்க - ஒரு முறை ரீசார்ஜ்... ஒரு வருடத்திற்கும் மேல் நிம்மதி! BSNL-ன் பம்பர் பிளான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

BSNLBSNL PlanBSNL 1999 PlanBsnl Annual PlanBiTV Subscription

Trending News