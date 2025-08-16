English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிஎஸ்என்எல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மத்திய அரசு எடுத்த அதிரடி ஆக்ஷன்

BSNL : ஸ்பேம் மற்றும் மோசடி மெசேஜ்களில் இருந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு பாதுகாக்கும் வகையில் பிஎஸ்என்எல் எடுத்துள்ள முக்கிய நடவடிக்கையை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 16, 2025, 10:03 AM IST
  • பிஎஸ்என்எல் லேட்டஸ்ட் நியூஸ்
  • வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • மோசடி, ஸ்பேம் தொல்லைகளுக்கு நிவாரணம்

பிஎஸ்என்எல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மத்திய அரசு எடுத்த அதிரடி ஆக்ஷன்

BSNL : இந்திய தொலைத்தொடர்பு துறையில் பொதுத்துறை நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல். (BSNL), அதன் மொபைல் வாடிக்கையாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஒரு முக்கியமான புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு "நெட்வொர்க் நிலையிலான ஆன்ட்டி-ஸ்பேம் மற்றும் ஆன்ட்டி-ஸ்மிஷிங்" பாதுகாப்பு ஆகும். இதன் மூலம், தேவையற்ற மற்றும் மோசடியான குறுஞ்செய்திகளை (SMS) வாடிக்கையாளர்களுக்கு வருவதற்கு முன்பே, நெட்வொர்க் மட்டத்திலேயே தடுத்து நிறுத்திவிடும்.

இந்த சேவை எப்படி செயல்படுகிறது?

இந்த புதிய பாதுகாப்பு முறை மிகவும் சிறப்பான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எஸ்.எம்.எஸ்-கள் அனுப்பப்படும்போது, அவற்றிலுள்ள சந்தேகத்திற்குரிய இணைப்புகள் (links) மற்றும் பிஷிங் யு.ஆர்.எல்-கள் (Phishing URLs) உடனடியாகக் கண்டறியப்படும். இதன் மூலம், மோசடி செய்பவர்கள் அனுப்பும் குறுஞ்செய்திகள், உங்கள் மொபைலுக்கு வருவதற்கு முன்பே, எஸ்.எம்.எஸ்.சி (SMSC) எனப்படும் குறுஞ்செய்தி மையத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுவிடும்.

இந்த சேவையின் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், இந்த பாதுகாப்பைப் பெறுவதற்கு நீங்கள் எந்தவொரு செயலியையும் (app) உங்கள் மொபைலில் நிறுவத் தேவையில்லை. மேலும், உங்கள் மொபைலின் அமைப்புகளில் எந்த மாற்றமும் செய்யத் தேவையில்லை. பி.எஸ்.என்.எல். வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் இந்த சேவை தானாகவே செயல்பாட்டில் இருக்கும். இது எளிமையான மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாகும்.

இந்த சேவையின் முக்கிய அம்சங்கள்:

சந்தேகத்திற்குரிய இணைப்புகள் கண்டறிதல்: இந்த அமைப்பு ஒரு நாளைக்கு 1.5 மில்லியன் மோசடிகளை (scams) அடையாளம் காண்கிறது.

மோசடி எண்களை அடையாளம் காணுதல்: மாதத்திற்கு 35,000-க்கும் மேற்பட்ட பிரத்யேகமான மோசடி இணைப்புகளையும், 60,000-க்கும் அதிகமான மோசடி வாட்ஸ்அப் மற்றும் மொபைல் எண்களையும் இந்த அமைப்பு அடையாளம் கண்டு தடுக்கிறது.

செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பம்: இந்த பாதுகாப்பு அமைப்பானது நான்கு வகையான செயற்கை நுண்ணறிவு (AI/ML) எஞ்சின்கள், இயற்கை மொழி செயலாக்கம் (NLP) மற்றும் ஆழமான கற்றல் (Deep Learning) போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களால் இயக்கப்படுகிறது.

சட்டப்பூர்வமான தகவல்கள் பாதிக்கப்படாது

இந்த ஆன்ட்டி-ஸ்பேம் பாதுகாப்பு, மோசடி குறுஞ்செய்திகளை மட்டும் தடுக்கும். ஆனால், வங்கி OTP-கள், வங்கி எச்சரிக்கைகள், அரசின் நலத்திட்டச் செய்திகள், அல்லது பிற சட்டப்பூர்வமான தகவல்கள் ஆகியவை வழக்கம்போல் உங்களுக்கு வந்து சேரும். தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான டிராய் (TRAI)-ன் விதிமுறைகளின்படி, இந்த முக்கியமான செய்திகள் தொடர்ந்து விநியோகிக்கப்படும்.

டான்லா நிறுவனத்துடன் கூட்டு முயற்சி

இந்த அதிநவீன பாதுகாப்பை வழங்குவதற்காக, பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனம், டான்லா (Tanla) என்ற இந்தியாவில் இயங்கும் முன்னணி கிளவுட் தகவல்தொடர்பு தளத்துடன் இணைந்துள்ளது. இந்த அமைப்பு, தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் தேவையற்ற விளம்பரத் தகவல்களைத் தடுப்பதற்காகப் பயன்படுத்தும் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்துச் செயல்படுகிறது. குறுஞ்செய்திகள் மூலம் நடக்கும் மோசடிகளை (Smishing) 99% திறனுடன் தடுக்க முடியும் என இந்த தொழில்நுட்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டம், இந்திய மொபைல் மாநாடு 2024-ல் சோதனை செய்யப்பட்டு, தற்போது நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பி.எஸ்.என்.எல். வாடிக்கையாளர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் திருடப்படுவதும், பணம் மோசடி செய்யப்படுவதும் வெகுவாகக் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் விவரங்களுக்கு:

கூடுதல் தகவல்களைப் பெற, நீங்கள் 1800-180-1503 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது www.bsnl.co.in என்ற பி.எஸ்.என்.எல். இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்.

BSNLSpam protectionBSNL anti smishingBSNL fraud preventionBSNL network SMS filter

